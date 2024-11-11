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В Барнауле в забор частного дома врезался мусоровоз, а в него въехала "Газель"

В ДТП никто не пострадал

11 ноября 2024, 13:30, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Сначала в железный забор въехал мусоровоз, рассказывают очевидцы. После этого в грузовик врезалась "Газель".

Судя по кадрам, значительных повреждений транспорт не получил, но ограждение под тяжестью большегруза согнулось почти до земли.

Пострадавших в аварии нет.

Причины происшествия не уточняют.

ДТП

Комментарии 6

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Гость

13:53:23 11-11-2024

Улица?

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Гость

13:56:40 11-11-2024

Без информации о причинах - неинтересно!

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Гость

14:42:36 11-11-2024

Гость (13:56:40 11-11-2024) Без информации о причинах - неинтересно!... Они за этим забором солярку учуяли

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Гость

14:15:04 11-11-2024

Как это не пострадал? А забор?!!!

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Гость

14:37:41 11-11-2024

Гость (14:15:04 11-11-2024) Как это не пострадал? А забор?!!!... подлечат- будет как новенький

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гость

17:54:59 11-11-2024

а в чарыше, говорят, прокурорский в чужой гараж въехал. приступ схватил за рулём

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