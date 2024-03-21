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В Барнауле власти подали в суд на шеф-повара из-за рекламы ресторана

От ресторатора требуют убрать с фасада дома рекламные конструкции

21 марта 2024, 12:00, ИА Амител

Ресторатор Михаил Хмелинин / Фото: amic.ru
Ресторатор Михаил Хмелинин / Фото: amic.ru

Власти Барнаула подали судебный иск к известному ресторатору Михаилу Хмелинину из-за рекламных конструкций, размещенных возле входа в здание, где располагается ресторан Onni, пишет "Толк".

С иском в Арбитражный суд Алтайского края обратилась администрация Центрального района города. Информация об этом размещена в картотеке краевого арбитражного суда.

"Власти требуют от шеф-повара убрать с фасада дома, расположенного по улице Интернациональной, 47, самовольно размещенные рекламные конструкции", – отмечает издание.

Если суд встанет на сторону администрации района, то ресторатор будет вынужден выплачивать компенсацию в размере 10 тысяч рублей за каждую неделю промедления в устранении рекламы.

Кассовый чек и аппарат / Фото: amic.ru

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Барнаул суд общественное питание

Комментарии 3

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Гость

12:12:32 21-03-2024

Задастым тёткам и не менее задастым дядькам при взгляде на рекламу постоянно жрать хочется?

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Гость

12:22:42 21-03-2024

десятка в недел за рекламу? ...фи...думаю ресторатор пойдет на это. Реклама везде не бесплатная. Штраф смешной даже для физлиц. а для юриков это даже издевательство

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Гость

22:36:37 21-03-2024

Гость (12:22:42 21-03-2024) десятка в недел за рекламу? ...фи...думаю ресторатор пойдет ... Два стейка в неделю))). Я бы ради хохмы не убрал)))

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