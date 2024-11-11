В Барнауле в забор частного дома врезался мусоровоз, а в него въехала "Газель"
В ДТП никто не пострадал
11 ноября 2024, 13:30, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Сначала в железный забор въехал мусоровоз, рассказывают очевидцы. После этого в грузовик врезалась "Газель".
Судя по кадрам, значительных повреждений транспорт не получил, но ограждение под тяжестью большегруза согнулось почти до земли.
Пострадавших в аварии нет.
Причины происшествия не уточняют.
13:53:23 11-11-2024
Улица?
13:56:40 11-11-2024
Без информации о причинах - неинтересно!
14:42:36 11-11-2024
Гость (13:56:40 11-11-2024) Без информации о причинах - неинтересно!... Они за этим забором солярку учуяли
14:15:04 11-11-2024
Как это не пострадал? А забор?!!!
14:37:41 11-11-2024
Гость (14:15:04 11-11-2024) Как это не пострадал? А забор?!!!... подлечат- будет как новенький
17:54:59 11-11-2024
а в чарыше, говорят, прокурорский в чужой гараж въехал. приступ схватил за рулём