Жителей Алтая призвали помочь налоговой поймать недобросовестный общепит

Клиентам баров, ресторанов и кафе предлагают проверять подлинность чеков

19 февраля 2024, 07:15, ИА Амител

Кассовый чек и аппарат / Фото: amic.ru

Налоговая служба решила призвать в союзники жителей Алтайского края и провести акцию "Общепит". Суть ее в том, чтобы клиенты баров, ресторанов и кафе проверяли – подлинные ли чеки им выдают. Это можно сделать, скачав приложение ФНС "Проверка чеков" и отсканировав с его помощью выданный квиток. Как сообщает "Бизнес ФМ Барнаул", в налоговой пояснили: фальсифицируя чеки, бизнес избегает фиксации фактической выручки и потому платит налогов меньше, чем должен. Как это происходит, разъяснила начальник контрольного отдела УФНС России по Алтайскому краю Ольга Ефремова.

По словам специалиста, если предприниматель применяет кассовую технику установленного образца, то подделать там ничего нельзя. Если же используются старые аппараты, то выдаваемые ими документы часто не содержат необходимых реквизитов.

"Кроме того, многие предприниматели используют при расчетах торговый терминал, это так называемый эквайринг. И многие покупатели документы, которые формируют эти торговые терминалы, воспринимают как кассовый чек. Это совершенно отдельный документ, который является подтверждением снятия денег со счета покупателя, но никак не является кассовым чеком", – сказала Ефремова.Выявляют "фальшивки" разными способами. Приложение "Проверка чеков" – лишь один из них, предназначенный для потребителей. Онлайн-кассы постоянно передают ФНС сведения о каждом расчете. На их основании служба проводит анализ в отношении каждого предпринимателя: сколько он чеков отбил, на какую сумму, достаточный ли набор реквизитов. А, выявив риски, выходит на проверку. Ефремова разъяснила, почему акция ФНС направлена именно на заведения общепита: по ее словам, они входят в "группу риска".

"Это такой сегмент рынка, который несет на себе риски не только занижения налогооблагаемой базы – это еще безопасность граждан. Кроме того, наибольшее количество рисков выявлено в этом сегменте. Это и неприменение ККТ, это и неотражение фактических объемов выручки и неисчисление налогов в каком-то там размере", – сказала налоговик. Как уточнили в ведомстве, фиктивный чек приравнивается к неприменению кассового аппарата. Штраф за это для должностных лиц и ИП составляет от 10 тысяч рублей, для юрлиц – от 30 тысяч рублей. Сумма может вырасти еще – исходя из суммы расчета, произведенного без законного кассового аппарата. На первый раз нарушителю (особенно если это малый бизнес) могут выдать предупреждение – чтобы побудить предпринимателя соблюдать закон и выдавать "честные" чеки.