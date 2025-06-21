В Барнауле вечером 21 июня пройдет акция "Свеча памяти"
Она состоится на площади Победы
21 июня 2025, 15:41, ИА Амител
Акция "Свеча памяти" в Барнауле в 2024 году / Фото: barnaul.org
В Барнауле 21 июня в 23:00 на площади Победы состоится акция "Свеча памяти", сообщили в телеграм-канале полиции Алтайского края.
Участники акции по традиции зажгут свечи в память о погибших в годы ВОВ.
Также жителям и гостям города артисты культурного центра регионального главка МВД представят короткую программу.
22 июня в День памяти и скорби Алтайский край почтит минутой молчания всех участников Великой Отечественной войны.
В этот день в 16:15 во всем регионе прервется вещание радио и телевидение, не будут работать кассы в магазинах, а также остановится транспорт.
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