В Барнауле пассажиры переполненного автобуса выдавили стекло

Всех пассажиров высадили на остановке

12 января 2024, 09:15, ИА Амител

Фото: сообщество "Транспорт Барнаула"

Пассажиры выдавили стекло у двери в переполненном автобусе № 20 в Барнауле. Об этом сообщила очевидица amic.ru.

"Ехала в "двадцатке" переполненной так, что пассажиры выдавили стекло у двери. В 07:57 высадили всех на остановке "Павловский тракт", – рассказала горожанка.

После этого пассажиры пересели на другой автобус № 20. "И угадайте кто тут кондуктор? Та самая, которая "впечатывает очки", – добавила девушка.

В конце 2023 года в автобусе № 20 пожилую пассажирку придавили дверьми, что привело к конфликту между пенсионеркой и кондуктором. Последняя предложила бабушке выйти "побазарить" и угрожала ей "впечатать очки".