В Барнауле пассажиры переполненного автобуса выдавили стекло
Всех пассажиров высадили на остановке
12 января 2024, 09:15, ИА Амител
Фото: сообщество "Транспорт Барнаула"
Пассажиры выдавили стекло у двери в переполненном автобусе № 20 в Барнауле. Об этом сообщила очевидица amic.ru.
"Ехала в "двадцатке" переполненной так, что пассажиры выдавили стекло у двери. В 07:57 высадили всех на остановке "Павловский тракт", – рассказала горожанка.
После этого пассажиры пересели на другой автобус № 20. "И угадайте кто тут кондуктор? Та самая, которая "впечатывает очки", – добавила девушка.
В конце 2023 года в автобусе № 20 пожилую пассажирку придавили дверьми, что привело к конфликту между пенсионеркой и кондуктором. Последняя предложила бабушке выйти "побазарить" и угрожала ей "впечатать очки".
09:26:25 12-01-2024
На таких маршрутах как 20, 35, .... и им подобных должны фуры ездить, ворота широкие, стоя много войдут кому надо на пол сел сверху бабушкой придавили, кондуктор не нужен, водила открыл воротину деньги за билет собрал.
10:07:40 12-01-2024
почему не возобновят №19?!!! Обещали
10:22:20 12-01-2024
гость (10:07:40 12-01-2024) почему не возобновят №19?!!! Обещали... Обещавшего посадили.
12:03:58 12-01-2024
Гость (10:22:20 12-01-2024) Обещавшего посадили. ... Обещавший видно денег хотел от владельца 19 маршрута. Потому и обещал - ВОТ _ ВОТ. Да не срослось. Ему похоже ГБ-шники подарили скромные браслетики.
10:30:52 12-01-2024
Шаломенцеву маляву засылать нужно
10:57:19 12-01-2024
Желающих дать взятку больше не нашлось.
12:36:50 12-01-2024
гость (10:57:19 12-01-2024) Желающих дать взятку больше не нашлось.... Или наоборот, взять взятку желающих не нашлось
11:01:59 12-01-2024
Дополнительные маршруты и автобусы не выпускают для того, чтобы ездящие маленькие и редкие автобусы были по максимуму заполнены и максимальный доход с каждого рейса был. Для этого и занесли взятку.
11:16:03 12-01-2024
Надо выкинуть все сидения и сделать только стоячие места, тогда все войдут. Ну оставить 3-4 для пенсионеров и все.
11:19:58 12-01-2024
Как людям добираться на работу? Между прочим, многие барнаульцы работают на оборонку. Не саботаж ли - ограничивать возможность проезда людей на предприятия?
11:55:08 12-01-2024
В прокуратуру надо писать запросы по поводу саботажа в работе ОТ
11:57:58 12-01-2024
Вечером в 21-30 с Павловского 20 ки в сторону Новосиликатного уже не ходят ни полные ни пустые.
12:05:04 12-01-2024
В 1974 году ехал на стадион "Динамо" (Барнаульское Динамо тогда было в ударе), так в троллейбусе заднее стекло полностью выдавили.....
12:48:40 12-01-2024
В Москве и СПБ автобусы по городу до 23-24 часов ходят. Но у них это муниципальный транспорт, а не частный. Почему у нас все частникам отдали? отсюда и получили график транспорта, который удобен только самим транспортникам, а не пассажирам
14:26:13 12-01-2024
Сто раз говорили,не надо центр ездить, живите где родились и все будет хорошо
14:33:14 12-01-2024
Накладно каждый раз при смене работы квартиру менять, или разводиться и разъезжаться, если работа у супругов в разных частях города
15:20:18 12-01-2024
Год-два назад я предложил администрации города провести новую трамвайную линию на проспекте Ленина ниже площади Октября до улицы Анатолия с соединением с Красноармейским проспектом . С учётом запланированной линии на Павловском тракте, новый маршрут трамвая для тех, кто использует автобус 20 мог бы стать удобным для многих: например от площади Советов вниз по проспекту Ленина,мулицы Анатолия и Челюскинцев на Павловский тракт и улицу Советской Арми́. Если возле остановок на Советской Армии и Павловского тракта расположить бесплатные парковки, то и перенасыщение центра автомобилями тоже уйдет. На проспекте Ленина трамвай окажется загруженным в оба направления равномерно. За счёт увеличения количества автобусов решить проблему, на мой взгляд, не получится.тУже сейчас посадка на многих остановках затруднена, когда подходят сразу боле 3-х автобусов, а что будет, если их число вырастет в 2- три раза? Многие автобусы будут просто приезжать мимо, как бывает и сейчас уже, к другим нужно будет бежать. Зачем? Трамваи бывают многосекционные и или сцепленными, как раньше. Они останавливаются в предсказуемом месте ... Это гораздо удобнее и вообще, площадь Советов - это самая загруженная часть города,идля которой трамвай просто. создан. Тем более, что аллея проспекта почти всегда пустая Подробнее в сообществе Комфорт в центре Барнаула на ВК. Что Вы думаете?
15:33:38 12-01-2024
Иванов Евгений (15:20:18 12-01-2024) Год-два назад я предложил администрации города провести нову... Интересно, кто будет доезжать на своем автомобиле до Советской Армии, бросать там автомобиль и пересаживаться на трамвай. Чтобы что?
18:41:34 12-01-2024
Гость (15:33:38 12-01-2024) Интересно, кто будет доезжать на своем автомобиле до Советск... Ответ дан чуть ниже.
17:29:59 12-01-2024
Нужно открыть ещё маршрут от остановки Интернат , потом не сворачивая на Павлик, идти по Попова до Космонавтов, далее до пр. Ленина и по нему вниз до конечной.
18:32:31 12-01-2024
Хороший вопрос. Прежде всего, на парковках расположенных вблизи трамвайных остановок вдоль Павловского тракта и улицы Советской Армии будут оставлять свои автомобили едущие люди в центр на частном транспорте далеко не все. В первую очередь те, у кого конечное место значения находится вблизи остановок на проспекте Ленина. Склонить к этому выбору поможет отсутствие бесплатных парковок на проспекте Ленина для нерезидентов, как это сделано обычно для центра любого города, где нет проблемы пробок в центре, Казани, например. Более детально всё это описано в материалах сообщества 'Комфорт центра Барнаула' на В К. Те, кто не хочет стоять в пробках и терять драгоценное время жизни утром и вечером. Проблемы последней мили ( как без напряжения пройти расстояние между остановкой и местом назначения ) будет со временем решаться все лучше. Ведь проспект Ленина красив и при появлении трамвайной линии на аллее, остановкам достаточно места и для навесов и лавочек, кроме того, лавочки переместятся на боковые тротуары, ближе к витринам магазинов и кафе. В пперспективе можно вообще преобразовать проезжую часть на проспекте Ленина таким образом что останется с каждой стороны одна полоса для частного транспорта и одна выделенная полоса для общественного транспорта. А третья полоса - для велосипедов, самокатов и т.п. Существенное снижение шума и загазованности, визуального мусора ( припаркованных и мелькающих автомобилей) при благоустроенных тротуарах с лавочками и витринами превратит необходимость пройти 10-15 минут от остановки одним удовольствие, так как это и должно быть в уважающие себя городе. Что лучше ? Стресс, потеря времени без смысла, малоподвижный образ жизни, ведущий сердечно-сосудистым заболевани,инфарктам и инсультам, остеохондрозу и ... или здоровый образ жизни, свободное время, комфортное окружение? А ведь мы ещё ничего не говорили об огромном выигрыше тех, кто сможет перемещаться в общественном транспорте, как и прежде, на работу или домой не в перегруженном автобусе, а в более-менее нормальных условиях. Существующее количество автобусов вполне достаточно для не пикового времени, но в часы пик их нужно в два в три раза больше. Трамвайная линия на проспекте Ленина давно нужна и она позволит решить вопрос перевозок уже с существующим количеством общественного транспорта. Но, к сожалению, здесь невозможно написать детально почему и как. Более детально опять же - в материалах сообщества. Если не разбираться в этом вопросе, не обсуждать, почему и как можно изменить в городе самой общественностью - ничего не изменится. Жизнь это доказывает каждый год.Неэффективность текущих подходов, на мой взгляд, очевидна.
18:41:09 12-01-2024
Иванов Евгений (18:32:31 12-01-2024) Хороший вопрос. Прежде всего, на парковках расположенных вб... Евгений, а вы не подскажите, где взять столько денег на вашу красивую мечту? Проложить рельсы по ленинскому, установить опоры, натянуть провода, усилить мощности тяговых подстанций. И это только для трамваев минимум. Где взять дополнительный транспорт который бы доставлял людей от Павловского тракта например к площади Советов? Чей это транспорт будет? Частный или муниципальный? Вопросов на самом деле еще множество можно задать.. Просто уже вечер и хочется немного расслабиться после рабочей недели.:)
19:05:05 12-01-2024
Когда я это предложил в 2022 году, цена прокладки 3 км трамвайной линии на проспекте Ленина составляла 300 млн рублей, это подтверждал и сам Шеломенцев А.А. Это большие деньги, но они вполне реальные по сравнению с тем, что предложило научное исследование путей модернизации ОТ (его оценка - 5-6 млрд). Как мне сообщил председатель комитета по транспорту, общественное обсуждение предложенных мер было отменено из-за отсутствие финансов, читай навсегда. Я же предлагаю очень даже реальные затраты, с учётом того эффекта, который они дадут. Детали того, почему также окажутся высвобождены автобусы, описаны наглядно в презентации 'Комфорт центра города'. В материалах сообщества 'Комфорт центра города'. Простите, что здесь трудно описать подробнее.
19:45:28 12-01-2024
Иванов Евгений (18:32:31 12-01-2024) Хороший вопрос. Прежде всего, на парковках расположенных вб... Охота же было столько текста набирать. Писатель?
20:19:16 12-01-2024
Светлана (19:45:28 12-01-2024) Охота же было столько текста набирать. Писатель?... Человек, по крайней мере, решение проблемы предложил. А что предлагает мэрия????????????
19:42:59 12-01-2024
Надо расширять Челюскинцев и соединять Власихинскую с Молодежной мимо Строителей
12:01:26 13-01-2024
Расширение улицы Челюскинцев и соединение улицы Власихинской и улицы Молодёжная кажется очень хорошими вариантами, но есть проблемы: 1. Как физически расширять и соединять улицы всё застроено? 2. Где взять огромные деньги на разбор зданий, переселение и сами расширительные работы. Насколько это реально? 3. Даже если это всё осуществить -что это принесёт центр города? Лишь увеличение притока автомобилей и транспортный коллапс. На мой взгляд, гораздо лучше использовать деньги для улучшения удобства использования общественного транспорта, для подталкивания к переходу на него с частных автомобилей. Поскольку основным местом назначения в центре города является площадь Советов и прилежащая часть города, обеспечить удобную посадку на автобусы при наличии пятнадцати маршрутов на одной остановке не представляется возможным. С увеличением количества автобусов использование общественного транспорта станет всё более неудобным. В этом месте ниже площади Октября на проспекте Ленина трава имеет огромные преимущества. Садиться в него проще Не нужно бегать и искать нужный автобус. Трамваи могут быть много-секционными или сцепляться в несколько вагонов. Проще решить проблему дефицита водителей. И так далее. Не говоря уже о том, что путь на увеличение притоков автомобилей в центр города за счёт расширения проезжей части на проблемных участках приведёт к ещё большему шуму, большей загазованности и некомфортноси улиц центра. Куда ещё ниже можно опустить центр Барнаула? Кто-нибудь задумался о принесённом ущербе здоровью от такого городского окружения, которые мы сейчас имеем, а тем более Получим с увеличением заполненности дорог автомобилями в центре города? Этот вариант развития - даже не тупик. Это пропасть.