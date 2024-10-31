Депутат АКЗС предложил установить памятник Сталину в Барнауле

Часть расходов на себя готов взять местный "Сталин Центр"

31 октября 2024, 17:40, ИА Амител

Памятник Сталину у Кремлевской стены в Москве / Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Депутат АКЗС, председатель совета "Сталин-центра" Сергей Матасов предложил установить в Барнауле памятник секретарю ВКП(б)-КПСС Иосифу Сталину. Об этом сообщает центр в Telegram-канале.

"Ввиду приближающегося знаменательного юбилея – 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, предлагаем запланировать финансирование соответствующих мероприятий и установить памятник генералиссимусу Победы И.В. Сталину в центре Барнаула", – сказал он, озвучивая предложения по внесению в бюджет.

"Сталин-центр" готов взять на себя часть расходов по изготовлению памятника, если правительство Алтайского края согласится на проект. Кроме того, эксперты центра окажут консультативную помощь по возведению монумента.