Депутат АКЗС предложил установить памятник Сталину в Барнауле
Часть расходов на себя готов взять местный "Сталин Центр"
31 октября 2024, 17:40, ИА Амител
Депутат АКЗС, председатель совета "Сталин-центра" Сергей Матасов предложил установить в Барнауле памятник секретарю ВКП(б)-КПСС Иосифу Сталину. Об этом сообщает центр в Telegram-канале.
"Ввиду приближающегося знаменательного юбилея – 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, предлагаем запланировать финансирование соответствующих мероприятий и установить памятник генералиссимусу Победы И.В. Сталину в центре Барнаула", – сказал он, озвучивая предложения по внесению в бюджет.
"Сталин-центр" готов взять на себя часть расходов по изготовлению памятника, если правительство Алтайского края согласится на проект. Кроме того, эксперты центра окажут консультативную помощь по возведению монумента.
19:33:06 31-10-2024
Установить напротив зданий администраций и лицом ко входу, чтобы каждый чиновник из окна и на выходе чувствовал чуткий взгляд и понимал, чем и где его делишки могут закончиться.
20:10:46 31-10-2024
Гость (19:33:06 31-10-2024) Установить напротив зданий администраций и лицом ко входу, ч...
Насмешил. Ещё скажи перед кремлем поставить
20:27:59 31-10-2024
Давно пора!!!
А то распоясались...!?
21:59:23 31-10-2024
Замечательное предложение.Тем более, что Иосиф Виссарионович был в Барнауле.
23:08:22 31-10-2024
Про 700 тыс. расстрельных приговоров на этом памятнике не забудьте написать.
07:54:48 01-11-2024
Алекс (23:08:22 31-10-2024) Про 700 тыс. расстрельных приговоров на этом памятнике не за... все в мифы 90-х годов верите, что все такие невинные были? так за дело были расстреляны, за воровство в вагонах (а не за 5 колосков, как вам пели в 90-е), за бандитизм и терроризм (так за убийство людей с грабежами и в современном УК статьи есть), за откровенное вредительство (это когда в турбинах ГЭС песок находили или когда рельсы раскручивали, а потом составы с рельс сходили) и много чего еще. А то ведь на ресурсе, где выкладывают имена "невинно репрессированных" находят имена бандитов, которые людей в парках убивали (о чем и газеты того времени писали), воровали со складов грузовиками, вообще откровенное вранье, что человек репрессирован был (типа исчез), а он добровольцем на фронт ушел и медали получил и никогда даже на следствии не был. А вы и дальше верьте этим вралям, которые про расстрельную тюрьму "Серебрянка " пишут, и которой в природе не существовало (это доказано, а придумал этот миф человек, который в 90-е годы на гранты жил от западных фондов), и за места расстрелов выдают то холерные захоронения, то места, финны расстреляли красноармейцев во время ВОВ. И про Катынь уже доказано, что это немцы расстреляли поляков, а не Советы. Документы рассекретили. А вы не думали, почему архивные документы тех лет не публикуют, чтобы не выяснилось, что все это вранье, про что писали последние 30 лет? И к вашему сведению ни на одном из мест захоронений, на которых якобы расстреливали большевики не была проведена судебная экспертиза, то есть не было выяснено, что это за люди, в какое время они жили, как умерли, их национальный состав и место их проживания, откуда они родом, не проходило ли это место в исторических документах, как место захоронения различных эпидемий, коих даже в 20 веке было полно, та же "испанка", тиф, холера и т.д. А заодно можете найти, сколько людей (в процентах от населения) в это время сидело в тюрьмах в европейских странах и в США и по каким статьям, удивитесь.
18:45:36 09-11-2024
Гость (07:54:48 01-11-2024) все в мифы 90-х годов верите, что все такие невинные были? т... Мой дед был репрессирован, позднее реабилитирован. Осталось без отца 5 детей. Домой уже не вернулся, умер.. 😢Фото не осталось, во время ареста забрали все фото. Матушке сейчас 94 года...
23:50:35 31-10-2024
Докатились, диктатору памятник решили поставить.
00:56:48 01-11-2024
Матасов, почему не женат? Вечно какие-то странные помощнички окружают.
08:43:24 01-11-2024
Хельга Патаки (00:56:48 01-11-2024) Матасов, почему не женат? Вечно какие-то странные помощнички...
Догадайтесь с трех раз. Для этого и новый закон приняли. Чтобы лишнего не болтали.
09:55:19 01-11-2024
Хельга Патаки (00:56:48 01-11-2024) Матасов, почему не женат? Вечно какие-то странные помощнички... Намек засчитан.
12:10:58 01-11-2024
Ну а что ,я за памятник Сталину и место хорошее предложили ,пусть чиновники думают воровать или прекращать в чужой карман заглядывать .
13:12:37 01-11-2024
Ни кто еще не сделал больше для страны чем Сталин.