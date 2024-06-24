Соединяя историю. Как выглядит будущая набережная реки Барнаулки

Новая набережная, по словам властей, должна соединить парк "Центральный" и Сереброплавильный завод

24 июня 2024, 07:00, ИА Амител

Река Барнаулка. Июнь 2024 год / Фото: amic.ru

В Барнауле продолжается благоустройство прибрежной части реки Барнаулки. Так, возле бывшего Речного вокзала в прошлом году сделали сквер на улице Приречной. Это был первый этап строительства новой набережной. На днях администрация Барнаула заявила о намерениях построить прогулочную зону от парка "Центральный" до территории Сереброплавильного завода и Демидовской площади.

"У нас есть проект новой набережной, его реализация рассчитана на три этапа. Первый этап – от проспекта Ленина до улицы Максима Горького – уже закончен, второй – заканчивается. Третий этап – набережная от парка "Центральный" к Демидовской площади и Сереброплавильному заводу. Мы надеемся связать набережную с пространством Сереброплавильного завода. В проекте есть свои сложности, набережная пересекается с ЛЭП, и нужно думать, как решать эту проблему", – рассказал мэр города Вячеслав Франк.На территории набережной планируется сохранить естественную тенеобразующую растительность, а также выполнить работы по освещению и дополнительному озеленению. Установят лавочки, вазоны и другие элементы благоустройства.

Приступить к строительству набережной можно будет, когда собственник Сереброплавильного завода начнет реконструкцию комплекса. Ее власти Барнаула этим летом планируют обсуждать с собственником участка, бизнесменом Евгением Ракшиным. Сейчас архитекторы уже работают над проектом развития территории.

А как выглядит будущая набережная сейчас – смотрите в нашей фотоленте.