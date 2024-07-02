В Барнауле велосипедист пострадал при столкновении двух автомобилей
Авария случилось у кинотеатра "Мир"
02 июля 2024, 07:30, ИА Амител
Место ДТП / Кадр: "В курсе 22"
В Барнауле велосипедист пострадал при столкновении двух автомобилей, сообщили в Госавтоинспекции города.
ДТП случилось вечером 1 июля у кинотеатра "Мир" – там столкнулись 28-летняя женщина на Nissan Qashqai и 19-летний парень на Honda Accord.
"От удара Honda Accord отбросило на тротуар, где стоял велосипедист, молодой человек 2005 года рождения", – рассказали в ГАИ.
Пострадавшего велосипедиста госпитализировали. Также медпомощь потребовалась автомобилистке из Nissan, ее тоже увезли в больницу.
07:58:51 02-07-2024
О, и у кинотеатра "Мир" гоняют. Камеры не помогают