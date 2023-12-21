Всего на особом контроле властей находятся пять адресов из 79, повреждения на которых выявили на 19 декабря

21 декабря 2023, 13:16, ИА Амител

Фото: amic.ru

Три дома, пострадавшие от урагана в Барнауле, восстановят в 2024 году. Как сообщает пресс-центр мэрии, об этом заявили руководители управляющих организаций.

Глава города Вячеслав Франк провел совещание по вопросу устранения последствий ноябрьского урагана. По вопросу принятых мер присутствующим рассказал председатель городского комитета ЖКХ Андрей Никулин. По его словам, на 39 домах УК и ТСЖ провели ремонт, еще на семи работы продолжаются. При этом в 28 зданиях приняли временные меры по предотвращению подтопления верхних этажей.

На особом контроле остаются пять адресов. Речь идет о зданиях на проспекте Ленина, 132, улице Деповской, 15, и проспекте Строителей, 36. Первоочередные восстановительные работы там планируют завершить до 20 января. Еще по одному дому, на улице Северо-Западной, 50, прорабатывается вопрос о ремонте за счет средств регоператора. Повреждения здания на Карагандинской, 9, планируют завершить до 24 декабря.

По итогам совещания глава города поручил администрациям районов держать вопрос устранения последствий ураганного ветра на многоквартирных домах на особом контроле.