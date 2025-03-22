Потоп из-за порыва на водопроводе произошел в Бийске
Специалисты уже устраняют неисправность
22 марта 2025, 13:00, ИА Амител
Потоп в Бийске / Фото: "Бийск 22" / t.me/bskgram
В Бийске 22 марта произошел потоп из-за порыва водопровода на пересечении улицы Ленина с переулком Кожевенным, сообщает "Бийск 22".
Выбивающаяся вода из колодцев устремляется в том числе во дворы и подъезды. Из-за этого затопленный участок дороги перекрыли.
Потоп в Бийске / Кадры из видео: "Бийск 22" / t.me/bskgram
В администрации наукограда уточнили, что специалисты местного МУП "Водоканал" уже приступили к устранению аварии.
"Работы будут проводиться до устранения неполадок", – отметили в мэрии, не указав даже приблизительные сроки завершения ремонта.
"Бийск 22" со ссылкой на водоканал также пишет, что давление воды в городе значительно снизили "с целью устранения порыва".
14:21:19 22-03-2025
А вчера мер Бийска доложил в отчёте об успехах наукограда в соц.сфере🙄😁
15:55:37 22-03-2025
Гость (14:21:19 22-03-2025) А вчера мер Бийска доложил в отчёте об успехах наукограда в ... Так это вчера а это сегодня. Мухи и котлеты отдельно.