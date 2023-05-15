"Что это за гребля?" В Барнауле произошёл очередной порыв на улице Гущина
Ранее затопило улицу Попова около детской поликлиники
15 мая 2023, 15:30, ИА Амител
Фото: кадр из видео
В Барнауле произошёл очередной порыв трубопровода – вода затопила улицу Гущина возле здания № 179, рассказали читатели amic.ru.
"Это очень сильно, мы не перейдём. Речки, потопы. И как нам переходить на другую сторону? Что это за гребля у нас? Всё из-за вот этого маленького водопадика", – отметила на видео местная жительница.
Ранее в городе затопило улицу Попова около городской детской поликлиники – из-под земли вырвался фонтан, в результате дорогу залило практически моментально.
Барнаульцев просят в случае обнаружения порыва сообщать по телефонам:
- диспетчерская служба СГК – 599-715 или 599-711;
- компания "Росводоканал Барнаул" – 500-101.
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