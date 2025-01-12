В Барнауле установят пять новых автобусных павильонов

На это выделят 675 тысяч рублей

12 января 2025, 07:30, ИА Амител

Фото: Nicolas COMTE / unsplash.com

В 2025 году в Барнауле установят пять автобусных павильонов. Об этом на совещании в администрации города рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.

По его словам, на эти работы предусмотрели 675 тысяч рублей.

"Всего на территории города 632 остановочных пункта оборудованы павильонами. Ежегодно из бюджета города на установку новых выделяется порядка 700 тысяч рублей", – цитирует чиновника телеграм-канал мэрии.

Также он рассказал, что по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" при ремонте и строительстве дорог на маршрутах общественного транспорта устанавливают новые павильоны либо заменяют старые.