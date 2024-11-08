В Барнауле городские службы устраняют последствия урагана
Ветреная погода в краевой столице сохраняется
08 ноября 2024, 16:45, ИА Амител
7 ноября порывы ветра в городе достигали 20 м/с. В результате на территории Барнаула зарегистрировали 51 происшествие различного характера. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Последствия ураганного ветра в краевой столице ликвидируют 457 человек и 157 единиц техники.
В городе упало 18 деревьев и восемь крупных веток. Сейчас идут работы по распилу и вывозу порубочных остатков.
Из-за усиления ветра был поврежден участок газопровода по ул. Эмилии Алексеевой, 8. В настоящее время неполадки устранены, спецслужбы запускают газ.
Кровлю восстанавливают в многоквартирном доме по ул. Антона Петрова, 170. На ул. Маяковского, 27 к. 3, и пр. Красноармейском, 131, работы продолжаются.
В пригородных поселках наладили электроснабжение, теплоснабжение и работу водозаборов.
Также городские службы восстановили поврежденные светофоры.
"Работы по ликвидации последствий неблагоприятных метеоявлений продолжаются", – сообщили в администрации города.
Комментарии 0