29 апреля бесплатные трамваи и автобусы будут ходить до пяти городских кладбищ

23 апреля 2025, 09:40, ИА Амител

Автобус до кладбища / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Родительский день, а он приходится в этом году на 29 апреля, барнаульцы смогут бесплатно доехать до кладбищ. Маршруты организовали к местам, которые жители города чаще всего посещают в этот день, сообщили в администрации города.

34 автобуса и 12 трамваев смогут доставить жителей краевой столицы к пяти кладбищам: Новомихайловскому, Черницкому, Власихинскому, Гоньбинскому и Затонскому. Транспорт начнет ходить с 07:00 и будет работать на линии до 19:00:

на Новомихайловское кладбище будет ходить 15 автобусов большого класса по маршруту микрорайон Урожайный – Новомихайловское кладбище ;

будет ходить 15 автобусов большого класса по маршруту ; на Власихинское кладбище барнаульцев довезут семь автобусов малого класса по маршруту площадь Текстильщиков – Власихинское кладбище ;

барнаульцев довезут семь автобусов малого класса по маршруту ; на Гоньбинское кладбище можно бесплатно уехать от гипермаркета "Алтай" на двух автобусах среднего класса;

можно бесплатно уехать на двух автобусах среднего класса; один автобус будет ходить на Затонское кладбище от конечной остановки "Микрорайон Затон" ;

от конечной остановки ; отправление девяти автобусов разного класса на Черницкое кладбище организуют от остановки "Кордон".

Кроме того, предусмотрено движение двух трамвайных вагонов по маршруту депо № 3 – улица Антона Петрова. Также 29 апреля трамвайный маршрут № 7 будет ходить от остановки "Кордон" до депо № 1.

Автобусы будут ехать по маршрутам без остановок. На трамваях разместят таблички с надписью "Бесплатно".

Жителей Барнаула убедительно просят соблюдать правила дорожного движения, не создавать заторов в зонах отправления транспорта и следовать указаниям дежурных сотрудников ГАИ.