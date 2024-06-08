В Барнауле столкнулись легковушка и автобус

ДТП случилось на Змеиногорском тракте

08 июня 2024, 10:00, ИА Амител

ДТП на Змеиногорском тракте / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле в ночь c 7 на 8 июня произошло ДТП с участием легковушки Mazda Demio и автобуса, сообщает "Инцидент Барнаул".

По информации очевидцев, авария случилась на Змеиногорском тракте.

Судя по фото, иномарка получила серьезные повреждения лобовой части. На месте происшествия работали экстренные службы.

При каких обстоятельствах столкнулись транспортные средства и есть ли пострадавшие, официально пока не сообщалось.