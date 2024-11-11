В Барнауле в забор частного дома врезался мусоровоз, а в него въехала "Газель"

В ДТП никто не пострадал

11 ноября 2024, 13:30, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Сначала в железный забор въехал мусоровоз, рассказывают очевидцы. После этого в грузовик врезалась "Газель".

Судя по кадрам, значительных повреждений транспорт не получил, но ограждение под тяжестью большегруза согнулось почти до земли.

Пострадавших в аварии нет.

Причины происшествия не уточняют.