В Барнауле власти подали в суд на шеф-повара из-за рекламы ресторана
От ресторатора требуют убрать с фасада дома рекламные конструкции
21 марта 2024, 12:00, ИА Амител
Власти Барнаула подали судебный иск к известному ресторатору Михаилу Хмелинину из-за рекламных конструкций, размещенных возле входа в здание, где располагается ресторан Onni, пишет "Толк".
С иском в Арбитражный суд Алтайского края обратилась администрация Центрального района города. Информация об этом размещена в картотеке краевого арбитражного суда.
"Власти требуют от шеф-повара убрать с фасада дома, расположенного по улице Интернациональной, 47, самовольно размещенные рекламные конструкции", – отмечает издание.
Если суд встанет на сторону администрации района, то ресторатор будет вынужден выплачивать компенсацию в размере 10 тысяч рублей за каждую неделю промедления в устранении рекламы.
12:12:32 21-03-2024
Задастым тёткам и не менее задастым дядькам при взгляде на рекламу постоянно жрать хочется?
12:22:42 21-03-2024
десятка в недел за рекламу? ...фи...думаю ресторатор пойдет на это. Реклама везде не бесплатная. Штраф смешной даже для физлиц. а для юриков это даже издевательство
22:36:37 21-03-2024
Гость (12:22:42 21-03-2024) десятка в недел за рекламу? ...фи...думаю ресторатор пойдет ... Два стейка в неделю))). Я бы ради хохмы не убрал)))