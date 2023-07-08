В Барнауле в дождливое 8 июля оценили работу ливневых канализаций
В целом они находятся в работоспособном состоянии, сообщает мэрия
08 июля 2023, 17:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле с начала дождя 8 июля бригады "Автодорстроя" провели выезды на выявление мест скопления воды, сообщили в мэрии.
По оценке специалистов, в целом ливневые канализации находятся в работоспособном состоянии.
Также они провели очистку ливнеприемных решеток на проспекте Строителей и на пересечении улиц Северо-Западной и Георгия Исакова.
Отмечается, что для контроля за работой ливневых канализаций работу дежурных бригад организовали во всех районах города.
Напомним, что в Барнауле начали устанавливать новую систему водоотведения на улице Попова.
07:31:28 09-07-2023
давно не оказывалась на улице под хорошим дождем и, возможно, я забыла как это обычно быаает, но вчера я переплывала несколько улиц. Ленина, Стоителей, Деповская- превратились в натуральные реки.