"Что это за гребля?" В Барнауле произошёл очередной порыв на улице Гущина

В Барнауле произошёл очередной порыв трубопровода – вода затопила улицу Гущина возле здания № 179, рассказали читатели amic.ru.

"Это очень сильно, мы не перейдём. Речки, потопы. И как нам переходить на другую сторону? Что это за гребля у нас? Всё из-за вот этого маленького водопадика", – отметила на видео местная жительница.