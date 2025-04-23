В Барнауле утвердили график движения общественного транспорта в Родительский день
29 апреля бесплатные трамваи и автобусы будут ходить до пяти городских кладбищ
23 апреля 2025, 09:40, ИА Амител
В Родительский день, а он приходится в этом году на 29 апреля, барнаульцы смогут бесплатно доехать до кладбищ. Маршруты организовали к местам, которые жители города чаще всего посещают в этот день, сообщили в администрации города.
34 автобуса и 12 трамваев смогут доставить жителей краевой столицы к пяти кладбищам: Новомихайловскому, Черницкому, Власихинскому, Гоньбинскому и Затонскому. Транспорт начнет ходить с 07:00 и будет работать на линии до 19:00:
- на Новомихайловское кладбище будет ходить 15 автобусов большого класса по маршруту микрорайон Урожайный – Новомихайловское кладбище;
- на Власихинское кладбище барнаульцев довезут семь автобусов малого класса по маршруту площадь Текстильщиков – Власихинское кладбище;
- на Гоньбинское кладбище можно бесплатно уехать от гипермаркета "Алтай" на двух автобусах среднего класса;
- один автобус будет ходить на Затонское кладбище от конечной остановки "Микрорайон Затон";
- отправление девяти автобусов разного класса на Черницкое кладбище организуют от остановки "Кордон".
Кроме того, предусмотрено движение двух трамвайных вагонов по маршруту депо № 3 – улица Антона Петрова. Также 29 апреля трамвайный маршрут № 7 будет ходить от остановки "Кордон" до депо № 1.
Автобусы будут ехать по маршрутам без остановок. На трамваях разместят таблички с надписью "Бесплатно".
Жителей Барнаула убедительно просят соблюдать правила дорожного движения, не создавать заторов в зонах отправления транспорта и следовать указаниям дежурных сотрудников ГАИ.
17:38:48 23-04-2025
а почему все как по звонку едут именно В ЭТОТ день, а не на 2 дня ранее или попозже, без толкучки и пр.? поясните
18:08:39 23-04-2025
Гость (17:38:48 23-04-2025) а почему все как по звонку едут именно В ЭТОТ день, а не на ... По традиции. День, отмечающийся десятилетиями или даже веками. Но никому не запрещено съездить на кладбище в любой удобный для вас день. У нас даже на предприятиях, где я работала, не планировали особых дел. Ибо отпрашивались все, у кого есть умершие близкие. И их отпускали с работы. БОЛЬШОЕ СПАСИБО ГОРОДСКИМ ВЛАСТЯМ ЗА БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСПОРТ.