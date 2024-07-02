Авария случилось у кинотеатра "Мир"

02 июля 2024, 07:30, ИА Амител

Место ДТП / Кадр: "В курсе 22"

В Барнауле велосипедист пострадал при столкновении двух автомобилей, сообщили в Госавтоинспекции города.

ДТП случилось вечером 1 июля у кинотеатра "Мир" – там столкнулись 28-летняя женщина на Nissan Qashqai и 19-летний парень на Honda Accord.

"От удара Honda Accord отбросило на тротуар, где стоял велосипедист, молодой человек 2005 года рождения", – рассказали в ГАИ.

Пострадавшего велосипедиста госпитализировали. Также медпомощь потребовалась автомобилистке из Nissan, ее тоже увезли в больницу.