В Алтайском крае прервется вещание ТВ и остановится транспорт
Край почтит минутой молчания всех участников Великой Отечественной войны
22 июня 2025, 14:00, ИА Амител
В День памяти и скорби, 22 июня, Алтайский край почтит минутой молчания всех участников Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула, в этот день во всем регионе прервется вещание ТВ и радио, не будут работать кассы в магазинах, а также остановится транспорт.
Тишина накроет города и села Алтайского края в 16:15.
"Присоединиться к всероссийской акции легко – отложите на минуту дела и вспомните родных и близких, на чью долю выпало жить во время самой кровопролитной войны XX века", – призвали в мэрии.
Вечером 21 июня в преддверии Дня памяти и скорби на Мемориале Славы в Барнауле прошла всероссийская акция "Свеча памяти".
18:33:56 19-06-2025
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ... НЕ ЗАБУДЕМ НИКОГДА...
18:53:48 19-06-2025
Чему равна одна минута в экономике края? Может придумать, что нибудь полегче, все равно чиновники, уроки прошлого не воспринимают, а хлыщат себя и народ очередными граблям.
16:16:18 22-06-2025
Гость (18:53:48 19-06-2025) Чему равна одна минута в экономике края? Может придумать, чт... жаль, что нельзя тебе мозг и совесть придумать.
08:48:31 20-06-2025
К сожалению я только сейчас понял слова ветеранов: "Товарища Сталина, на вас горе реформаторы нет".
И партии трудящихся у нас нет.
14:08:51 20-06-2025
Абсурд (08:48:31 20-06-2025) К сожалению я только сейчас понял слова ветеранов: "Товарища... И это хорошо!
15:10:34 22-06-2025
старый телек . он сдох уже лет30 назад .пограничникам ссср вечная память !