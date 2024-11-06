За девять месяцев 2024 года произошло на 1,9% больше аварий, чем за тот же период 2023-го

06 ноября 2024, 09:15, Антон Дегтярев

Последствия ДТП в Барнауле / Фото: amic.ru

За девять месяцев 2024 года в Алтайском крае случилось 1637 ДТП. В них погибли 156 человек и 2159 получили травмы. При этом за тот же период 2023 года произошло 1606 ДТП (на 1,9% меньше показателя 2024 года) с 152 погибшими и 2101 раненым. Об этом сообщили на онлайн-конференции Госавтоинспекции региона 31 октября.

С несовершеннолетними за девять месяцев 2024 года было зарегистрировано 253 ДТП (за тот же период 2023 года – 267), в которых три ребенка погибли, а 282 пострадали (за девять месяцев 2023 года погибли восемь детей, а пострадали – 287). Основная часть аварий 2024 года – 1221 – случилась в городах и населенных пунктах, в том числе в Барнауле произошло 526 аварий. На федеральных дорогах зафиксировано 173 ДТП (10,6% от всех случаев).

Основные виды дорожно-транспортных происшествий: столкновение автомобилей (682), наезды на пешеходов (390), съезды с дорог (239), опрокидывание транспортных средств (88), наезды на велосипедистов (71), падение пассажиров (64), наезды на препятствия (58) и на стоящие автомобили (32).

Самые популярные причины аварий: несоблюдение скорости конкретным условиям (450 случаев), нарушение правил проезда перекрестков (325) и правил проезда пешеходных переходов (150), выезд на полосу встречного движения (95), неправильный выбор дистанции (96), нарушение требований светофоров (27) и правил обгона (26).

390 ДТП за девять месяцев 2024 года были связаны с наездом на пешеходов, в них погибло 28 человек, а пострадало 374. Эти показатели меньше 2023 года, когда случилось 473 таких аварии с 36 погибшими и 453 пострадавшими.

При этом в 2024 году 170 ДТП произошло на пешеходных переходах, там погибло два человека и 176 были ранены. В 290 наездах на пешеходов были виноваты водители, тогда погибло 12 человек и 289 пострадало. По вине пешеходов зафиксировано 132 аварии с 25 погибшими и 107 травмированными.

Всего после ДТП в 2024 году было возбуждено 253 уголовных дела по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). На рассмотрение в суд направили 184 материала.