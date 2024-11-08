В Барнауле в ночь на 9 ноября снег будет убирать 41 спецмашина

"Автодорстрой" перешел на круглосуточный режим работы

08 ноября 2024, 20:30, ИА Амител

Уборка снега / Фото: Ann Fossa / unsplash.com

В ночь на 9 ноября очищать от снега улицы Барнаула будет 41 единица техники, сообщил на совещании в мэрии председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.

"В ночь с 8 на 9 ноября для санитарной очистки и обработки улично-дорожной сети к выходу запланирована 41 единица техники, в том числе две наемных щетки МТЗ", – рассказал он.

Для противогололедной обработки дорог и тротуаров заготовили свыше 67 тысяч тонн реагентов – это песко-соляная смесь, песок и "Бионорд". На сегодня израсходовали больше двух тысяч тонн.

Также Ведяшкин отметил, что из-за непогоды "Автодорстрой" с 8 по 11 ноября перешел на круглосуточный режим работы.

Особое внимание дорожники уделяют очистке подходов к пешеходным переходам, остановкам, лестничным сходам и мостовым сооружениям.