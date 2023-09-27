В Барнауле весь октябрь будут наводить порядок
Во всех районах очистят улицы, тротуары, дворы и зеленые уголки
27 сентября 2023, 14:34, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Месячник осенней санитарной очистки пройдет в Барнауле с 1 по 31 октября, сообщили в мэрии.
В течение месяца во всех районах города будут очищать улицы, тротуары, дворы и зеленые уголки от грязи, мусора и расклеенных объявлений.
Всего проведут больше 160 экологических акций и порядка 50 рейдов.
В городе в том числе будут проходить еженедельные "чистые четверги", первый из них состоится уже 5-го числа. А общегородской субботник намечен на 20 октября.
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