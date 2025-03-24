В Барнауле устранили аварии, лишившие холодной воды более ста частных домов

Повреждение водопровода произошло сразу на двух улицах краевой столицы

24 марта 2025, 19:30, ИА Амител

Вода льется из крана / Фото: создано в нейросети DALLE-E / amic.ru

В Барнауле специалисты водоканала устранили коммунальные аварии на улицах Семипалатинская, 95а, и Тюменская, 45а. Как сообщает "Росводоканал Барнаул", на обоих случаях произошло повреждение водопровода.

На время ремонта холодной воды не было по следующим адресам:

ул. Семипалатинская, 77–136;

ул. Демьяна Бедного (58 частных домов);

проезд Калманский, 1–17;

ул. Пограничная, 24–30 (50 частных домов);

Змеиногорский тракт, 89–89г (пять административных зданий).

"Водоснабжение восстановлено", – заверили в водоканале.

Оба повреждения обещали устранить ориентировочно в 20:30, однако специалисты справились раньше: в 17:50 аварию устранили на улице Семипалатинской, а в 17:55 – на Тюменской.