Гидролог рассказала, с чем это связано и можно ли уже говорить о начале второй волны паводка

07 мая 2024, 14:25, ИА Амител

Паводок / Фото: из архива amic.ru

Уровень воды в реке Чарыш вблизи села Карпово Второе в Алтайском крае за сутки вырос на 70 сантиметров, установившись на отметке 340 см. По данным на 08:00 до критического значения оставалось 30 см. Об этом amic.ru сообщила ведущий инженер отдела гидрологии алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт.

"Это проявление дождевого паводка, спровоцированного дождями и высокими температурами, которые установились на Алтае 5 мая. На их фоне в горах началось снеготаяние. Но в целом ситуация на реках спокойная и говорить о начале второй волны паводка пока преждевременно. По ней пока даже нет прогноза", – отметила гидролог.

Эксперт напомнила, что вторая волна паводка на Алтае приходится на вторую половину мая – начало июня. Делать прогнозы по его развитию можно будет, только когда метеостанция на Кара-Тюреке (самая высокогорная в России, расположена на высоте более 2500 м недалеко от горы Белуха) зафиксирует среднесуточную температуру выше 0°С. Ориентировочно, это произойдет после майских праздников.