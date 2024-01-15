В Барнауле весной-летом полностью восстановят поврежденные осенним ураганом здания
Глава города поручил держать на особом контроле вопрос восстановления поврежденных кровель
15 января 2024, 12:33, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил работы по устранению последствий штормового ветра 19 ноября, 3 и 6 декабря, в результате которого в городе зафиксировали 474 происшествия, сообщает мэрия.
На сегодняшний день большая часть повреждений уже устранена. На контроле остаются работы по восстановлению поврежденных в результате ветра кровель многоквартирных домов.
"Работы по восстановлению поврежденных конструктивных элементов ведутся на четырех домах, на 25 домах выполнены неотложные аварийно-восстановительные работы, а работы по полному восстановлению запланированы в весенне-летний период", – уточнили власти.
Франк поручил держать на особом контроле вопрос восстановления поврежденных кровель.
Ранее сообщили, что три дома, пострадавшие от урагана в Барнауле, восстановят в 2024 году.
13:16:35 15-01-2024
До этого периода, сколько пронесется ураганов?