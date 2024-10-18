В Барнауле водитель иномарки сбил пешехода и врезался в КамАЗ
Пострадавшего увезли в больницу
18 октября 2024, 14:45, ИА Амител
В Барнауле произошло ДТП с участием пешехода и двух автомобилей, сообщили в ГАИ Алтайского края.
Авария случилась 18 октября в 10:20 возле дома № 84г по улице Мамонтова.
"Предварительно установлено, что водитель – мужчина 1994 года рождения за рулем автомобиля Mazda Bongo совершил наезд на пешехода – мужчину 1981 года рождения, который находился на краю проезжей части, после чего совершил наезд на стоящий автомобиль КамАЗ", – рассказали в ведомстве.
Пешехода увезли в больницу. Характер его травм не уточняется. Полиция проводит проверку.
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