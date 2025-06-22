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В Алтайском крае прервется вещание ТВ и остановится транспорт

Край почтит минутой молчания всех участников Великой Отечественной войны

22 июня 2025, 14:00, ИА Амител

Телевизор / Фото: PJ Gal-Szabo / Unsplash
Телевизор / Фото: PJ Gal-Szabo / Unsplash

В День памяти и скорби, 22 июня, Алтайский край почтит минутой молчания всех участников Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула, в этот день во всем регионе прервется вещание ТВ и радио, не будут работать кассы в магазинах, а также остановится транспорт.

Тишина накроет города и села Алтайского края в 16:15.

"Присоединиться к всероссийской акции легко – отложите на минуту дела и вспомните родных и близких, на чью долю выпало жить во время самой кровопролитной войны XX века", – призвали в мэрии.

Вечером 21 июня в преддверии Дня памяти и скорби на Мемориале Славы в Барнауле прошла всероссийская акция "Свеча памяти".

Алтайский край Великая Отечественная война

Комментарии 6

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Гость

18:33:56 19-06-2025

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ... НЕ ЗАБУДЕМ НИКОГДА...

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Гость

18:53:48 19-06-2025

Чему равна одна минута в экономике края? Может придумать, что нибудь полегче, все равно чиновники, уроки прошлого не воспринимают, а хлыщат себя и народ очередными граблям.

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Элен без ребят

16:16:18 22-06-2025

Гость (18:53:48 19-06-2025) Чему равна одна минута в экономике края? Может придумать, чт... жаль, что нельзя тебе мозг и совесть придумать.

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Абсурд

08:48:31 20-06-2025

К сожалению я только сейчас понял слова ветеранов: "Товарища Сталина, на вас горе реформаторы нет".
И партии трудящихся у нас нет.

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Гость

14:08:51 20-06-2025

Абсурд (08:48:31 20-06-2025) К сожалению я только сейчас понял слова ветеранов: "Товарища... И это хорошо!

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серый

15:10:34 22-06-2025

старый телек . он сдох уже лет30 назад .пограничникам ссср вечная память !

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