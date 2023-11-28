В барнаульском автобусе придавленной дверьми бабушке предложили выйти "побазарить"

Прямое словесное столкновение с кондукторшей закончилось тем, что пенсионерка спряталась в середине салона

28 ноября 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: сообщество "Транспорт Барнаула"

В Барнауле в автобусе № 20 пожилую пассажирку придавили дверьми, когда она заходила в салон, что привело к конфликту между женщиной и кондуктором, рассказала читательница amic.ru.

Инцидент произошел на остановке "Многофункциональный центр" и продолжался до остановки "Автоцентр ЗИЛ".

"Бабуля начала заходить в передние двери, ее было видно, а водитель начал двери закрывать, в итоге женщину придавило. Она зашла в автобус и сказала водителю: "Ну и хамло". Тут подошла кондукторша со словами: "Да ты кто такая, ты за базаром следи, ты кого хамлом назвала". Угрожала ей, что выйдет с ней на остановке "побазарить", пыталась остановить автобус, чтобы пенсионерку выгнать", – рассказала наша читательница.

Впрочем, бабушка тоже не стеснялась в выражениях во время разговора с кондукторшей, которую это еще сильнее разогревало. В частности, угрожала пенсионерке "впечатать очки", но не сказала куда именно.

Прямое словесное столкновение закончилось тем, что пассажирка спряталась в середине салона. Кондукторша пыталась ее найти, но не смогла. В итоге водителю пришлось успокаивать коллегу.

Пенсионерка покинула автобус на остановке "Сельхозтехника". Никаких извинений она не получила, отмечает наша читательница.