Соединяя историю. Как выглядит будущая набережная реки Барнаулки
Новая набережная, по словам властей, должна соединить парк "Центральный" и Сереброплавильный завод
24 июня 2024, 07:00, ИА Амител
В Барнауле продолжается благоустройство прибрежной части реки Барнаулки. Так, возле бывшего Речного вокзала в прошлом году сделали сквер на улице Приречной. Это был первый этап строительства новой набережной. На днях администрация Барнаула заявила о намерениях построить прогулочную зону от парка "Центральный" до территории Сереброплавильного завода и Демидовской площади.
"У нас есть проект новой набережной, его реализация рассчитана на три этапа. Первый этап – от проспекта Ленина до улицы Максима Горького – уже закончен, второй – заканчивается. Третий этап – набережная от парка "Центральный" к Демидовской площади и Сереброплавильному заводу. Мы надеемся связать набережную с пространством Сереброплавильного завода. В проекте есть свои сложности, набережная пересекается с ЛЭП, и нужно думать, как решать эту проблему", – рассказал мэр города Вячеслав Франк.На территории набережной планируется сохранить естественную тенеобразующую растительность, а также выполнить работы по освещению и дополнительному озеленению. Установят лавочки, вазоны и другие элементы благоустройства.
Приступить к строительству набережной можно будет, когда собственник Сереброплавильного завода начнет реконструкцию комплекса. Ее власти Барнаула этим летом планируют обсуждать с собственником участка, бизнесменом Евгением Ракшиным. Сейчас архитекторы уже работают над проектом развития территории.
А как выглядит будущая набережная сейчас – смотрите в нашей фотоленте.
07:07:45 24-06-2024
Вы лучше заброшенный городской пляж, на о.Помазкин покажите.
09:15:47 24-06-2024
Гость (07:07:45 24-06-2024) Вы лучше заброшенный городской пляж, на о.Помазкин покажите.... Как связан пляж на Помазкине и набережная Барнаулки? В огороде бузина а в Киеве дядька?
09:23:17 24-06-2024
Гость (09:15:47 24-06-2024) Как связан пляж на Помазкине и набережная Барнаулки? В огоро... Кому нужна эта набережная у речки-вонючки, с комарами и наркоманами. А в 35°жару у горожан нет пляжа.
09:44:07 24-06-2024
Гость (09:23:17 24-06-2024) Кому нужна эта набережная у речки-вонючки, с комарами и ...
Не пойму. Наркоманы с комарами вас не устраивают. Но и то, что с благоустройством набережной их неизбежно станет меньше - тоже не устраивает. Сергей Юрьевич, вам что, телевизор отключили и не с кем разговаривать стало? Луговая, не халтурьте, тут ваш пациент отметился!
09:46:09 24-06-2024
Гость (09:23:17 24-06-2024) Кому нужна эта набережная у речки-вонючки, с комарами и нарк... да хорош уже чюшней страдать - айда на аю, тут жара, солнце и маленькое море!
главное надо пивопровод с Була протянуть.
08:03:22 24-06-2024
Кроме как установить лавочки ни на что больше не способны? Да и ещё, как будете бороться с "ароматом" исходящим от барнаулки?
09:11:36 24-06-2024
а комары? у них спросили разрешение? они рады встрече будут.
09:17:11 24-06-2024
Гость (09:11:36 24-06-2024) а комары? у них спросили разрешение? они рады встрече будут.... Спросили. Они только за. Конкретно вас ждут особенно.
09:20:26 24-06-2024
Достаточно АулАрбата чтобы вязать наркоманов, аж по 200человек.
10:15:47 24-06-2024
"Как выглядит будущая набережная реки Барнаулки"
честно пытаюсь понять смысл фразы.
как в настоящее время может выглядеть то, что будет построено в будущем??? (или не будет)
смысла показывать место, на котором будут что-то построено, не вижу.
10:41:22 24-06-2024
Кошмар, вы же видите цвет этой реки, ужас
10:45:21 24-06-2024
Гость (10:41:22 24-06-2024) Кошмар, вы же видите цвет этой реки, ужас ... вы же на вкус не пробуете?
вот и не смотрите.
10:47:12 24-06-2024
Гость (10:41:22 24-06-2024) Кошмар, вы же видите цвет этой реки, ужас ...
Но тем не менее рыба там водится!
11:51:42 24-06-2024
Гость (10:41:22 24-06-2024) Кошмар, вы же видите цвет этой реки, ужас ... Вы приглядитесь, в основном чистая вода, а цвет из-за ила.
13:09:53 24-06-2024
Гость (10:41:22 24-06-2024) Кошмар, вы же видите цвет этой реки, ужас ... Вот если бы в школе на природоведении вы бы слушали учителя, а не за гаражи покурить бегали, то знали бы, что такой цвет получают реки, текущие через леса. Грубо говоря, на корешках настроена.
18:55:50 24-06-2024
Гость (13:09:53 24-06-2024) Вот если бы в школе на природоведении вы бы слушали учителя,... Тогда сходите искупайтесь в ней, попейте, рыбку отведайте. Это же всего лишь от корешков такая вода, и запах, ага...
14:15:19 24-06-2024
Лучше бы вместо набережных всяких, с верхов реку очистили, чтобы по городу она не грязная текла, восстановили бы дамбу на тюрьме, очистили такие реки как пивоварка, и другие мелкие, там и без набережных станут люди гулять.
20:57:08 24-06-2024
Александр (14:15:19 24-06-2024) Лучше бы вместо набережных всяких, с верхов реку очистили, ч... А почему "вместо"? Почему всё это не сделать, пусть и не за один присест?
17:44:40 24-06-2024
Почистить реку, обустроить набережную - благое дело!
21:27:17 24-06-2024
Гость (17:44:40 24-06-2024) Почистить реку, обустроить набережную - благое дело!... Для кого? разбегаются все. Кто на погост, кто поближе к цивилизации..
22:43:16 24-06-2024
Гость (17:44:40 24-06-2024) Почистить реку, обустроить набережную - благое дело!... Хорошее дело не должно остаться без наказания.
20:11:00 24-06-2024
А оно надо?
23:39:36 24-06-2024
Мужик, если ты приведёшь в порядок Барнаулку, тебе памятник поставят