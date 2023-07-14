В Барнауле гражданин Узбекистана ответит за убийство соотечественника
Подозреваемого заключили под стражу
14 июля 2023, 13:05, ИА Амител
Фото: sledcom.ru
В Барнауле гражданин Узбекистана зарезал соотечественника, сообщили в Следкоме Алтайского края.
Инцидент случился 9 июля в арендуемой квартире. 35-летний иностранец в ходе драки нанес 39-летнему оппоненту два ножевых ранения, в результате чего тот скончался.
"Установлено, что оба мужчины осуществляли трудовую деятельность на территории края", – пояснили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается.
13:21:11 14-07-2023
А нам это надо??? Депортировать обоих к себе в кишлак. Там пускай и отвечает.
13:43:57 14-07-2023
Гость (13:21:11 14-07-2023) А нам это надо??? Депортировать обоих к себе в кишлак. Там п... Обоих??? А кае Вы жмура депортировать предлагаете???
14:27:22 14-07-2023
Гость (13:43:57 14-07-2023) Гость (13:21:11 14-07-2023) А нам это надо??? Депортир... В мешке целофановом. Тут его не надо зарывать.