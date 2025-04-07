Следить за созданием универсальной среды в регионе будет специальная комиссия

07 апреля 2025, 10:14, Антон Дегтярев

Инвалид в городе / Фото сгенерировано нейросетью "Кандинский"

В Алтайском крае в ближайшие годы должна появиться так называемая универсальная среда, в которой смогут комфортно жить все горожане, включая инвалидов. Ее создание проконтролирует региональная комиссия, которая появилась по решению губернатора Алтайского края Виктора Томенко в феврале 2025 года. Об этом рассказала министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина на заседании региональной Общественной палаты 3 апреля. Также она пояснила, на что теперь власти будут делать упор при создании универсальной среды для инвалидов и барнаульцев без физических ограничений.

"Инфраструктура для всех жителей"

По словам министра, сейчас власти стремятся создать в Алтайском крае не просто доступную, а универсальную среду, которой смогут пользоваться как люди без физических ограничений, так и с ними. В данном случае инфраструктура будет удобна не только инвалидам, но и людям пожилого возраста, и мамам с маленькими детьми, и другим категориям граждан. Именно на это будут нацелены будущие инфраструктурные проекты.

"Универсальная среда предполагает, что это инфраструктура для всех жителей – безопасная, безбарьерная и комфортная. Мы предлагаем делать среду для любых категорий граждан. И тогда это действительно будет универсальная комфортная среда. Строительство должно быть без порогов, с просторными холлами, удобными детскими площадками и так далее. Есть учреждения, целые улицы и города, которые ранее были построены без этих требований. Эти объекты адаптируются для того, чтобы люди с ограниченными возможностями и не только они ими пользовались", – отметила Оськина.

Наталья Оськина / Фото: amic.ru

По словам руководителя министерства, инвалиды не хотят отличаться от других людей – им не нужен, например, отдельный вход в заведение, специальный номер в гостинице или автобус. Маломобильные граждане желают быть равноправными членами общества, а универсальная среда как раз предоставит им эти возможности.

При этом процесс создания универсальной среды – длительный. И в первую очередь нужно вести работу на локациях, где инвалидов много. Так, ведомство вместе с муниципалитетами уже определяет дома и районы, в которых живет много маломобильных граждан. Это так называемый "маршрутоориентированный подход", пояснила Оськина.

"В каком-то доме один инвалид живет, а есть квартал, где таких людей 50–60, и они все ходят к остановке, посещают объекты культуры, все прикреплены к поликлинике. И вот эти маршруты мы должны в первую очередь адаптировать. Мы говорим главам, что если будут выделены деньги, нужно определиться, какую улицу делать в первую очередь, куда люди смогут добраться без инфраструктуры, а куда нет", – рассказала министр.

Заседание Общественной палаты Алтайского края / Фото: amic.ru

Кроме составления индивидуальных маршрутов, к этапам данного подхода относится:

проведение анкетирования для формирования целевых групп инвалидов;

формирование проектных офисов в муниципальных образованиях;

анализ имеющихся финансовых ресурсов и нормативной базы;

составление списков "барьеров" на маршрутах;

уточнение целевых муниципальных и областных программ работы по адаптации объектов;

приемка объектов вместе с общественными организациями.

"Будем распространять этот опыт"

Комиссия, которая проконтролирует создание универсальной среды, будет работать совместно с общественниками и инвалидами. Также среди задач организации – анализ потраченных федеральным центром средств на строительство объектов доступной (или универсальной) среды.

"Комиссия оценивает, насколько эти объекты доступны, качественны и безопасны. Сейчас мы работаем в Барнауле, Белокурихе и в селе Алтайское. В дальнейшем мы будем распространять этот опыт на все муниципалитеты края. Уже сейчас мы призываем власти учитывать эти моменты", – поделилась Оськина.

Заседание Общественной палаты Алтайского края 3 апреля / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подчеркнул, что с появлением комиссии в регионе появится целая система общественного контроля за созданием и реконструкцией объектов доступной среды. Она будет касаться в том числе и их проектирования.

При этом коллектив экспертов сейчас уже активно работает, сообщила член Общественной палаты Алтайского края и инвалид-колясочник Ирина Яковенко. И часто в ходе проверок им приходится указывать на то, что строители работают по устаревшим нормативам.

"Используются стандарты 2018 года, когда есть уже свежие за 2021–2022 годы. При приемке часто лежит бордюрный камень там, где его быть не должно. Понятно, что невозможно сейчас отремонтировать весь город, но новые объекты должны быть сделаны по стандартам, чтобы каждый человек мог спокойно гулять по улице", – призвала Яковенко.

Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Другие задачи

По словам Оськиной, в ближайшие годы Минсоцзащиты намерено улучшить жизнь маломобильных граждан. Для этого ведомство планирует:

использовать маршрутоориентированный подход и переводить организации на новые стандарты оказания реабилитационных услуг;

обеспечить наибольший охват инвалидов реабилитационными услугами и социальной занятостью;

с помощью местных властей мотивировать предпринимателей создавать доступную среду для инвалидов;

совершенствовать медицинскую и социальную реабилитацию ветеранов боевых действий с инвалидностью;

формировать толерантное отношение в обществе к людям с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, региону необходима и качественная работа социального такси, добавила Оськина. И это направление краевые власти тоже не оставили без внимания. Так, в 2025 году планировалось купить только два автомобиля для социального такси, однако губернатор решил выделить средства на покупку семи машин, рассказала глава ведомства. Впрочем, и такое количество – только капля в море, которая не покрывает всех потребностей нуждающихся, хотя работа в этом направлении идет, добавила она.

Напомним, число инвалидов в Алтайском крае в 2024 году достигло 171,8 тысячи человек. С 2022 года их стало на три тысячи больше. При этом затраты бюджета на создание доступной среды за три года снизились. Подробнее об этом можно прочитать здесь.