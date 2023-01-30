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В Барнауле вандалы уничтожили мемориальные стенды на аллее десантников

По словам горожан, злоумышленников можно отыскать по камерам

30 января 2023, 16:01, ИА Амител

В Барнауле неизвестные уничтожили мемориальные таблички на аллее десантников. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

Горожанка рассказала о том, что проходила по аллее и заметила уничтоженные таблички. 

"Стыд и позор, барнаульцы!" – возмутилась женщина.

В комментариях под постом пользователи отметили, что на аллее установлены камеры видеонаблюдения, при помощи которых можно отследить вандалов. При этом некоторые комментаторы пояснили, что зимой сделать это будет сложно, потому что злоумышленники могли скрываться под капюшонами. 

 

Комментарии 20

  • Сволочи!!!!Найти переломать все кости!
    30 января, Гость   Ответить
  • Подонки, отравленные пропагандой либерастов. Хорошо бы найти и наказать.
    30 января, Гость   Ответить
  • вот уроды
    30 января, Гость   Ответить
  • Там эти стенды вовсе не нужны. Не по назначению локацию выбрали для их установки.
    30 января, Гость   Ответить
  • Гость, это был ты, я знаю!
    30 января, Гость   Ответить
  • Этих тварей найти и устроить им публичную гражданскую казнь помимо уголовной.
    30 января, Гость   Ответить
  • Подонки, отравленные - да причем туи пропаганда? что вы в каждую дырку эту пропаганду суёте? обычное хулиганьё
    30 января, Гость   Ответить
  • Хватит злить народ
    30 января, Гость   Ответить
  • переломать все кости, устроить им публичную гражданскую казнь--- вы бы перед такими заявлениями уголовный кодекс что-ли почитали, или не сами ломать и вешать будете?
    30 января, Гость   Ответить
  • вандализм это очень плохо. Но и место выбрано неудачное для мемориальных табличек. Надеюсь, вандалов поймают, заставят возместить + штрафы и отработка часов на общественных работах. А табличкам пусть найдут более достойное место.
    30 января, Гость   Ответить
  • Вот мраси...Слов даже не могу подобрать...Проходя по этой аллеи всегда ком к горлу подступает и глаза на мокром месте..А тут как ....рука поднялась??? Найти во что бы то не стало!!!!
    30 января, Гость   Ответить
  • Гость, ну кто про что, а вшивый всё про баню. Везде либерасты мерещатся. А это такие же маргиналы как и ты, Им пофигу какие таблички крушить.
    30 января, Гость   Ответить
  • Гость, Да, о чем вы пишите? Людьми нужно быть! В любом месте! Вы, ещё напишите, что не там воевали, не то защищали!! А место выбрано замечательно! Очень много людей проходят, читают, показывают детям, внукам, правнукам. Мы часто гуляем здесь, видим!
    30 января, Гость   Ответить
  • Гость, а что защищали? Знаете?
    30 января, Гость   Ответить
  • Бумеранг никто не отменял .
    30 января, Гость   Ответить
  • Гость, Вы, ещё, у мемориала Победы этот вопрос задайте. Понятно, "пятая колонна", налицо!!
    30 января, Гость   Ответить
  • Там кто-то в комментах ругается и к отмщению призывает. Может таких ретивых, призывающих к насилию, людей на принудительное лучение на Луговую отправить? А то страшно ходить по городу. Вдруг сделаешь что-то не так, а на тебя такой полоумный набросится=)
    30 января, Гость   Ответить
  • Гость, ходи, бойся и оглядывайся, и не дай бог что поломаешь!
    30 января, Гость   Ответить
  • Плохо, что есть такие люди. Найдут их, конечно, но осадок останется.
    30 января, Гость   Ответить
  • Некоторые считают неуместным расположение на Малахова данной аллеи. Считаю что аллея размещена на месте, мимо её проходят люди всех возрастов, особенно молодёжь и дети, которые должны знать об этих молодых парнях, сложивших свои головы при выполнении воинского долга в неравном бою. Мы все должны помнить об подвиге этих молодых солдат и поминать добрым словом их бессмертные души. И не вычеркивать это из памяти такими поступками моральных уродов.
    30 января, Гость   Ответить
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