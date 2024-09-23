В Барнауле увольняющиеся с работы вынуждены сами искать себе замену

Или по собственной воле, или по просьбе работодателя

23 сентября 2024, 14:30, ИА Амител

Люди за работой / Фото: pxhere.com

В Барнауле каждый третий увольняющийся с работы участвует в поисках сотрудника себе на замену, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

"Каждый третий барнаулец в период последнего увольнения принимал участие в поисках работника себе на замену: 23% – по собственной воле, а 10% – по просьбе работодателя", – говорится в исследовании.

60% не искали себе замену, объяснив это тем, что поиск нового сотрудника – это "головная боль работодателя".

В компаниях рассказали, что практика подбора увольняющимися замены действительно существует в российском бизнесе.

"За последний год подобные ситуации зафиксированы на четырех из десяти предприятий и организаций. 7% эйчаров рассказали, что в течение последнего года покидающие компанию участвовали в поиске замены по просьбе работодателя, 18% – что увольняющиеся предлагали кандидатов по собственной инициативе, и еще столько же, что позиции закрывались кандидатами, найденными увольняющимися сотрудниками, как по просьбе работодателя, так и по собственной инициативе", – выяснили социологи.

Опрос проведен с 9 по 18 сентября среди экономически активных граждан, имеющих опыт увольнения с работы, и представителей кадровых служб предприятий и организаций из Барнаула.