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В Барнауле установят пять новых автобусных павильонов

На это выделят 675 тысяч рублей

12 января 2025, 07:30, ИА Амител

Фото: Nicolas COMTE / unsplash.com
Фото: Nicolas COMTE / unsplash.com

В 2025 году в Барнауле установят пять автобусных павильонов. Об этом на совещании в администрации города рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.

По его словам, на эти работы предусмотрели 675 тысяч рублей.

"Всего на территории города 632 остановочных пункта оборудованы павильонами. Ежегодно из бюджета города на установку новых выделяется порядка 700 тысяч рублей", – цитирует чиновника телеграм-канал мэрии.

Также он рассказал, что по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" при ремонте и строительстве дорог на маршрутах общественного транспорта устанавливают новые павильоны либо заменяют старые.

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 18

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Гость

07:59:21 12-01-2025

Главное чтобы их ветром не унесло всразу

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Сергей

10:11:36 12-01-2025

Где новые троллейбусы...

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Змей

17:13:18 14-01-2025

Сергей (10:11:36 12-01-2025) Где новые троллейбусы...... там же, где и новые автобусы

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R22

10:23:02 12-01-2025

Павильоны, в которые помещаются 5 человек, которые не защищают ни от ветра, ни от дождя.. Молодцы, типа какой транспорт - такие и павильоны...

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Гость

11:38:43 12-01-2025

R22 (10:23:02 12-01-2025) Павильоны, в которые помещаются 5 человек, которые не защища... В столице соседнего Казахстана тоже ставят новые транспортные павильоны - закрытые от ветра и осадков, тёплые внутри и даже с возможностью подзарядки гаджетов. Был приятно удивлён, ибо два года назад не видел там таких. Пора перенять хороший опыт.

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Гость

15:30:48 12-01-2025

Гость (11:38:43 12-01-2025) В столице соседнего Казахстана тоже ставят новые транспортны...
Ага и местные дитачки все захаркают, переломают, испишут всякой фигней.

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Гость1

10:24:44 12-01-2025

Удобные, тёплые, современные, красивые павильоны. Соответсвующие общественному транспорту.

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Элен без ребят

11:02:31 12-01-2025

а трубы вместо скамеек будут?

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Гость

11:05:09 12-01-2025

можно пляжные зонтики навтыкать

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читатель

11:47:59 12-01-2025

не забудьте Обляпать их со всех сторон рекламой , чтоб вообще никакого транспорта не видеть и лавочку там можно сразу завалить.

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гость

11:48:55 12-01-2025

Уберите скамейки из железных труб на новом рынке - позор пусть чиновники сами посидят на холодных трубах.

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Элен без ребят

14:28:18 12-01-2025

гость (11:48:55 12-01-2025) Уберите скамейки из железных труб на новом рынке - позор пус... они скорее рынок уберут.
кстати, а почему только там вам трубы не нравятся? кто-то же старался, делал на весь центр за государственные денежки. дорого, наверное, да...

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Гость

11:49:46 12-01-2025

Транспорт ходит 1 раз в 30-60 минут, павильоны ни от чего не защищают (ветер, дождь, снег, мороз) - смысл? Деньги в карманы, по бумажками отчитались.

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Гость

15:16:26 12-01-2025

А где есть ПАВИЛИОНЫ(!!!) на остановках О.Т. в Барнауле? Или те шедевры на остановках и есть ПАВИЛИОНЫ!?

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Санек

16:24:09 12-01-2025

Чиновников всех на общественный трансорт... Немедленно! За свой счет! Без компенсаций

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Гость

17:43:22 12-01-2025

Санек (16:24:09 12-01-2025) Чиновников всех на общественный трансорт... Немедленно! За с... Ну зачем так? Дать им проездные как инвалидам, за 360 рублей.

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Гость

23:50:35 12-01-2025

Гость (17:43:22 12-01-2025) Ну зачем так? Дать им проездные как инвалидам, за 360 рублей... Этих инвалидов надо на Колыму здоровье поправить. Ибо бездарность, безответственность и наглость уже зашкаливают.

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Гость

08:52:46 13-01-2025

А на Кордоне не надо павильон восстанавливать? Или средств нет?

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