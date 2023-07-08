В Барнауле в дождливое 8 июля оценили работу ливневых канализаций

В целом они находятся в работоспособном состоянии, сообщает мэрия

08 июля 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле с начала дождя 8 июля бригады "Автодорстроя" провели выезды на выявление мест скопления воды, сообщили в мэрии.

По оценке специалистов, в целом ливневые канализации находятся в работоспособном состоянии.

Также они провели очистку ливнеприемных решеток на проспекте Строителей и на пересечении улиц Северо-Западной и Георгия Исакова.

Отмечается, что для контроля за работой ливневых канализаций работу дежурных бригад организовали во всех районах города.

Напомним, что в Барнауле начали устанавливать новую систему водоотведения на улице Попова.