Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года

02 июня 2023, 13:29, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты Барнаульской гордумы на заседании 2 июня приняли решение увеличить размер выплаты на расходы по найму жилого помещения гражданам, у которых единственное жильё стало непригодным в результате чрезвычайных обстоятельств.

"Городской бюджет ежемесячно выделяет средства на эти цели. В связи с повышением рыночной стоимости жилья нам необходимо поддержать барнаульцев, которые получают данную выплату", – отметил председатель комитета по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Сергей Струченко.

Так, за комнату в квартире, однокомнатную квартиру теперь будет положено 14 000 рублей вместо 12 300; за двухкомнатную квартиру – 17 200 рублей вместо 14 300; за трёх- и более комнатную квартиру – 22 800 рублей вместо 18 300. Данные изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

Кроме того, семь многоквартирных домов, в которых проживают граждане, получающие выплату, включены в краевую адресную программу переселения из аварийного жилья.