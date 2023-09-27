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В Барнауле весь октябрь будут наводить порядок

Во всех районах очистят улицы, тротуары, дворы и зеленые уголки

27 сентября 2023, 14:34, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Месячник осенней санитарной очистки пройдет в Барнауле с 1 по 31 октября, сообщили в мэрии.

В течение месяца во всех районах города будут очищать улицы, тротуары, дворы и зеленые уголки от грязи, мусора и расклеенных объявлений.

Всего проведут больше 160 экологических акций и порядка 50 рейдов.

В городе в том числе будут проходить еженедельные "чистые четверги", первый из них состоится уже 5-го числа. А общегородской субботник намечен на 20 октября.

Барнаул мусор

Комментарии 2

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А летом

15:58:51 27-09-2023

Почему город не убирали. Заросли в Центральном районе.

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Житель

16:54:12 27-09-2023

Грязь во дворах на участке: пр. Ленина - пр . Социалистический в границах от ул. Димитрова до ул. Чкалова во дворах не убирают не менее 4-х лет. К сведению это зона ответственности Управляющей компании "Центральная" К тому же на этом участке находятся два Детских сада! О чем тут можно еще говорить? О грязи...

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