В Алтайском крае прервется вещание ТВ и остановится транспорт

Край почтит минутой молчания всех участников Великой Отечественной войны

22 июня 2025, 14:00, ИА Амител

Телевизор / Фото: PJ Gal-Szabo / Unsplash

В День памяти и скорби, 22 июня, Алтайский край почтит минутой молчания всех участников Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула, в этот день во всем регионе прервется вещание ТВ и радио, не будут работать кассы в магазинах, а также остановится транспорт.

Тишина накроет города и села Алтайского края в 16:15.

"Присоединиться к всероссийской акции легко – отложите на минуту дела и вспомните родных и близких, на чью долю выпало жить во время самой кровопролитной войны XX века", – призвали в мэрии.

Вечером 21 июня в преддверии Дня памяти и скорби на Мемориале Славы в Барнауле прошла всероссийская акция "Свеча памяти".