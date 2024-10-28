Анабиоз рынка. Квартиры в Барнауле стали доступнее, но покупать их практически некому
Жилье дороже 5 млн рублей продается сложно и долго
28 октября 2024, 09:00, ИА Амител
Запредельные ипотечные ставки, кабальные условия по госпрограммам, ужесточившиеся требования банков к заемщикам практически остановили рынок недвижимости в Барнауле. Риелторы говорят: количество сделок купли-продажи снизилось до 70%, а приобретают жилье преимущественно за наличные и на средства различных сертификатов. Из-за сниженного спроса некоторые квартиры начали дешеветь, однако найти покупателей на них очень трудно. Какие еще сегменты недвижимости пострадали от экономических изменений и произойдет ли обвал цен – в материале amic.ru.
"Как спящая красавица"
В августе в Алтайском крае банки выдали 1406 ипотечных кредитов – это минимальный показатель с 2016 года, о чем говорят данные "Дом.рф" (цифры за сентябрь станут известны в начале ноября. – Прим. ред.). При этом за год снижение составило 57%: в августе 2023-го одобрили 3294 займа.
Главная причина обвала – космически высокие ипотечные ставки. Российские эксперты подсчитали: с учетом надбавок банка, дополнительных платежей и страховок процент по ипотеке достигает 35. Кредиты на таких кабальных условиях вынуждают большинство барнаульцев отложить решение жилищного вопроса.
"Рынок недвижимости не мертвый, но он засыпает, и есть вероятность, что надолго. Как спящая красавица. После увеличения ставки ЦБ ипотека стала заградительной. Поэтому те, у кого жилищный вопрос не стоит остро, ипотеку сейчас не берут. Инвесторы тоже покинули рынок, они не видят здесь достаточно доходности. Все это привело к падению сделок на 30-70% в зависимости от сегмента", – рассказал amic.ru руководитель агентства "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев.
Охлаждение покупательского спроса привело к стабилизации цен, даже виден небольшой спад на отдельные сегменты, добавил он.
"Квартиры сейчас берут за наличку, наиболее востребованы объекты до 5 млн рублей. Это "однушки", "двушки" классического формата, "евродвушки". На большие квартиры в домах советской застройки цена ниже рыночной, но ажиотажного спроса мы не видим. Возможно, горожане боятся не только дорогой ипотеки, но и больших коммунальных платежей", – говорит Никитеев.
Потерял покупателей и рынок новостроек. Однако здесь эксперты не видят предпосылок для снижения цен.
Во-первых, растет себестоимость строительства, во-вторых, цену квартир определяют не только девелоперы, но и банки, выдающие займы на стройку (между прочим, под такие же высокие проценты, как и все остальные кредитные продукты).
В-третьих, количество проектов сокращается, что грозит если не дефицитом, то балансом спроса и предложения.
"Эксперты посчитали, что в 2025 году в Алтайском крае построят 135 тыс. квадратных метров многоквартирного жилья. Это ничтожно мало, в разы меньше прежних значений. Раньше один застройщик мог обеспечивать такой объем. В этом году ввод жилья еще достигнет 300-350 тыс. квадратных метров, а затем наступит падение. Застройщики ложатся в дрейф, каких-то новых проектов не прогнозируют", – отметил руководитель агентства недвижимости "Династия24" Дмитрий Дворядкин.
"Падений не избежать"
Сложный период наступил и для остальных сегментов недвижимости, говорят риелторы. Серьезно просел рынок малоэтажного строительства: стимулирующая развитие пригорода сельская ипотека под 3% на стопоре, и лимитов по программе не выделяют.
Кроме того, сейчас рассматривают изменения, по которым трехпроцентные кредиты станут недоступными в населенных пунктах, расположенных ближе 50 километров от крупных городов. Построить или купить частный дом можно и по программе семейной ипотеки под 6%, но размер первоначального взноса по ней взвинтили до 50%. Это условие отсеивает многих потенциальных заемщиков. Эксперты считают, что рынок загородного жилья скоро погрузится в кризис.
"Рынок индивидуального жилищного строительства пострадал сильно. Мы уже видим сворачивание некоторых проектов, отсутствие денег на этом рынке. Маленькие стройки уже встали, кое-что пока идет по накатанной, но дальнейших падений не избежать", – отметил Константин Никитеев.
Коммерческая недвижимость, еще в начале года показывавшая неплохой рост (как по спросу, так и количеству новых объектов), сейчас тоже вошла в анабиоз.
Многие предприниматели, планировавшие строить объекты под свой профиль работы, отказались от этой идеи и положили средства на депозит. Это позволяет им получать неплохую прибыль, с которой они платят за аренду площадей.
В целом же риелторы считают, что ситуация на рынке недвижимости вряд ли изменится в ближайшие полгода. Чего стоит лишь один прогноз федеральных аналитиков о росте ключевой ставки до 25% в 2025 году. Это может привести к тому, что сделки на рынке недвижимости вообще станут единичными.
"Те, кто планировал брать недвижимость, теперь, скорее всего, отложат эту идею в дальний ящик. Ведь приобретать квартиры с надеждой, что на следующий год ставка упадет, неблагоразумно. Мы не можем этого прогнозировать. Возможно, пока вообще не стоит лезть в кабалу. Если у людей есть свободные деньги, сейчас лучше купить землю, умножить средства в банках, но не надеяться на завтрашнее падение ставки и помощь государства", – посоветовал Константин Никитеев.
09:06:52 28-10-2024
Хорошая новость
09:38:34 28-10-2024
Сдох Максим.
11:43:43 28-10-2024
Гость (09:06:52 28-10-2024) Хорошая новость... Чем она хорошая, что ставкой рефинансирования ЦБ убивает целую отрасль?
01:07:52 29-10-2024
Гость (11:43:43 28-10-2024) Чем она хорошая, что ставкой рефинансирования ЦБ убивает цел... Оранжевые штаны пожалел ?
11:39:05 19-11-2024
Гость (11:43:43 28-10-2024) Чем она хорошая, что ставкой рефинансирования ЦБ убивает цел... Отрасль раздула цены до нереальных ,поэтому это прогнозируемый конец сказки.
12:14:05 28-10-2024
Гость (09:06:52 28-10-2024) Хорошая новость...
Причём настолько хорошая, что необходимо отметить - о падении рынка во всех сегментах заговорил руководитель агентства недвижимости "Династия24". Тот, кто ещё вчера говорил о росте и прекрасном состоянии рынка, когда уже всем было понятно, что чрезмерно надутый, льготными программами и совместной хитростью банков, девелоперов и подобных заинтересованных агентств недвижимости, рынок падает. В этом рынке почти нет живых денег клиентов, а только заёмные, которые кто-то и когда то под огромный процент на много лет вперёд, должен отработать. И вот, даже источнику всей этой пирамиды, наконец стало понятно, что кого то, кто десятилетиями будет отрабатывать это всё, больше нет или они есть, но отработать не смогут даже ближайшие год-два, не говоря уже о 20-30-ти годах. Грядёт массовое банкротство и выселение тех, кому втюхали непомерную ношу в виде непосильной ипотеки. Именно так, государство не вывезет ту помощь, которую нужно будет вваливать для спасения ипотечников, набивая карманы банкиров и девелоперов. А руководитель агентства недвижимости "Династия24" теперь заговорил о якобы появившихся живых деньгах на рынке. Наивный, ну кто же свои кровно заработанные живые деньги будет вкладывать в ценовой пузырь, который вы создали? Хватит вешать лапшу про "сложившиеся" ценовые условия. Для живых денег есть только рыночные условия и цены. Снижайте цены до рыночных, которые сейчас на 50-70% ниже текущих дутых. Не может квадратный метр в провинциальном и деградирующем Барнауле стоить дороже, чем в аналогичных провинциальных городах Европы и Америки.
01:11:05 29-10-2024
Гостья (12:14:05 28-10-2024) Причём настолько хорошая, что необходимо отметить - о па... Оранжевые штаны тоже на подкормке у застройщиков бегали , выпаривали инвесторам эти бетонометры по оверпрайсу за %.
11:41:20 19-11-2024
Гостья (12:14:05 28-10-2024) Причём настолько хорошая, что необходимо отметить - о па... Все верно
14:30:35 28-10-2024
Гость (09:06:52 28-10-2024) Хорошая новость... Цены на ремонт квартир тоже стали резко ползти вниз.
Экономят люди на всем.
09:24:21 28-10-2024
Ситуация прям шах и мат, печаль...
09:57:15 28-10-2024
Так вроде инвестировать в квартиры выгодно?.. По крайней мере, такой расклад тут на днях давали комментаторы. И что деньги все равно нужно куда-то вкладывать. Что, уже не так? Невыгодно или деньги кончились?
11:46:14 28-10-2024
Гость (09:57:15 28-10-2024) Так вроде инвестировать в квартиры выгодно?.. По крайней мер... Деньги имеют свойство заканчиваться. Особенно когда тратишь их в промышленных масштабах, а зарабатываешь только на депозите. Если деньги сейчас есть - лучше сейчас и потратить, вложить. Хуже точно не будет.
12:46:00 28-10-2024
Гость (09:57:15 28-10-2024) Так вроде инвестировать в квартиры выгодно?.. По крайней мер... Кому надо,и по 3 ,и по 4 квартиры купили.
Самое интересное,что цены на квартиры вообще не падают. При таком росте цен, при такой инфляции это понятно . Сейчас ремонт двушки 1,5 миллиона стоит.
13:20:10 28-10-2024
Гость (12:46:00 28-10-2024) Кому надо,и по 3 ,и по 4 квартиры купили.Самое интересно... Ключевое - "купили". А что происходит сейчас? Ну по идее должны и дальше покупать, так почему не покупают?
13:21:51 28-10-2024
Гость (12:46:00 28-10-2024) Кому надо,и по 3 ,и по 4 квартиры купили.Самое интересно... И еще к слову - в прошлый раз мне сказали, что вложения отбиваются за год при сдаче квартиры в аренду. Внимание, вопрос - за сколько нужно сдавать двушку, чтобы за год получить полтора миллиона, отбив хотя бы ремонт? И кто ее, двушку эту, за такую сумму арендовать будет.
10:01:31 28-10-2024
Нафиг не нужны тупые риэлторы
10:04:58 28-10-2024
Риэлторы со строителями пойдут работать на завод?
10:05:45 28-10-2024
У "проклятых буржуин" совсем плохо.
Во вторник на онлайн-аукционе Ten-X было продано офисное здание на Манхэттене площадью почти 100 000 квадратных метров всего за 8,5 миллиона долларов.
Это на 97% меньше, чем 332,5 миллиона долларов, которые продавец, швейцарский банк UBS, заплатил за недвижимость в Мидтауне в 2006 году. Убыток от продажи здания по адресу 135 West 50th Street был частично компенсирован прибылью в размере 6 миллионов долларов, которую UBS получил от покупки и продажи земли под ним.
Если мы пойдем за ними следом, а мы это любим, под чутким руководством ЦБ, то всё веселье ещё в переди.
11:41:45 28-10-2024
ВВП (10:05:45 28-10-2024) У "проклятых буржуин" совсем плохо. Во вторник на он... 85 долларов = 8000 руб за квадратный метр. Вообще халява
10:06:14 28-10-2024
одна марашка башни строит
10:06:51 28-10-2024
Идите работать на завод тупорылые, бездарные риэлтеры...
10:19:42 28-10-2024
Гость (10:06:51 28-10-2024) Идите работать на завод тупорылые, бездарные риэлтеры...... Они вам таких дел на заводе наворотят!
10:35:51 28-10-2024
Читайте внимательно! Все положили деньги в банке под 20+ процентов. С 1.5 миллиона в месяц 25 тысяч будет капать, с 15 - 250. Зачем вообще утруждаться?
11:34:04 28-10-2024
Гость (10:35:51 28-10-2024) Читайте внимательно! Все положили деньги в банке под 20+ про... Сам-то сколько в банк положил?
00:50:06 29-10-2024
Гость (11:34:04 28-10-2024) Сам-то сколько в банк положил?... 150 - не разбогатею, не переживайте)
12:22:13 28-10-2024
Гость (10:35:51 28-10-2024) Читайте внимательно! Все положили деньги в банке под 20+ про... Про налог на вклад не забывай
00:55:00 29-10-2024
гость (12:22:13 28-10-2024) Про налог на вклад не забывай... 13% от 25 или 250 отними, калькулятор в помощь... Там еще нижняя планка какая-то, думаю не зря все во вклады ушли...
14:51:52 28-10-2024
Гость (10:35:51 28-10-2024) Читайте внимательно! Все положили деньги в банке под 20+ про... Там налоги платить надо с "накапавших" процентов. И скрыть этот доход, в отличие от сдачи квартиры, не выйдет.
19:26:54 28-10-2024
Гость (10:35:51 28-10-2024) Читайте внимательно! Все положили деньги в банке под 20+ про... 20+ проценты? Это с какого перепугу? Там столько рогаток навтыкали банки-мама не горюй. ВТБ-14 % и точка. А обложение налогом будет по ставке ЦБ-то есть 21-22%...Усек?
00:59:24 29-10-2024
Гость (19:26:54 28-10-2024) 20+ проценты? Это с какого перепугу? Там столько рогаток нав... Ваша финансовая безграмотность не требует афиширования. Открываете вклад в банке, где еще не было счета и 20+ ваши. Либо в ваш любимый втб заводите деньги сверх вашего обычного состояния счета (новые деньги). Не благодарите.
09:37:13 29-10-2024
Гость (00:59:24 29-10-2024) Ваша финансовая безграмотность не требует афиширования. Откр... ага, два месяца. А потом 14.
14:30:19 31-10-2024
Гость (09:37:13 29-10-2024) ага, два месяца. А потом 14.... Вот зачем глупости говорить? Зайдите, хотя бы, в Сбер-он-лайн и всё легко увидеть и смоделировать.
10:49:49 28-10-2024
Излишек риелтеров на заводы или обратно в родное село, коровам титьки крутить, доярками и поярками!
10:50:14 28-10-2024
Ребят, копка земли стоит 2000 руб за куб. Тыщ за 200 можно не плохую землянку вырыть. Прорыть артезианку чтобы вода была тыщ за 100-150. Генератор купить для электроэнергии еще сотка. За 400 к неплохой варик по жилью будет. Экономия миллионов 5
13:47:47 28-10-2024
Гость (10:50:14 28-10-2024) Ребят, копка земли стоит 2000 руб за куб. Тыщ за 200 можно н... рыть???? чувак запомни есть технологии еще дешевле
Гораздо проще купить 100 мешков и набив их грунтом сложить стены. Прямо на земле без фундамента. И вы получите дом а если купите сайдинг то его даже не отличишь от дома за 5 ллямов. И он реально будет теплее современных дорогих шалашей
11:12:05 28-10-2024
за что боролись на то и напоролись!
11:49:01 28-10-2024
И разом закончились все идиотские прожекты с застройкой Речного и прилегающий территорий...
17:26:49 28-10-2024
Гость (11:49:01 28-10-2024) И разом закончились все идиотские прожекты с застройкой Речн... Речной начал строиться))) Ваши кони тихо скачут)))
11:57:10 28-10-2024
Ситуация неоднозначная. Все яйца в одну корзину точно складывать не стоит. Лучше везде и по чуть-чуть (диверсификация так сказать). Если было, например в портфеле 10 квартир, конечно лучше сейчас минимум 5 продать, даже в ноль и переложиться в другие инструменты, те же депозиты под 22% на 6 мес. Но полностью выходить из недвижки я бы тоже не советовал, не нужно крайностей главное и шараханий этих. По золоту тема еще до конца точно не отыграна, можно брать. Некоторые акции хорошо просели и очень привлекательны к покупке
12:57:27 28-10-2024
Гость (11:57:10 28-10-2024) Ситуация неоднозначная. Все яйца в одну корзину точно склады...
Ну, у всех свои проблемы. Было бы столько яиц, чтобы раскладывать по корзинам. А то их всего то два...
13:08:31 28-10-2024
Гость (12:57:27 28-10-2024) Ну, у всех свои проблемы. Было бы столько яиц, чтобы рас... Ну,тогда хотя-бы в 2 корзины разложи!
13:11:57 28-10-2024
Гость (13:08:31 28-10-2024) Ну,тогда хотя-бы в 2 корзины разложи!...
Не получится, они же пара...
13:49:17 28-10-2024
Гость (11:57:10 28-10-2024) Ситуация неоднозначная. Все яйца в одну корзину точно склады... сегодня надо брать не квартиры, не золото и не драгоценности. Надо запасать керосин и еду
12:11:37 28-10-2024
У нас есть крыша над головой пусть квадратов мало, но лезть в такую ипотеку не не не!!! Пусть в банке ждут свое время средства.
12:15:37 28-10-2024
Зато на Авито там где был Речной вокзал, ушлые риелторы торгую вовсю - однушка 10млн, трешка - до 60-и , а еще только котлован..........
13:17:56 28-10-2024
Будет новый вброс мигрантов, и все рассосется.
13:19:00 28-10-2024
Можно узнать, на какие заводы отправляют риелторов? Половина заводов на стройку работает. Встанет стройка, встанут заводы. Куда идти? В учителя? Тут нужно с владельцами экономики разбираться, почему ипотека под 4 % вызывает бурный рост инфляции. В загнивающих странах вот не вызывает. И да - ипотека должна быть дешевой и доступной для населения.
17:46:10 28-10-2024
Гость (13:19:00 28-10-2024) Можно узнать, на какие заводы отправляют риелторов? Половина... почему бы и не в учителя?
01:12:53 29-10-2024
Гостья (12:14:05 28-10-2024) Причём настолько хорошая, что необходимо отметить - о па... Вы что? Ну как можно , ведь на оранжевых штанах по их мнению вся экономика РФ держится. Надо им платить % что теперь поделать.
12:48:21 29-10-2024
Гость (01:12:53 29-10-2024) Вы что? Ну как можно , ведь на оранжевых штанах по их мнению...
Да-да, я помню как в 2008-2009 -м оранжевые штаны пытались "расшатать" упавший рынок. Цена на квадратный метр помнится тогда упала в Барнауле примерно с 40 тысяч до 25 тысяч. Сегодня всё гораздо хуже. Тогда был дефицит жилья и дефицит живых денег. А сегодня запредельный переизбыток жилья, как многоквартирного так и индивидуального, и отсутствие живых денег. Только растущие с каждым днём долги. Оранжевым штанам, для своего спасения, сейчас нужно обваливать цены до реальных, при которых возможно движение рынка на живых деньгах. А они не могут, т.к. в сговоре и в доле
14:20:54 31-10-2024
Гостья (12:48:21 29-10-2024) Да-да, я помню как в 2008-2009 -м оранжевые штаны пытали... Простите мне мою безграмотность. Но уже не в первый раз мне попадается выражение "оранжевые штаны". А что оно означает?
14:06:32 31-10-2024
Гость (13:19:00 28-10-2024) Можно узнать, на какие заводы отправляют риелторов? Половина... Как цены на квартиры упадут раза в два. Будет доступно. Сверхдоходы в стройке это плохо.
01:09:03 29-10-2024
Оранжевые штаны негодуют.
06:36:56 30-10-2024
Нолики скоро уберут,вот к чему всё идёт.И это уже было.Так сказать двух зайцев .Деньги на вкладах схлопнуться ,пузырь квартир лопнет.На жили были космические цены.Обнулят и заново начнут.На верхах опять пирог делят.Ребят 90е не закончились,теперь они законы пишут.
14:57:53 31-10-2024
Натали (06:36:56 30-10-2024) Нолики скоро уберут,вот к чему всё идёт.И это уже было.Так с... Да, уже попадалось в СМИ экспертное мнение банковских: высокий банковский процент компенсируется понижением цен на квартиры. Перевожу на обывательский язык: банкиры должны получить баснословную прибыль за счет убытков застройщиков и людей, надумавших продать своё жильё. То есть строители и собственники в минусе, а банкирам жирный плюс!
21:37:29 13-11-2024
Всё идет к тому, что покупатели и продавцы жилья будут заключать друг с другом договор о купле-продаже квартир с рассрочкой, минуя банки. А зачем они нужны? От них только проблемы. Пусть идут на...лево, со своими конскими процентами.