Потоп из-за порыва на водопроводе произошел в Бийске

Специалисты уже устраняют неисправность

22 марта 2025, 13:00, ИА Амител

Потоп в Бийске / Фото: "Бийск 22" / t.me/bskgram

В Бийске 22 марта произошел потоп из-за порыва водопровода на пересечении улицы Ленина с переулком Кожевенным, сообщает "Бийск 22".

Выбивающаяся вода из колодцев устремляется в том числе во дворы и подъезды. Из-за этого затопленный участок дороги перекрыли.

Потоп в Бийске / Кадры из видео: "Бийск 22" / t.me/bskgram

В администрации наукограда уточнили, что специалисты местного МУП "Водоканал" уже приступили к устранению аварии.

"Работы будут проводиться до устранения неполадок", – отметили в мэрии, не указав даже приблизительные сроки завершения ремонта.

"Бийск 22" со ссылкой на водоканал также пишет, что давление воды в городе значительно снизили "с целью устранения порыва".