В Барнауле устранили аварии, лишившие холодной воды более ста частных домов
Повреждение водопровода произошло сразу на двух улицах краевой столицы
24 марта 2025, 19:30, ИА Амител
Вода льется из крана / Фото: создано в нейросети DALLE-E / amic.ru
В Барнауле специалисты водоканала устранили коммунальные аварии на улицах Семипалатинская, 95а, и Тюменская, 45а. Как сообщает "Росводоканал Барнаул", на обоих случаях произошло повреждение водопровода.
На время ремонта холодной воды не было по следующим адресам:
- ул. Семипалатинская, 77–136;
- ул. Демьяна Бедного (58 частных домов);
- проезд Калманский, 1–17;
- ул. Пограничная, 24–30 (50 частных домов);
- Змеиногорский тракт, 89–89г (пять административных зданий).
"Водоснабжение восстановлено", – заверили в водоканале.
Оба повреждения обещали устранить ориентировочно в 20:30, однако специалисты справились раньше: в 17:50 аварию устранили на улице Семипалатинской, а в 17:55 – на Тюменской.
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