В Барнауле гражданин Узбекистана ответит за убийство соотечественника

Подозреваемого заключили под стражу

14 июля 2023, 13:05, ИА Амител

Фото: sledcom.ru

В Барнауле гражданин Узбекистана зарезал соотечественника, сообщили в Следкоме Алтайского края.

Инцидент случился 9 июля в арендуемой квартире. 35-летний иностранец в ходе драки нанес 39-летнему оппоненту два ножевых ранения, в результате чего тот скончался.

"Установлено, что оба мужчины осуществляли трудовую деятельность на территории края", – пояснили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается.