В Барнауле установят пять новых автобусных павильонов
На это выделят 675 тысяч рублей
12 января 2025, 07:30, ИА Амител
Фото: Nicolas COMTE / unsplash.com
В 2025 году в Барнауле установят пять автобусных павильонов. Об этом на совещании в администрации города рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.
По его словам, на эти работы предусмотрели 675 тысяч рублей.
"Всего на территории города 632 остановочных пункта оборудованы павильонами. Ежегодно из бюджета города на установку новых выделяется порядка 700 тысяч рублей", – цитирует чиновника телеграм-канал мэрии.
Также он рассказал, что по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" при ремонте и строительстве дорог на маршрутах общественного транспорта устанавливают новые павильоны либо заменяют старые.
07:59:21 12-01-2025
Главное чтобы их ветром не унесло всразу
10:11:36 12-01-2025
Где новые троллейбусы...
17:13:18 14-01-2025
Сергей (10:11:36 12-01-2025) Где новые троллейбусы...... там же, где и новые автобусы
10:23:02 12-01-2025
Павильоны, в которые помещаются 5 человек, которые не защищают ни от ветра, ни от дождя.. Молодцы, типа какой транспорт - такие и павильоны...
11:38:43 12-01-2025
R22 (10:23:02 12-01-2025) Павильоны, в которые помещаются 5 человек, которые не защища... В столице соседнего Казахстана тоже ставят новые транспортные павильоны - закрытые от ветра и осадков, тёплые внутри и даже с возможностью подзарядки гаджетов. Был приятно удивлён, ибо два года назад не видел там таких. Пора перенять хороший опыт.
15:30:48 12-01-2025
Гость (11:38:43 12-01-2025) В столице соседнего Казахстана тоже ставят новые транспортны...
Ага и местные дитачки все захаркают, переломают, испишут всякой фигней.
10:24:44 12-01-2025
Удобные, тёплые, современные, красивые павильоны. Соответсвующие общественному транспорту.
11:02:31 12-01-2025
а трубы вместо скамеек будут?
11:05:09 12-01-2025
можно пляжные зонтики навтыкать
11:47:59 12-01-2025
не забудьте Обляпать их со всех сторон рекламой , чтоб вообще никакого транспорта не видеть и лавочку там можно сразу завалить.
11:48:55 12-01-2025
Уберите скамейки из железных труб на новом рынке - позор пусть чиновники сами посидят на холодных трубах.
14:28:18 12-01-2025
гость (11:48:55 12-01-2025) Уберите скамейки из железных труб на новом рынке - позор пус... они скорее рынок уберут.
кстати, а почему только там вам трубы не нравятся? кто-то же старался, делал на весь центр за государственные денежки. дорого, наверное, да...
11:49:46 12-01-2025
Транспорт ходит 1 раз в 30-60 минут, павильоны ни от чего не защищают (ветер, дождь, снег, мороз) - смысл? Деньги в карманы, по бумажками отчитались.
15:16:26 12-01-2025
А где есть ПАВИЛИОНЫ(!!!) на остановках О.Т. в Барнауле? Или те шедевры на остановках и есть ПАВИЛИОНЫ!?
16:24:09 12-01-2025
Чиновников всех на общественный трансорт... Немедленно! За свой счет! Без компенсаций
17:43:22 12-01-2025
Санек (16:24:09 12-01-2025) Чиновников всех на общественный трансорт... Немедленно! За с... Ну зачем так? Дать им проездные как инвалидам, за 360 рублей.
23:50:35 12-01-2025
Гость (17:43:22 12-01-2025) Ну зачем так? Дать им проездные как инвалидам, за 360 рублей... Этих инвалидов надо на Колыму здоровье поправить. Ибо бездарность, безответственность и наглость уже зашкаливают.
08:52:46 13-01-2025
А на Кордоне не надо павильон восстанавливать? Или средств нет?