В Барнауле участники СВО смогут воспользоваться услугами социального такси

Соответствующее решение приняли депутаты Барнаульской городской Думы

25 апреля 2025, 10:50, ИА Амител

Армия. СВО / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты Барнаульской городской Думы проголосовали за внесение изменений в решение "Об утверждении порядка предоставления услуг социального такси". В перечень категорий граждан, которые смогут пользоваться такими услугами, включили участников специальной военной операции.

С соответствующим докладом на заседании городской думы 25 апреля выступила Татьяна Королева, председатель комитета по социальной поддержке населения города Барнаула. Она подчеркнула, что такое нововведение направлено на совершенствование мер поддержки участников СВО, передвигающихся с помощью технических средств реабилитации.

"На сегодняшний день не все участники специальной военной операции, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата и передвигающихся с помощью технических средств реабилитации, имеют инвалидность. Для ее оформления необходимо время, и в действующей редакции это не позволило бы им воспользоваться услугами социального такси", – заявила Королева.

Депутаты городской думы единогласно одобрили внесение изменений.

Социальное такси – это сервис такси со льготным тарифом для перевозки отдельных категорий граждан к социально значимым объектам. Часть автомобилей службы социального такси оборудованы специальными подъемными механизмами, которые облегчают транспортировку инвалидов-колясочников. Стоимость услуги определяется из расчета одна минута – один рубль. Остальная сумма поездки компенсируется из бюджета города.

В данный момент услуги социального такси предоставляются ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям, гражданам старше 80 лет, инвалидам I и II группы, инвалидам по зрению, детям-инвалидам, детям из многодетных семей (при одновременной перевозке родителем не менее троих детей), членам общественных организаций инвалидов для осуществления коллективных поездок.

Подробнее об услуге можно прочитать на сайте администрации Барнаула.