В Барнауле в ночь на 9 ноября снег будет убирать 41 спецмашина
"Автодорстрой" перешел на круглосуточный режим работы
08 ноября 2024, 20:30, ИА Амител
В ночь на 9 ноября очищать от снега улицы Барнаула будет 41 единица техники, сообщил на совещании в мэрии председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.
"В ночь с 8 на 9 ноября для санитарной очистки и обработки улично-дорожной сети к выходу запланирована 41 единица техники, в том числе две наемных щетки МТЗ", – рассказал он.
Для противогололедной обработки дорог и тротуаров заготовили свыше 67 тысяч тонн реагентов – это песко-соляная смесь, песок и "Бионорд". На сегодня израсходовали больше двух тысяч тонн.
Также Ведяшкин отметил, что из-за непогоды "Автодорстрой" с 8 по 11 ноября перешел на круглосуточный режим работы.
Особое внимание дорожники уделяют очистке подходов к пешеходным переходам, остановкам, лестничным сходам и мостовым сооружениям.
21:06:42 08-11-2024
Всё хорошо. Информация есть. Выходишь на улицу и видишь другую картину. Я имею ввиду обработке тротуаров, дворовых дорог. УК вообще этим вопросом не занимаются.
21:51:32 08-11-2024
А чего убирать то? Снег был сухой, его половину сдуло, половину машины в асфальт закатали... На тротуарах так вообще красота, хоть песка и пыли не стало. И интересно куда вы более двух тысяч тонн песко-соляной смеси, песка и "Бионорд" закинули? За 12 октября успели? Или только по бумагам? Бастрыкин на вас свой острый глаз не положил...
00:22:35 09-11-2024
Город завалило снегом? Где?
06:53:59 09-11-2024
Да вечером было уже трудно идти, потому что даже где тракторы и прошли, натоптанные дорожки остались. Никакого песка не было. Это первые гололеды, а что будет в понедельник?
08:23:43 09-11-2024
гость (06:53:59 09-11-2024) Да вечером было уже трудно идти, потому что даже где трактор... Какие дорожки? Кто их натоптал? Снега выпало сантиметра 2 максимум. Какие гололеды на сухом снегу? Короче, не порите чушь, ей больно и она громко визжит.
08:31:09 09-11-2024
Спасибо за уборку на Профинтерна, но когда вы перестанете всю грязь оставлять на переходе Профинтерна-Комсомольский?
11:06:52 09-11-2024
Власть вечно с кем-то борется...то за урожай, то с непогодой, то с коррупцией (читать - сами с собой), то с инагентами(просто неугодными, кто не лижет им)...
11:39:40 09-11-2024
Когда снег не идет, то местные убиральщики проявляют большое трудолюбие по уборке))). Дороги сухие, они их, видимо, не только чистили, но и сушили феном)))