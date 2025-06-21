В Барнауле вечером 21 июня пройдет акция "Свеча памяти"

Она состоится на площади Победы

21 июня 2025, 15:41, ИА Амител

Акция "Свеча памяти" в Барнауле в 2024 году / Фото: barnaul.org

В Барнауле 21 июня в 23:00 на площади Победы состоится акция "Свеча памяти", сообщили в телеграм-канале полиции Алтайского края.

Участники акции по традиции зажгут свечи в память о погибших в годы ВОВ.

Также жителям и гостям города артисты культурного центра регионального главка МВД представят короткую программу.

22 июня в День памяти и скорби Алтайский край почтит минутой молчания всех участников Великой Отечественной войны.

В этот день в 16:15 во всем регионе прервется вещание радио и телевидение, не будут работать кассы в магазинах, а также остановится транспорт.