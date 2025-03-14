В Барнауле вернули холодную воду в частные дома на улице Никитина после аварии
Неполадки устранили раньше, чем планировали
14 марта 2025, 11:30, ИА Амител
Фото: "Росводоканал Барнаул" / t.me/rvk_brn
В Барнауле вернули холодную воду в 30 частных домов и одно административное здание после аварии на водопроводе по ул. Никитина, 167а.
Как сообщили в городском "Росводоканале", повреждение устранили в 10:50.
"В 10:50 повреждение водопровода диаметром 110 мм по адресу ул. Никитина, 167а, устранено. Водоснабжение восстановлено", – рассказали в организации.
Тем самым воду вернули раньше, чем планировали. Изначально сообщалось, что неполадки устранят в 20:30.
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