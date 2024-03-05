Вячеслав Франк анонсировал масштабное обновление автобусов в Барнауле к 2030 году
Около четверти парка должно быть обновлено перевозчиками
05 марта 2024, 11:14, ИА Амител
Барнаул ждет масштабное обновление парка автобусов к 2030 году, заявил глава города Вячеслав Франк 5 марта, выступая с отчетом о работе мэрии. В частности, около четверти автопарка перевозчиков должны составлять новые автобусы. Это станет возможным благодаря субсидиям из краевого и городского бюджетов, а также переходу на долгосрочные контракты.
По словам Вячеслав Франка, на обеспечение транспортной доступности и поддержку перевозчиков из бюджета города было выделено порядка 600 миллионов рублей. Уже в 2024 году в краевую столицу прибудет 41 новый автобус, приобретенные за средства краевого бюджета. Их пустят по самым важным маршрутам Барнаула. Для их эксплуатации на базе "Горэлектротранса" создается автоколонна.
Глава города также отметил, что для Барнаула закуплено десять новых трамваев, часть из которых после настройки и обкатки вышли на маршруты.
"Для решения транспортных проблем администрация города заключила долгосрочные контракты на обслуживание семнадцати автобусных маршрутов. Контракт предусматривает приобретение перевозчиками нового пассажирского транспорта. При поддержке бюджета города до 2030 года планируется обновить четверть автобусов, выходящих на линию", – отметил Вячеслав Франк.
Говоря о дорожной сфере, глава Барнаула напомнил, что по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" построено и отремонтировано свыше 200 объектов общей протяженностью более 304 километров. В 2023 году работы велись на 48 объектах, из них 34 – это дороги пригорода и частного сектора.
"Долгожданным стало завершение основных работ по реконструкции моста на Новом рынке. Спасибо всем, кто принимал участие в этой работе! Транспортная инфраструктура города продолжает развиваться. Строится самый крупный региональный объект последних лет – развязка на шоссе Ленточный Бор. Это новые "южные ворота" Барнаула", – заключил Вячеслав Франк.
11:30:28 05-03-2024
Какие перевозчики сохранятся до 2030?
Почему до 2030? Султан сдохнет или ишак заговорит.
11:31:11 05-03-2024
В Иркутск прибыли новые автобусы, произведенные в России. Заместитель председателя Совета Федерации РФ Инна Святенко, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, депутат Госдумы РФ Сергей Тен, мэр города Руслан Болотов, спикер думы Иркутска Евгений Стекачев, депутат Алексей Савельев, директор МУП «Иркутскавтотранс», депутат Алексей Колмаков, руководитель представительства Госкорпорации «РОСТЕХ» в регионе, депутат областного парламента Сергей Баляскин вручили ключи лучшим водителям, достигшим наиболее высоких результатов за последние два года.
На линию были запущены 80 низкопольных автобусов класса НЕФАЗ и один малогабаритный автобус класса ПАЗ. Их приобретение стало возможным благодаря совместному финансированию правительства Приангарья при поддержке губернатора Игоря Кобзева. Более 729 миллионов рублей было выделено из областного бюджета и более 426 миллионов рублей из городского.
Транспорт оснащен механическим оборудованием для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, а также местом для инвалидных колясок. В салоне установлено табло с движущейся надписью. Панорамное стекло в кабине водителя и подогреваемые и электрически управляемые наружные зеркала. Обшивка кузова выполнена из композитных материалов для защиты от коррозии.
Учтены также пожелания жителей – автобусы большого класса оснащены тремя люками и шестью форточками для улучшенной вентиляции салона летом.
Водителей назначили на маршруты в соответствии с муниципальными контрактами. Большая часть автобусов отправлена в Ленинский район, также есть маршруты, обслуживающие микрорайоны Первомайский, Синюшина гора, Юбилейный, Топкинский, Зеленый. Летом часть транспорта будет переназначена на садовые маршруты.
Сергей Беляскин рассказал, что благодаря совместной работе региональных и городских властей с ПАО "КамАЗ" (входящее в ГК "Ростех") им удалось финансировать, изготовить и поставить в краткие сроки новые низкопольные комфортабельные автобусы марки НЕФАЗ в Иркутск.
11:55:24 05-03-2024
Урбанизко (11:31:11 05-03-2024) В Иркутск прибыли новые автобусы, произведенные в России. За... порадуемся за иркутян, барнаульцам такое не светит, доживем ли до 2030 года...
13:32:10 05-03-2024
Урбанизко (11:31:11 05-03-2024) В Иркутск прибыли новые автобусы, произведенные в России. За... Вот ты портянку накопировал.
15:56:45 05-03-2024
Гость (13:32:10 05-03-2024) Вот ты портянку накопировал.... не читал, но осуждаю)
11:34:05 05-03-2024
Долгожданным стало завершение основных работ по реконструкции моста на Новом рынке - работы не окончены.
Трамваи 10 шт. купленные по габаритам не пролазят, пути портят. Старые с рельс слетают.
11:49:43 05-03-2024
Гость (11:34:05 05-03-2024) Долгожданным стало завершение основных работ по реконструкци...
кстати, прям зачастили. интересно в чем причина? рельсы скрутило?
11:50:42 05-03-2024
а почто бы сейчас не выделить денег на транспорт? Он вообще что-то делает для города, или только поздравляет горожан с очередным праздником и озвучивает очевидные вещи, такие как открытие моста и т д???
12:05:04 05-03-2024
Как обычно... просто нужно немного подождать...
12:20:36 05-03-2024
если быть честным какая работа мэрии дороги дырявые трамвайное предприятие на грани закрытия везде мусор лед сосульки вот истинная картина
13:18:54 06-03-2024
гость (12:20:36 05-03-2024) если быть честным какая работа мэрии дороги дырявые трамвайн... не напоминайте им про лед, а то опять весь город грязью завалят. Это же так логично по их мнению насыпать грязный песок на белый снег по видом борьбы с гололедом
12:41:06 05-03-2024
Барнаульцы будьте терпимее. Сказали автобусы будут , как и транваи. Ведь они есть ну и что , что стоят зато целее будут .транваи же есть кто возражает.? вот истинная картина если быть честным какая работа мэрии?!
12:47:15 05-03-2024
Сколько можно про 41 автобус! Уже год говорят, что вот-вот и всё никак!
13:08:17 05-03-2024
Татьяна (12:47:15 05-03-2024) Сколько можно про 41 автобус! Уже год говорят, что вот-вот и... Сложно купить автобусы, т.к. их тоже почти что на коленке делают, да и с комплектующими на автобусы тоже есть проблемы.
13:06:45 05-03-2024
А не пора ли отвечать за обещанные и автобусы,и трамваи,и остановки,и медицину,и коммуналку,и за вырубку ленточного бора,и в обще за обещания. Вот весна пришла - пора "посадок".
13:30:05 05-03-2024
А что не к 2050-му?????
13:31:32 05-03-2024
Сколько там суммарный долг "Горэлектротранса"!? Ща налетят с арестами на эти новые Автобусы и запихают их в обеспечительные меры. Так, что ждемс))))))
13:41:23 05-03-2024
Регулярно жалуемся на работу дотационного маршрута N 104, проблема не решается. Продлите маршрут N 33 до удаленного Бельмесево, а эти дотации отдайте перевозчику который может держать интервал 10-15 минут. У 104 каждый день один автобус, предусмотренный мун. контрактом не выходит на маршруте, запасной автобус, так же, предусмотренный контрактом отсутствует всегда, что является нарушением контракта. Просим Бастрыкина Александара Ивановича присмотреться к работе этого перевозчика ООО "Вега-транс" на коррупционную составляющую. Администрация города Барнаула на наши жалобы отвечает нам и во все инстанции недостоверными данными о 95 % работе маршрута. Откуда 95? 4 автобуса, 1 из которыз запасной, а работают 2 автобуса. Дети мерзнут, опаздывают в школу, на кружки и секции в город, взрослые опаздывают на работу, в медицинские учреждения, МФЦ, социальные фонды. По телефонам для жалоб 37-16-17, 37-16-18, не берут трубку. Вячеслав Генрихович вы чего ждет что бы кто ни будь замерз на остановке и только после этого начнете решать вопрос с транспортным обеспечением Бельмесево?
14:05:46 05-03-2024
У нас же многопартийная дума. Почему тогда ни один депутат,не от коммунистов,не от справидливцев,не от лдпровцев,не ещё кто не предъявит официально по такому обману барнаульцев. Здесь прав товарищ призывающий уже и да к натуральным посадкам. Ребята вы не видите нас с вами как лохов разводят. А мы утром на работу как балерины на одной ноге едим,по гололёду падаем,за две недели к врачу записываемся и т.д. Ну надоели они,не могут работать уйдите.
15:07:39 05-03-2024
гость (14:05:46 05-03-2024) У нас же многопартийная дума. Почему тогда ни один депутат,н... не дождетесь!!
14:50:47 05-03-2024
Можно и автобусы купить, и дороги отремонтировать, но не это ключевой фактор. Кто, кем и как управляет? Мэрия перевозчиками или наоборот? Если при постоянном росте оплаты за проезд тупо нет достаточного количества и транспорта и маршрутов, а те что есть видели расписание движения в известном месте, то напрашивается очевидный вывод. Думается, при таком раскладе никакая закупка ничего не изменит, нужно в корне менять подход к управлению ОТ.
22:19:06 05-03-2024
Гость (14:50:47 05-03-2024) Можно и автобусы купить, и дороги отремонтировать, но не это... Правильно. Посадить всех этих "перевозчиков", "специалистов" и т.п. гуртом. Кто расскажет, в чём проблема, выпустить на исправление ситуации. А не расскажут, пусть занимаются общественно-полезными работами, например, на Колыме. И конфискацию по полной, а на вырученные деньги купить новые комфортные автобусы.
08:34:58 06-03-2024
Не будет здесь порядка никогда. Валить надо.