Жителей Алтая призвали помочь налоговой поймать недобросовестный общепит
Клиентам баров, ресторанов и кафе предлагают проверять подлинность чеков
19 февраля 2024, 07:15, ИА Амител
Налоговая служба решила призвать в союзники жителей Алтайского края и провести акцию "Общепит". Суть ее в том, чтобы клиенты баров, ресторанов и кафе проверяли – подлинные ли чеки им выдают. Это можно сделать, скачав приложение ФНС "Проверка чеков" и отсканировав с его помощью выданный квиток. Как сообщает "Бизнес ФМ Барнаул", в налоговой пояснили: фальсифицируя чеки, бизнес избегает фиксации фактической выручки и потому платит налогов меньше, чем должен. Как это происходит, разъяснила начальник контрольного отдела УФНС России по Алтайскому краю Ольга Ефремова.
По словам специалиста, если предприниматель применяет кассовую технику установленного образца, то подделать там ничего нельзя. Если же используются старые аппараты, то выдаваемые ими документы часто не содержат необходимых реквизитов.
"Кроме того, многие предприниматели используют при расчетах торговый терминал, это так называемый эквайринг. И многие покупатели документы, которые формируют эти торговые терминалы, воспринимают как кассовый чек. Это совершенно отдельный документ, который является подтверждением снятия денег со счета покупателя, но никак не является кассовым чеком", – сказала Ефремова.Выявляют "фальшивки" разными способами. Приложение "Проверка чеков" – лишь один из них, предназначенный для потребителей. Онлайн-кассы постоянно передают ФНС сведения о каждом расчете. На их основании служба проводит анализ в отношении каждого предпринимателя: сколько он чеков отбил, на какую сумму, достаточный ли набор реквизитов. А, выявив риски, выходит на проверку. Ефремова разъяснила, почему акция ФНС направлена именно на заведения общепита: по ее словам, они входят в "группу риска".
"Это такой сегмент рынка, который несет на себе риски не только занижения налогооблагаемой базы – это еще безопасность граждан. Кроме того, наибольшее количество рисков выявлено в этом сегменте. Это и неприменение ККТ, это и неотражение фактических объемов выручки и неисчисление налогов в каком-то там размере", – сказала налоговик. Как уточнили в ведомстве, фиктивный чек приравнивается к неприменению кассового аппарата. Штраф за это для должностных лиц и ИП составляет от 10 тысяч рублей, для юрлиц – от 30 тысяч рублей. Сумма может вырасти еще – исходя из суммы расчета, произведенного без законного кассового аппарата. На первый раз нарушителю (особенно если это малый бизнес) могут выдать предупреждение – чтобы побудить предпринимателя соблюдать закон и выдавать "честные" чеки.
07:25:46 19-02-2024
Сколько стоит стукачество ? Оклад или сдельная ?
10:49:43 19-02-2024
Гость (07:25:46 19-02-2024) Сколько стоит стукачество ? Оклад или сдельная ?... Когда ты побежишь с таким фальшивым чеком в суд после фастфуда до отравления или после?
07:43:35 19-02-2024
Если хотите увеличения цен в общепите - помогите налоговой...
07:49:36 19-02-2024
вот из за таких, как двое первых отписавшихся, мы еще долго нормально жить не будем....
08:15:56 19-02-2024
Гость (07:49:36 19-02-2024) вот из за таких, как двое первых отписавшихся, мы еще долго ... Нормально живут там где налоги нормально тратят
10:32:01 19-02-2024
Гость (08:15:56 19-02-2024) Нормально живут там где налоги нормально тратят ... и там, где их нормально платят. процентов 50% примерно. ах, да... при этом, там еще куча платных опций, которые на твой, незамутненный разумом, взгляд, должны быть халявные: медицина, например, или котик на диване. и конечно же, ты не хочешь платить церковные сборы, налог на телевизор и налог на твоего котика. да, именно из-за таких как ты, мы и будем жить в дерьме. инжой.
12:38:31 19-02-2024
Гость (10:32:01 19-02-2024) и там, где их нормально платят. процентов 50% примерно. ах,... ...ты наверное не в курсе, что налоговые платежи предпринимателей в России больше 50%, примерно к 80% ближе. Давай еще подбавь, а потом первый будешь орать, что качество услуг стало невыносимым или их вообще больше нет. Откуда вы такие беретесь, не пойму?
11:20:39 19-02-2024
Гость (08:15:56 19-02-2024) Нормально живут там где налоги нормально тратят ... А ХОРОШО живут там, где налоги правильно тратят
11:23:00 19-02-2024
Гость (07:49:36 19-02-2024) вот из за таких, как двое первых отписавшихся, мы еще долго ... А вы в ожидании нормальной жизни уже с какого года отсчет ведете?
08:06:55 19-02-2024
По поводу чеков в общепите - это не новость. Часто бываю в командировках, и я знаю какие чеки принимаются бухгалтерией к отчету, а какие налоговая зарубит. Каждое первое заведение дает эквайринговый чек с куар кодом не фискальным, а сервиса чаевых «нет монет». И только если отдельно попросишь выдать фискальный чек, то тебе его принесут. Есть случаи когда мне не компенсируют расходы, я тогда фискальный чек и не спрашиваю. Но ситуация очевидная: общепит тотально занижает налогооблагаемую базу. Это не есть хорошо, это не есть правильно. Первые два комментария, видимо, от очень глупых людей. Не платить налоги на низовом уровне означает моральное оправдание не платить налоги и на высшем уровне. Почему если не платит налоги кафе-узбечка, то Норникель должен обязательно платить? Либо все в одной правовой культуре, либо никто. Не избирательное соблюдение закона, а универсальное.
10:40:18 19-02-2024
Гость (08:06:55 19-02-2024) По поводу чеков в общепите - это не новость. Часто бываю в к... Конечным плательщиком всех налогов всегда является конечный потребитель продукции. Часто никель покупаете?
13:49:21 19-02-2024
Гость (08:06:55 19-02-2024) По поводу чеков в общепите - это не новость. Часто бываю в к... ...а твой Норникель чем занимается? какая сфера деятельности не в курсе? или это неудобный, но важный нюанс, который ты почему то упустил, что он выкачивает ресурсы, которые не принадлежат ему, из недр земли, которая не принадлежит ему и гонит сырье за бугор и бабки себе на счет там же за бугром, еще и налоги платить не должен? А ничего не треснет? А мелкий предприниматель на свои кровные и на кредитные под бешеный процент, делает бизнес и единственный способ выжить, это сократить поборы государства, потому что если все честно платить, не только прибыли не будет, но и должен будешь всем по кругу, потому что по мимо налогов, есть такая штука, как коррумпированный чиновник, которому тоже надо платить, чтоб вообще работать разрешили. Или ты не в курсе, как у нас в стране дела делаются? И кто виноват, в этой системе, не подскажешь? Предприниматель?
08:08:35 19-02-2024
Налоговая служба не желает навести порядок среди барнаульских автоперевозчиков, которые упорно продолжают игнорировать применение терминалов, а плату с пассажиров берут черным налом или переводом на банковские счета неизвестных лиц? Или это "другое", и в работу перевозочного бизнеса приказано не вмешиваться?
08:27:08 19-02-2024
Чучмек (08:08:35 19-02-2024) Налоговая служба не желает навести порядок среди барнаульски... Когда ты уже перестанешь постить эту чушь, они работают по патенту, тебе даже здесь в статье написали что не терминал, а касса считает выручку, сам необоазован и людей вводишь в заблуждение.
09:18:06 19-02-2024
Гость (08:27:08 19-02-2024) Когда ты уже перестанешь постить эту чушь, они работают по п... Меня минусуют, этому малообразованому чучмеку лайки ставят, я работаю в торговле и знаю какой аппарат считает валовую выручку и с чего платятся налоги, уровень знаний нашего народа меня шокирует.
10:53:00 19-02-2024
Гость (09:18:06 19-02-2024) Меня минусуют, этому малообразованому чучмеку лайки ставят, ... ой да ладно. Налоги поголовно все обходят, и даже гордятся этим, и не только общепит. В нашем магазине, например, трудоустраивают пенсионеров нелегально продавцами, за них не вносят платежи в соц. фонды, налоговая служба не проверяет кадры. Про то, что обвешивают, а значит, обсчитывают даже говорить не хочется. На наклейке взвешенного товара одна сумма, а когда получаешь чек - другая.
13:05:17 19-02-2024
гость (10:53:00 19-02-2024) ой да ладно. Налоги поголовно все обходят, и даже гордятся э... Вот при чем здесь все это, речь идёт о терминале, а вас куда-то понесло.)
09:22:55 19-02-2024
Гость (08:27:08 19-02-2024) Когда ты уже перестанешь постить эту чушь, они работают по п... да пусть они как хотят так и работают, по патенту, по усн или на общей системе. речь то не о налогах которые платит перевозчик. они скрывают выручку и постоянно кричат, что несут убытки и требуют повышения стоимости проезда. а если весь денежный поток показали бы, то не исключено, что проезд был бы в половину дешевле.
13:34:12 19-02-2024
Гость (09:22:55 19-02-2024) да пусть они как хотят так и работают, по патенту, по усн ил... Бред сивой кобылы, если бы так жирно все зарабатывали в перевозках, вы бы не стояли по часу на остановках, от желающих бы отбоя не было заниматься этим бизнесом, как раз отсутствие транспорта говорит о том что желающих нет идти в этот бизнес.
10:58:50 19-02-2024
Гость (08:27:08 19-02-2024) Когда ты уже перестанешь постить эту чушь, они работают по п... Никаких патентов для перевозчиков! Патенты могут быть у швеи - хочет шьёт, хочет не шьёт; строитель тоже кладет плитку, али нет - его дело! А перевозчик - хочет ездит, хочет дома сидит , а люди в 30 градусов на остановках безнадежно пляшут - это как? Кто придумал патенты для автобусников? Какой враг народа?
11:24:43 19-02-2024
Гость (08:27:08 19-02-2024) Когда ты уже перестанешь постить эту чушь, они работают по п... Они "работают" по контракту
08:28:47 19-02-2024
Чучмек (08:08:35 19-02-2024) Налоговая служба не желает навести порядок среди барнаульски... "Кроме того, многие предприниматели используют при расчетах торговый терминал, это так называемый эквайринг. И многие покупатели документы, которые формируют эти торговые терминалы, воспринимают это как кассовый чек. Это совершенно отдельный документ, который является подтверждением снятия денег со счета покупателя, но никак не является кассовым чеком
08:39:11 19-02-2024
Чучмек (08:08:35 19-02-2024) Налоговая служба не желает навести порядок среди барнаульски... Перевозчики кому надо платят, а ужбечки только в диаспоры
08:32:17 19-02-2024
У нас налоговая сама что то может, кроме открытия интернет магазинов по " рисованию" НДС за деньги под своей крышей? Или так и будет тотальная коррупция вруководящем составе ФНС продолжаться?
09:00:00 19-02-2024
А ещё через общепит сливается просрочка и предпросрочка... в особенности по мясу и птице.
09:20:18 19-02-2024
"Почему если не платит налоги кафе-узбечка, то Норникель должен обязательно платить? " а может быть правильнее сказать:"Почему если не платит налоги Норникель, то кафе-узбечка должено обязательно платить?
09:30:44 19-02-2024
Гость (09:20:18 19-02-2024) "Почему если не платит налоги кафе-узбечка, то Норникель дол... Потому что Норникель проверяют тщательнее, чем все узбечки вместе взятые. Это особо важный налогоплательщик. А узбечки как гастролирующий цирк - сегодня здесь, завтра переехали. Норникель же никуда не переедет, все его активы и сделки рассматриваются под лупой. Все должны платить налоги, и большие предприятия, и маленькие кафе. Закон для всех один.
10:37:10 19-02-2024
Гость (09:30:44 19-02-2024) Потому что Норникель проверяют тщательнее, чем все узбечки в... настолько тщательно власти смотрят за Норникелем, что они емкость для ГСМ 30 лет не ремонтировали и экологическую катастрофу устроили, так же и за налогами смотрят. И уйти от налогов Норникелю намного проще, чем узбечке, потому что такие вопросы решаются на высоком уроне регионального, а то и московского начальства. Это как с налогообложением земли, с населения по полной шкурку сдирают, а с толстосумов по 3 руб за га. Единственно вы правы, что закон должен быть для всех один, но в нашей стране так не получается уже лет 30.
09:56:15 19-02-2024
А органы не хотят сами поработать. То Водоканал просит сообщить гле люк открыт, То ГИБДД просит сообщать кто пьяный рулит.. то вот эти.. А давайте вы вообще не будете работать.
10:14:06 19-02-2024
Скажите, а предложение об оплате по КЮР КОДУ это нормально, или тоже сокрытие доходов?
13:30:57 19-02-2024
гость (10:14:06 19-02-2024) Скажите, а предложение об оплате по КЮР КОДУ это нормально, ... Поймите уже простую вещь вы расчитываетесь через банк, другие рассчитываются наличными, расчет через банк это всего лишь безналичный расчет, все эти расчеты пробиваются по кассе как наличный так и безналичный, касса передает все операции в налоговую и только пробитый чек по кассе фиксирует выручку, терминал фиксирует только безналичный расчет не более, а есть ещё наличный расчет, расчет по кюар коду это расчет по банку.
10:43:10 19-02-2024
А восемь этажей налоговиков не хотят сами поработать, даром.....
10:46:01 19-02-2024
Не, ну а чо останавливаться на сообщениях? Надо дальше докручивать ситуацию, Поел, получил чек. Если он неправильный, тут же, не отходя от кассы , берёшь с них штраф. Правда, налоговая получается лишнее звено...
12:06:28 19-02-2024
Вы налоговая, вы и отрабатывайте свою зарплату. Ишь удумали - помогите им. Ни за что!