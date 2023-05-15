В Барнауле устраняют порыв водопровода на улице Попова

Холодной воды нет в нескольких административных зданиях

15 мая 2023, 16:12, ИА Амител

Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле устраняют поломку водопровода на улице Попова, 29, где прорвало трубу диаметром 300 мм. Об этом сообщили в мэрии.

Сотрудники Барнаульского водоканала уже локализовали выход воды и готовятся к земляным работам. Задействованы бригада специалистов и три единицы техники.

Холодную воду отключили в административных зданиях № 24б, 24а, 25в по улице Попова и № 152 по улице Гущина.

Ориентировочно, повреждение устранят к шести часам завтрашнего утра.