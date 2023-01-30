В Барнауле вандалы уничтожили мемориальные стенды на аллее десантников

По словам горожан, злоумышленников можно отыскать по камерам

30 января 2023, 16:01, ИА Амител











В Барнауле неизвестные уничтожили мемориальные таблички на аллее десантников. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

Горожанка рассказала о том, что проходила по аллее и заметила уничтоженные таблички.

"Стыд и позор, барнаульцы!" – возмутилась женщина.

В комментариях под постом пользователи отметили, что на аллее установлены камеры видеонаблюдения, при помощи которых можно отследить вандалов. При этом некоторые комментаторы пояснили, что зимой сделать это будет сложно, потому что злоумышленники могли скрываться под капюшонами.