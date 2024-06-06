В Барнауле убедительный мошенник продал девушке дорогой смартфон
Аферист кинул ссылку на странный сайт для оплаты товара
06 июня 2024, 10:23, ИА Амител
В Алтайском крае 20-летняя девушка стала жертвой мошенников, собираясь приобрести дорогой гаджет на сайте объявлений, сообщает региональное МВД.
"Жительница Барнаула связалась с продавцом, который предлагал приобрести гаджет за 55 000 рублей. Через мессенджер пояснил, что может отправить товар службой доставки. Девушка согласилась. Злоумышленник для подтверждения отправил на электронную почту потерпевшей все необходимые документы и указал ссылку для оплаты телефона", – рассказали в ведомстве.
Девушка перешла по ссылке и перевела деньги. Аферист заверил, что товар в скором времени будет отправлен, однако телефона она так и не дождалась.
12:47:23 06-06-2024
Ну и дура. Что сказать. Больше так делать не будет )))
13:50:02 06-06-2024
Гад.