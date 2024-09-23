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В Барнауле увольняющиеся с работы вынуждены сами искать себе замену

Или по собственной воле, или по просьбе работодателя

23 сентября 2024, 14:30, ИА Амител

Люди за работой / Фото: pxhere.com
Люди за работой / Фото: pxhere.com

В Барнауле каждый третий увольняющийся с работы участвует в поисках сотрудника себе на замену, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

"Каждый третий барнаулец в период последнего увольнения принимал участие в поисках работника себе на замену: 23% – по собственной воле, а 10% – по просьбе работодателя", – говорится в исследовании.

60% не искали себе замену, объяснив это тем, что поиск нового сотрудника – это "головная боль работодателя".

В компаниях рассказали, что практика подбора увольняющимися замены действительно существует в российском бизнесе.

"За последний год подобные ситуации зафиксированы на четырех из десяти предприятий и организаций. 7% эйчаров рассказали, что в течение последнего года покидающие компанию участвовали в поиске замены по просьбе работодателя, 18% – что увольняющиеся предлагали кандидатов по собственной инициативе, и еще столько же, что позиции закрывались кандидатами, найденными увольняющимися сотрудниками, как по просьбе работодателя, так и по собственной инициативе", – выяснили социологи.

Опрос проведен с 9 по 18 сентября среди экономически активных граждан, имеющих опыт увольнения с работы, и представителей кадровых служб предприятий и организаций из Барнаула.

Барнаул Работа опросы

Комментарии 14

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Гость

15:24:47 23-09-2024

От хороших работодателей работники не уходят. Я бы никогда не стал искать себе замену. Это не входит в мои обязанности.

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Гость

15:47:16 23-09-2024

Гость (15:24:47 23-09-2024) От хороших работодателей работники не уходят. Я бы никогда н... Почему бы и не, когда это выгодно.

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Гость

15:24:52 23-09-2024

терпилы.сэр

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Musik

15:54:19 23-09-2024

Гость (15:24:52 23-09-2024) терпилы.сэр... Эти найдут.
Работодатели 0.

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Гость

15:47:11 23-09-2024

у меня при увольнении всегда один вопрос к работодателю: "Сколько будет отработка?" Я прошу 0 дней. По закону 14 дней. Договариваемся на 7 днях. И все.

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Гость

16:44:09 23-09-2024

Гость (15:47:11 23-09-2024) у меня при увольнении всегда один вопрос к работодателю: "Ск... Пфф! Можно не отрабатывать. Берешь отпуск, даже за свой счет и гуляй Вася.

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Гость

17:08:10 23-09-2024

Гость (16:44:09 23-09-2024) Пфф! Можно не отрабатывать. Берешь отпуск, даже за свой счет... берешь - это если дадут. У работодателя нет обязанности предоставлять отпуск по требованию.

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Гость

07:34:51 24-09-2024

Гость (17:08:10 23-09-2024) берешь - это если дадут. У работодателя нет обязанности пред...
Ога, ога! Судя по вашей пиисанине у РАБотадателя вообще никаких обязанностей нет. Даже зарплату платить. Ну, если вы писаете в штаны при виде начальник-директора, то не о чем с вами говорить. РАБотайте дальше за тарелку риса. Или гнилой картохи.

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Гость

15:58:15 23-09-2024

Да называйте себя уже не "эйчарами", а кадровиками. Нормальный термин

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Гость

16:44:56 23-09-2024

Я рассмеялся в лицо начальнику отдела в ответ на такое предложение, когда увольнялся в никуда. Было приятно.

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Урбаниздко

17:05:07 23-09-2024

Гость (15:58:15 23-09-2024) Да называйте себя уже не "эйчарами", а кадровиками. Нормальн...

кадровики занимаются учетом персоналаа
HR - гораздо шире

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Тоже со стажем

22:34:48 23-09-2024

Урбаниздко (17:05:07 23-09-2024) кадровики занимаются учетом персоналааHR - гораз... ХЭРЭ однозначно шире, любители иностранных аббревиатур. Не смущает что были Отделы кадров, прям всем отделом с утра до ночи учитывали. Сейчас да одна и та же эйчариха и экономиста и юриста и инженера отсобеседует.

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Гость

07:46:17 24-09-2024

Зачем, а главное - на…? Вам от этого что то светит?

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Я

12:27:28 24-09-2024

В КБ слышала такой разговор,что не увольняют сотрудника пока не приведут вместо себя.

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