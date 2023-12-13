В Барнауле усилят охрану мест проведения новогодних праздников для школьников
Мероприятия для учащихся 1-4 классов пройдут в учреждениях культуры с 18 по 29 декабря
13 декабря 2023, 10:22, ИА Амител
В Барнауле с 18 по 29 декабря пройдут новогодние представления для учащихся младших классов. Все ведомства уже начали подготовку к мероприятиям. Совещание на эту тему в администрации города провел замглавы администрации по социальной политике Александр Артемов, сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.
Новогодние представления для школьников пройдут в учреждениях культуры. Комитет по образованию города направил в школы инструкцию по посещению театрализованных мероприятий, которые позволят обеспечить их безопасность.
"Для координации новогодних представлений создано шесть штабов елок. В каждый штаб вошли специалисты отдела воспитательной работы и дополнительного образования комитета по образованию, которые будут их возглавлять, а также педагоги учреждений дополнительного образования. Кроме этого, на представлениях будут находиться ответственные дежурные от образовательной организации", – рассказал председатель комитета по образованию Андрей Муль.
До начала мероприятия места проведения обследуют кинологи, к работе привлекут стационарные и ручные металлодетекторы. В здании будут находиться специалист Роспотребнадзора, представители городского МВД, территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1 алтайского ГУ МЧС России и медики.
Автобусы со школьниками будут сопровождать сотрудники ГИБДД. Въезд на парковки, прилегающие к учреждениям культуры, для другого транспорта ограничат.
В местах проведения мероприятий организуют питьевой режим. Принести свои продукты на праздник детям будет нельзя. Услуги торговли и общественного питания в учреждениях культуры оказываться не будут. Кроме того, на представлениях не смогут присутствовать родители. Не пустят на праздник и детей с признаками ОРВИ.
Сообщается, что все здания до проведения спектаклей проверят сотрудники надзорных органов. Сами театрализованные представления тоже пройдут приемку: их осмотрят на предмет безопасности интерактивных и технологических элементов сценария. Для персонала учреждений культуры проведут инструктажи по правилам поведения во время ЧС.
В мэрии добавили, что во время праздника всем детям 1-4 классов вручат губернаторские подарки.
Какие новогодние представления организуют в Барнауле для школьников?
В ДК Барнаула учащиеся посмотрят спектакль "Фабрика сказок", в музыкальном театре ребят будет ждать "Красная шапочка". Во дворце культуры "Южный" для детей подготовили программу "Новогодняя игра. Перезагрузка". А 20 декабря в театре кукол "Сказка" юным зрителям покажут спектакль "Снежная королева", в Алтайском театре драмы им. В.М. Шукшина - "Серебряное копытце". 25 и 26 декабря Алтайский государственный молодёжный театр представит вниманию барнаульских школьников спектакль "Бременские музыканты". Всего специально подготовленные новогодние представления увидят более 40 тысяч школьников.
12:59:55 13-12-2023
А родители - то чем помешали? Одного родителя можно бы пустить, проверив паспорт и металлодетектором. Да и маленьким детям гораздо комфортней с родителем, чтобы праздник был праздником, а не стрессом. А где родители должны находиться, пока дети на представлении? Около школы мерзнуть что ли? Какое неуважительное, даже хамское отношение к людям со стороны администрации Барнаула.
15:45:48 13-12-2023
гость (12:59:55 13-12-2023) А родители - то чем помешали? Одного родителя можно бы пусти... Может еще и на уроки родителей пускать? А то как же, дитачке некомфортно без мамкиной юбки будет! Вы совсем уже охренели! В окорень охренели!