В Барнауле городские службы устраняют последствия урагана

Ветреная погода в краевой столице сохраняется

08 ноября 2024, 16:45, ИА Амител

Фото: Администрация Барнаула

7 ноября порывы ветра в городе достигали 20 м/с. В результате на территории Барнаула зарегистрировали 51 происшествие различного характера. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Последствия ураганного ветра в краевой столице ликвидируют 457 человек и 157 единиц техники.

В городе упало 18 деревьев и восемь крупных веток. Сейчас идут работы по распилу и вывозу порубочных остатков.

Из-за усиления ветра был поврежден участок газопровода по ул. Эмилии Алексеевой, 8. В настоящее время неполадки устранены, спецслужбы запускают газ.

Кровлю восстанавливают в многоквартирном доме по ул. Антона Петрова, 170. На ул. Маяковского, 27 к. 3, и пр. Красноармейском, 131, работы продолжаются.

В пригородных поселках наладили электроснабжение, теплоснабжение и работу водозаборов.

Также городские службы восстановили поврежденные светофоры.