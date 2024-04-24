Барнаульский дом с прогнившей крышей признали аварийным. Теперь его расселят
Дом должны будут снести до 6 марта 2025 года
24 апреля 2024, 09:14, Антон Дегтярев
В Барнауле дом № 1а на улице Чкалова, у которого прогнила крыша, расселят. 6 марта 2024 года межведомственная комиссия Барнаула для оценки жилых помещений приняла заключение о признании здания непригодным для проживания и подлежащим сносу, а 25 марта объект официально признан аварийным. Об этом amic.ru сообщили в администрации Барнаула.
Когда дом снесут?
Собственникам помещений аварийного дома уже направили требования (согласно статье 32 Жилищного кодекса РФ) о его сносе или реконструкции "в разумный срок" – до 6 марта 2025 года. Если к этому моменту дом не снесут или не реконструируют, то участок подлежит изъятию для муниципальных нужд: власти изымут каждое помещение в здании – за исключением принадлежащих на праве собственности муниципалитету, говорится в ответе администрации, который поступил в редакцию.
Пока постановление об изъятии земельного участка и жилых помещений в доме не принято, и у органа местного самоуправления обязательства по расселению здания не наступили, пояснили в мэрии.
При этом одна из жительниц дома, Евгения, рассказала amic.ru, что, несмотря на признание дома аварийным, им все еще приходят счета за капитальный и текущий ремонт, который уже никогда не состоится.
В каком состоянии сейчас находится дом?
Напомним, еще летом 2023 года на лестничном марше между вторым этажом и чердаком установили распорку для поддержания крыши. В феврале 2024 года, как сообщали жители, она упала. Тогда специалисты восстановили старую подпорку и поставили новую. Также дом обследовали.
Эксперты провели мониторинг технического состояния дома, который позволил оценить положение дел и определить меры по устранению аварийных ситуаций. Занималась этим специализированная организация "Спецсервис" в марте 2024 года. Было установлено: общее состояние элементов крыши и кровельного покрытия неудовлетворительное. Однако угрозы жизни и здоровью жителей нет.
"При проведении компанией "Спецсервис" 18 февраля 2024 года осмотра несущих конструкций указанного дома и ранее установленных маяков, выявлено отсутствие движения несущих стен и ограждающих конструкций. Ранее установленные маяки находятся в неизменном, целом состоянии, что свидетельствует о падении подпорки в результате действия третьих лиц. Конструкции дома находятся в стабильно неизменном состоянии. Угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан отсутствует", – заверили в администрации.
В мэрии отмечают, что жители дома информированы о плохом состоянии здания. Они могут получать ежемесячные выплаты на оплату расходов по найму жилья. Кроме того, у них есть право обратиться с заявлением о предоставлении жилого помещения маневренного фонда.
Однако жильцы дома воспользоваться маневренным фондом не спешат. По словам Евгении (одна из собственниц квартиры в аварийном доме. – Прим. ред.), им предлагают переехать в "ужасные" условия, "потому что там есть клопы, тараканы и бомжи". И в данный момент все жители дома съезжать отказываются, подчеркнула она.
О каком доме идет речь?
Это дом в Барнауле 1958 года постройки. Жители забили тревогу из-за критического состояния крыши здания, которая, по их словам, обваливается и протекает. Подробнее amic.ru писал о ситуации здесь. На тот момент аварийного статуса у объекта не было.
После публикации материала процессуальную проверку начал алтайский Следком. Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Алтайскому краю Игорю Колесниченко представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах, а также принятых мерах по восстановлению жилищных прав граждан.
После этого в доме подлатали крышу, а осенью 2023 года он лишился управляющей компании. Власти постарались укрепить конструкции и помочь собственникам оформить документы на признание здания аварийным.
Всего в доме восемь квартир – в основном в них проживают пенсионеры, но есть и молодые. В их числе – мать-одиночка с двумя детьми.
09:26:53 24-04-2024
Интересный факт ,по решению администрации при сносе ветхого жилья должна производиться застройка образовавшихся пустырей зданиями и сооружениями объектов структур города (т.е. необходимо строить дома). И что мы видим ,по улице Петра Сухова уже давно пустыри и тишина. А говорят ,что в городе мало земель для застройщиков. Вы уж определитесь господа архитекторы.
20:45:24 24-04-2024
гость (09:26:53 24-04-2024) Интересный факт ,по решению администрации при сносе ветхого ... А с каких это пор архитекторы определяют, что и когда строить? Это как раз дело администрации, её чиновников, а архитекторы дома проектируют, если им это заказывают, градостроительную политику не они проводят. Они даже взяток просить не могут - всё равно никто не даст, так как не они решают.
09:45:03 24-04-2024
все снесут , потом построят. сначала подземные работы, коммуникации потом дома
11:30:12 24-04-2024
Жильцам надо было следить за своим домом, и не доводить его до такого состояния , всё вам кто-то виноват и должен, нам в деревнях никто не помогает, сами содержим свои дома, моему дому 80 лет,выглядит как новый а никак этот дом, который сами жильцы и довели до такого состояния, давно можно было сложится и отремонтировать крышу и не было бы сейчас такой проблемы.
11:43:01 24-04-2024
Сергей (11:30:12 24-04-2024) Жильцам надо было следить за своим домом, и не доводить его ... А почему люди должны 2 раза за ремонт платить? Они и так многое сами там делают и за капремонт платят которого не было и не будет!
12:21:58 24-04-2024
Гость (11:43:01 24-04-2024) А почему люди должны 2 раза за ремонт платить? Они и так мно... считаете в доме на 8 квартир денег на счёте капремонта миллионы?
12:30:43 24-04-2024
Гость (11:43:01 24-04-2024) А почему люди должны 2 раза за ремонт платить? Они и так мно... Пусть не платят, не заметно что жильцы что-то делали с домом, иначе он бы не развалился.
20:37:55 24-04-2024
Сергей (11:30:12 24-04-2024) Жильцам надо было следить за своим домом, и не доводить его ... Сережа, ты имеешь в деревне свой персональный дом, и будь счастлив, что он лично твой и больше ничей, и что твои предыдущие поколения имели возможность его сохранить для тебя - но твоей заслуги в этом нет.
Но это деревня, где каждый сам себе хозяин. В городе совершенно другие условия. Эти собственники дома
не сразу стали его собственниками, ранее он принадлежал местным властям, а жильцы были, считай, квартирантами. И уход за домом производился не жильцами, а представителем собственника - ЖЭУ. И вот как раз это ЖЭУ за домом не очень-то и следило, от любого ремонта уклонялось, а если и делало, то тяп-ляп. Жильцы-квартиранты за квартиру могли лишь платить, никакого ремонта в нем, кроме косметического ремонта квартир, жильцы проводить не имели права, да глупо бы это было, ремонтировать чужое имущество, на которое у тебя нит никаких прав. И потом, когда состоялась приватизация (точнее, нас, городских, в нее кинули), дом перешел в собственность жильцам в хорошо ушатанном состоянии прежним собственником. И то эта собственность ограничена, поскольку дом в управление ты обязан предоставить управляющей компании, и за это платить, а в обмен ничего не получать. А деньги на ремонт должен складывать в кубышку фонду капремонта, который еще подумает, надо ли дом тебе ремонтировать, или подождешь, а деньги нужны для более важных дел. Так-то.
Так что, деревенский умник, молчал бы ты, коли не знаешь всех городских обстоятельствах. Или, как говорится, не лезь со своим уставом в чужой монастырь - лучше в своем наводи порядок и радуйся. Если ты вообще не врешь - то ли мы мало видели в деревнях таких развалюх, что вообще непонятно, как в них можно жить. При этом у каждой развалюхи есть свой собственный хозяин, а не коллектив полубесправных собственников, которым много указчиков, что им и когда делать - а в первую очередь куда отнести свои денежки..