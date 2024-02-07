Два убийства остаются нераскрытыми

07 февраля 2024, 13:37, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле в 2023 году произошло убийство 31 человека, при этом два случая остаются нераскрытыми. Об этом говорится в отчете начальника городского УМВД Александра Майдорова, с которым он выступит на заседании Барнаульской гордумы 16 февраля. Документ имеется в распоряжении amic.ru.

При этом уточняется, что два убийства остаются нераскрытыми. Также за прошлый год произошел 131 случай причинения тяжкого вреда здоровью, 18 из них – со смертельным исходом.

Кроме того, за прошлый год в Барнауле более чем на 40% снизилось число краж из садовых домиков, на 28,3% уменьшилось количество краж с проникновением в жилье, на 20% – краж сотовых телефонов. Уличная преступность сократилась более чем на 7%.

В то же время на 8,4% выросло число преступлений с использованием информационных технологий, при этом их раскрываемость остается на низком уровне – 16%.

На треть (31,5%) увеличилось количество злодеяний, совершаемых детьми: к уголовной ответственности привлекли на 18% больше подростков, чем в 2022 году. А вот количество преступлений, совершенных в отношении детей, наоборот, снизилось. Их число не называется.

В сфере незаконного оборота наркотиков силовики выявили 2,1 тысячи преступлений, к уголовной ответственности привлекли 631 человека. Уточняется, что каждый второй из них совершил тяжкое или особо тяжкое преступление. Также правоохранители "накрыли" 10 наркопритонов и изъяли из незаконного оборота 42,3 тысячи килограммов запрещенных веществ.

В целом за прошлый год количество преступлений (в расчете на 10 тысяч) в Барнауле снизилось на 0,9% – с 219 до 217 случаев. При этом единственным районом, показавшим отрицательную динамику, стал Индустриальный, где число преступлений выросло на 4,7%. В целом же, по оценке ведомства, "преступность в городе остается на социально-терпимом уровне".