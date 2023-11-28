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В барнаульском автобусе придавленной дверьми бабушке предложили выйти "побазарить"

Прямое словесное столкновение с кондукторшей закончилось тем, что пенсионерка спряталась в середине салона

28 ноября 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: сообщество "Транспорт Барнаула"
Фото: сообщество "Транспорт Барнаула"

В Барнауле в автобусе № 20 пожилую пассажирку придавили дверьми, когда она заходила в салон, что привело к конфликту между женщиной и кондуктором, рассказала читательница amic.ru.

Инцидент произошел на остановке "Многофункциональный центр" и продолжался до остановки "Автоцентр ЗИЛ".

"Бабуля начала заходить в передние двери, ее было видно, а водитель начал двери закрывать, в итоге женщину придавило. Она зашла в автобус и сказала водителю: "Ну и хамло". Тут подошла кондукторша со словами: "Да ты кто такая, ты за базаром следи, ты кого хамлом назвала". Угрожала ей, что выйдет с ней на остановке "побазарить", пыталась остановить автобус, чтобы пенсионерку выгнать", – рассказала наша читательница.

Впрочем, бабушка тоже не стеснялась в выражениях во время разговора с кондукторшей, которую это еще сильнее разогревало. В частности, угрожала пенсионерке "впечатать очки", но не сказала куда именно.

Прямое словесное столкновение закончилось тем, что пассажирка спряталась в середине салона. Кондукторша пыталась ее найти, но не смогла. В итоге водителю пришлось успокаивать коллегу.

Пенсионерка покинула автобус на остановке "Сельхозтехника". Никаких извинений она не получила, отмечает наша читательница.

Фото: сообщество

"Кондуктор орала". В Барнауле из автобуса выгнали грязного пенсионера

Перевозчик пояснил, что от пассажира резко и неприятно пахло
НОВОСТИОбщество
Барнаул Происшествия общественный транспорт

Комментарии 44

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Гость

10:57:47 28-11-2023

Ну давайте, расскажите нам, как тяжело работать водителем автобуса и кондуктором. И как сложно найти хороших работников. Тут видимо уже руководитель предприятия должен принести извинения бабке за своих работников. (И выдать ей бесплатный проездной на свои маршруты)

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Гость

11:07:00 28-11-2023

Бабки должны сидеть дома.

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Гость

13:59:48 28-11-2023

Гость (11:07:00 28-11-2023) Бабки должны сидеть дома. ... Ну вот и сиди дома.

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Dima

16:37:42 28-11-2023

Гость (11:07:00 28-11-2023) Бабки должны сидеть дома. ... Вот и сиди дома как бабушка =)

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стрелок

19:55:46 28-11-2023

Гость (11:07:00 28-11-2023) Бабки должны сидеть дома. ... И тебе недолго осталось.

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Гость

11:11:33 28-11-2023

эмммммм.... всем пассажирам можно хамить , а этой женщине пенсионного возраста нельзя? объясните почему? по какому принципу поделили?

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Чучмек

11:17:47 28-11-2023

Именно за это и заключают теперь долгосрочные контракты с перевозчиками. Жизнь по понятиям - будущее общественного транспорта Барнаула на много лет ...

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Гость

11:22:53 28-11-2023

Кондуктор в женской тюрьме ранее"чалилась" судя по словарному запасу. А бабка, молодец, чисто на опыте и водителю замечание сделала и "ответку" кондукторше дала и проявила чудеса маскировки.

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Гость

16:03:44 28-11-2023

И еще интересно, что адвокатом за мужчину выступила женщина! !!!!! откуда столько прыти? ну и , конечно, она абсолютная хамка с "зэчным" лексиконом!

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гость

11:26:38 28-11-2023

Сегодня утром авария на красноармейском - все газели лезли в левый ряд, затем каждая с левого в правый на каждую остановку. Создали очень большую пробку!

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Гость

11:38:31 28-11-2023

Она зашла в автобус и сказала водителю: "Ну и хамло". ----- ?! а причем здесь хамло? Она значение слова знает?) Теперь понимаю, почему водителей на ОТ не хватает. Если каждый, кто не успел в автобус заползти, начнет хамить, то их вобще не останется.

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Гость

12:31:45 28-11-2023

Гость (11:38:31 28-11-2023) Она зашла в автобус и сказала водителю: "Ну и хамло". ----- ... Водитель должен ждать, пока каждый пассажир не зайдет в салон.

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Гость

11:41:06 28-11-2023

Я вот не верю что придавленная бабушка могла сказать "ну и хамло" . Вот не верю. Я считаю себя достаточно скромным человеком но при ситуации когда меня придавят дверями я скажу гораздо больше, с чувством и переходом на ненормативный язык. А она так "ну и хамло"....

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Гость

11:45:37 28-11-2023

Бабке просто прилетела ответка.

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Гость

12:04:07 28-11-2023

В 20-ке такие кондукторы попадаются, что и слов на них нет

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Гость

11:33:10 29-11-2023

Гость (12:04:07 28-11-2023) В 20-ке такие кондукторы попадаются, что и слов на них нет... И не только в 20, на всех маршрутах и водители и, где есть кондукторы, злющие, по любому поводу заводятся с пол-оборота

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Гость

12:26:36 28-11-2023

при ситуации когда меня придавят дверями я скажу гораздо больше, ---- вы реально думаете, что водители специально прижимают некоторых особей дверьми?)) вы никогда не видели, как бабка ставит ногу на нижнюю ступеньку и озирается, не идет ли следом автобус получше? Я искренне сочувствую трем категориям работающих - в детских садах, школах и ОТ. Боже сохрани там работать.

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Гость

12:37:28 28-11-2023

Гость (12:26:36 28-11-2023) вы реально думаете, что водители специально прижимают некоторых .. Да вы правы.

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Гость

12:27:45 28-11-2023

Старость не в радость- старики порой агрессивно настроены. Очень часто старики ворчливы и злы.У человека приходит понимание, что большая часть жизни уже прожита, а значимые цели не достигнуты, дети разъехались, пенсии не хватает, впереди печальная серая картина, некогда живые и активные люди превращаются в брюзжащих и сварливых стариков, у которые практически не бывает хорошего настроения, а свой негатив они пытаются выплеснуть на других.Часто конфликты происходят практически на пустом месте. Зачастую причина агрессии и злости пенсионера кроется в банальной скуке. Именно поэтому они все находят где выплеснуть негатив в общественных местах (поликлиника, собес, банк).

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Элен без ребят

13:10:46 28-11-2023

Гость (12:27:45 28-11-2023) Старость не в радость- старики порой агрессивно настроены. ... старческая агрессия связана с дефицитом витаминов и минералов, которые наши старики недополучают по разным причинам, а так же с сосудистыми и эндокринными проблемами. и плохое настроение тоже связано с этим, а не с какими-то непонятными недостигнутыми целями. это не только старичков касается, кстати.

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Гость

16:05:33 28-11-2023

Гость (12:27:45 28-11-2023) Старость не в радость- старики порой агрессивно настроены. ... Речь про конкретную ситуацию, и не надо философствовать - "воду лить", поскольку очевидна "хамость" кондуктора, водителя!

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Гость

12:46:22 28-11-2023

Я была свидетелем этого конфликта и скажу так: бабушку действительно придавило дверьми, когда она пыталась зайти в автобус. никаких криков и оров со стороны бабушки не было, она просто зашла и оскорбила водителя, но это тоже можно понять, потому что они просто так посмотрели на нее (водитель и кондуктор) как будто это обычное дело придавить людей дверями, никаких извинений - ничего не было. После чего кондуктор, действительно, перешел грань в обращении к бабушке. Да и бабушка там ласковых слов тоже не сказала, после "наезда" кондуктора. Поэтому разгорелся скандал. Ситуация двоякая. Работников общ.транспорта тоже можно понять, может они опаздывали по расписанию и торопились скорее закрыть двери, чтобы отъехать от остановки. Утро. Час пик всё-таки.

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Чучмек

12:51:53 28-11-2023

Гость (12:46:22 28-11-2023) Я была свидетелем этого конфликта и скажу так: бабушку дейст... Водитель хоть на горшок может торопиться, но даже в этом случае обязан дождаться входа пассажира

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Гость

12:51:57 28-11-2023

Утро. Час пик всё-таки. - куда едет бабка утром в час пик?

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Гость

12:54:59 28-11-2023

Гость (12:51:57 28-11-2023) куда едет бабка утром в час пик?... к тебе. с твоим спиногрызом сидеть.

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Элен без ребят

13:12:13 28-11-2023

Гость (12:54:59 28-11-2023) к тебе. с твоим спиногрызом сидеть.... похоже он сам еще спиногрыз

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Гость

12:57:24 28-11-2023

Гость (12:51:57 28-11-2023) Утро. Час пик всё-таки. - куда едет бабка утром в час пик?... вы думаете у пожилых людей дел нет? она могла ехать точно так же на работу (с учетом, если у нее пенсия небольшая, да и если там вообще была пенсионерка), в больницу, а может и на рынок на спартаке)))

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Гость

13:00:49 28-11-2023

Гость (12:51:57 28-11-2023) Утро. Час пик всё-таки. - куда едет бабка утром в час пик?... Какое твоё собачье дело? В автобусе, как в бане, все равны, просто гопники из автобуса №20 считают себя богами. Я ежедневно езжу на 20-ке, и свидетельствую, что большинство водителей и кондукторов на этом маршруте хамло, хотя бы потому, что курят они в салоне перед выходом на линию, на Спартака, А водилы и в пробке на Попова...

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Гость

13:07:28 28-11-2023

Гость (12:51:57 28-11-2023) Утро. Час пик всё-таки. - куда едет бабка утром в час пик?... Как вариант - в поликлинику.

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Гость

14:01:34 28-11-2023

Гость (12:51:57 28-11-2023) Утро. Час пик всё-таки. - куда едет бабка утром в час пик?... Что, опять? Опять недоразвитым нужно объяснять, уда люди могут ехать утром? Ты вот куда едешь?

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Гость

14:18:35 28-11-2023

Гость (14:01:34 28-11-2023) Что, опять? Опять недоразвитым нужно объяснять, уда люди мог... А он никуда не едет, его из дурдома не отпускают.

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Коля

16:43:24 28-11-2023

Гость (14:18:35 28-11-2023) А он никуда не едет, его из дурдома не отпускают.... Это где же такая дурка с бесплатным интернетом? =)

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Гость

16:53:40 28-11-2023

Коля (16:43:24 28-11-2023) Это где же такая дурка с бесплатным интернетом? =)... Так мож, он VIP-клиент)))

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гость

13:01:32 28-11-2023

Увольнять таких кондукторов. Водители в последнее время меньше грубят, больше молчат. 20 тем и славится, хамоватыми кондукторами.

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Гость

14:03:07 28-11-2023

В Барнауле водители и кондукторы, действительно, набирают как будто из тюрем. Ведут себя просто по-хамски. Орут на пассажиров, ругаются матом. Это днище просто.

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Гость

14:17:35 28-11-2023

она просто зашла и оскорбила водителя---- значит, отгребла заслуженно. Надо ей, по совету комментаторов, побольше витаминов с минералами есть, видимо.

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Гость

18:04:54 28-11-2023

Гость (14:17:35 28-11-2023) она просто зашла и оскорбила водителя---- значит, отгребла з... Нет, вы не правы! Клиент как угодно может себя вести. А кондутор - человек при исполнении. И должен следить за своим язычком на рабочем месте.

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Гость

14:30:08 28-11-2023

Уважаемая редакция и комментаторы! Что за обращение - бабушка, бабуля. Любая женщина только своим внукам бабушка и бабуля. Пишите пожалуйста "пожилая женщина". Уважение друг друга начинается с малого и с каждого из нас. Тогда и не будем приглашать друг друга "побазарить".

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Гость

14:45:54 28-11-2023

Гость (14:30:08 28-11-2023) Уважаемая редакция и комментаторы! Что за обращение - бабушк... Отскочим, побормочим? :))) Падай на корты...

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Гость

15:16:57 28-11-2023

Гость (14:30:08 28-11-2023) Уважаемая редакция и комментаторы! Что за обращение - бабушк... Если быть чуточку внимательнее, то "бабуля" прозвучало в тексте как комментарий со слов читательницы. а редакция - молодец, что Дословно передали информацию. Что оскорбительного в обращении "бабушка"?

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Гость

18:05:44 28-11-2023

Гость (15:16:57 28-11-2023) Если быть чуточку внимательнее, то "бабуля" прозвучало в тек... Не ваша же бабушка. Вам же не понравится, если я вас дедулей назову?

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Гость

14:35:19 28-11-2023

Тут в комментариях то разучились общаться без оскорблений, а уж что говорить о реальной жизни, злыми люди стали, абсолютно нетерпимыми...хорошо, что до драки дело не дошло.

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Гость

14:48:28 28-11-2023

Все просто - клиент всегда прав! Бабушке - здоровья.

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Гость

11:53:56 29-11-2023

Главное в таких случаях вовремя заткнуться, а еще лучше вообще рот не открывать.

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