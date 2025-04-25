В Барнауле увеличили выплаты для квартиросъемщиков, которые потеряли жилье из-за ЧС

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года

25 апреля 2025, 12:22, ИА Амител

Фото: Maria Ziegler / unsplash.co

Депутаты Барнаульской городской Думы на заседании 25 апреля одобрили увеличение размера компенсаций для арендаторов квартир, которые остались без жилья из-за чрезвычайных ситуаций.

С соответствующим докладом на заседании выступил заместитель председателя по работе с общественностью комитета жилищно-коммунального хозяйства Барнаула Алексей Пахоменко.

"Проект решения подготовлен в целях совершенствования правового регулирования порядка предоставления ежемесячных денежных выплат на оплату расходов по найму жилого помещения гражданам, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств", – обозначил цель изменений Пахоменко.

Размеры компенсаций предложили увеличить до следующих значений:

19 900 рублей – за однокомнатную квартиру;

23 300 рублей – за двухкомнатную квартиру;

32 600 рублей – за трехкомнатную квартиру.

"Кроме того, проектом предлагается предусмотреть возможность предоставлять выплаты в случае, если органом местного самоуправления принято решение о проведении капитально-восстановительного ремонта отдельного жилого помещения (до настоящего времени упоминался только многоквартирный жилой дом) и отселения, необходимого для проведения ремонта", – добавил докладчик.

Также Пахоменко подчеркнул, что в этом случае предлагается не принимать во внимание место регистрации гражданина.

Изменения одобрил комитет по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. Депутаты Барнаульской городской Думы приняли аналогичное решение единогласно.

Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.