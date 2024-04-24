Дом должны будут снести до 6 марта 2025 года

24 апреля 2024, 09:14, Антон Дегтярев

Дом на ул. Чкалова, 1а / Фото: Екатерина Смолихина

В Барнауле дом № 1а на улице Чкалова, у которого прогнила крыша, расселят. 6 марта 2024 года межведомственная комиссия Барнаула для оценки жилых помещений приняла заключение о признании здания непригодным для проживания и подлежащим сносу, а 25 марта объект официально признан аварийным. Об этом amic.ru сообщили в администрации Барнаула.

Когда дом снесут?

Собственникам помещений аварийного дома уже направили требования (согласно статье 32 Жилищного кодекса РФ) о его сносе или реконструкции "в разумный срок" – до 6 марта 2025 года. Если к этому моменту дом не снесут или не реконструируют, то участок подлежит изъятию для муниципальных нужд: власти изымут каждое помещение в здании – за исключением принадлежащих на праве собственности муниципалитету, говорится в ответе администрации, который поступил в редакцию.

Пока постановление об изъятии земельного участка и жилых помещений в доме не принято, и у органа местного самоуправления обязательства по расселению здания не наступили, пояснили в мэрии.

При этом одна из жительниц дома, Евгения, рассказала amic.ru, что, несмотря на признание дома аварийным, им все еще приходят счета за капитальный и текущий ремонт, который уже никогда не состоится.

Крыша в доме на ул. Чкалова, 1а / Фото: Екатерина Смолихина

В каком состоянии сейчас находится дом?

Напомним, еще летом 2023 года на лестничном марше между вторым этажом и чердаком установили распорку для поддержания крыши. В феврале 2024 года, как сообщали жители, она упала. Тогда специалисты восстановили старую подпорку и поставили новую. Также дом обследовали.

Эксперты провели мониторинг технического состояния дома, который позволил оценить положение дел и определить меры по устранению аварийных ситуаций. Занималась этим специализированная организация "Спецсервис" в марте 2024 года. Было установлено: общее состояние элементов крыши и кровельного покрытия неудовлетворительное. Однако угрозы жизни и здоровью жителей нет.

"При проведении компанией "Спецсервис" 18 февраля 2024 года осмотра несущих конструкций указанного дома и ранее установленных маяков, выявлено отсутствие движения несущих стен и ограждающих конструкций. Ранее установленные маяки находятся в неизменном, целом состоянии, что свидетельствует о падении подпорки в результате действия третьих лиц. Конструкции дома находятся в стабильно неизменном состоянии. Угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан отсутствует", – заверили в администрации.

В мэрии отмечают, что жители дома информированы о плохом состоянии здания. Они могут получать ежемесячные выплаты на оплату расходов по найму жилья. Кроме того, у них есть право обратиться с заявлением о предоставлении жилого помещения маневренного фонда.

Однако жильцы дома воспользоваться маневренным фондом не спешат. По словам Евгении (одна из собственниц квартиры в аварийном доме. – Прим. ред.), им предлагают переехать в "ужасные" условия, "потому что там есть клопы, тараканы и бомжи". И в данный момент все жители дома съезжать отказываются, подчеркнула она.

Подпорка в доме / Фото: Екатерина Смолихина

О каком доме идет речь?

Это дом в Барнауле 1958 года постройки. Жители забили тревогу из-за критического состояния крыши здания, которая, по их словам, обваливается и протекает. Подробнее amic.ru писал о ситуации здесь. На тот момент аварийного статуса у объекта не было.

После публикации материала процессуальную проверку начал алтайский Следком. Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Алтайскому краю Игорю Колесниченко представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах, а также принятых мерах по восстановлению жилищных прав граждан.

После этого в доме подлатали крышу, а осенью 2023 года он лишился управляющей компании. Власти постарались укрепить конструкции и помочь собственникам оформить документы на признание здания аварийным.

Всего в доме восемь квартир – в основном в них проживают пенсионеры, но есть и молодые. В их числе – мать-одиночка с двумя детьми.