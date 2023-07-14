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В Барнауле гражданин Узбекистана ответит за убийство соотечественника

Подозреваемого заключили под стражу

14 июля 2023, 13:05, ИА Амител

Фото: sledcom.ru
Фото: sledcom.ru

В Барнауле гражданин Узбекистана зарезал соотечественника, сообщили в Следкоме Алтайского края.

Инцидент случился 9 июля в арендуемой квартире. 35-летний иностранец в ходе драки нанес 39-летнему оппоненту два ножевых ранения, в результате чего тот скончался. 

"Установлено, что оба мужчины осуществляли трудовую деятельность на территории края", – пояснили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается.

Барнаул Убийство

Комментарии 3

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Гость

13:21:11 14-07-2023

А нам это надо??? Депортировать обоих к себе в кишлак. Там пускай и отвечает.

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Гость

13:43:57 14-07-2023

Гость (13:21:11 14-07-2023) А нам это надо??? Депортировать обоих к себе в кишлак. Там п... Обоих??? А кае Вы жмура депортировать предлагаете???

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Гость

14:27:22 14-07-2023

Гость (13:43:57 14-07-2023) Гость (13:21:11 14-07-2023) А нам это надо??? Депортир... В мешке целофановом. Тут его не надо зарывать.

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