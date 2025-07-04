В Барнауле водитель иномарки сбил пожилого велосипедиста на пешеходном переходе

Пенсионер пересекал проезжую часть, не спешившись

04 июля 2025, 10:00, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"

Водитель легкового автомобиля сбил велосипедиста в Барнауле, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул" со ссылкой на ГАИ города.

ДТП случилось 3 июля в 20:00 в районе дома № 18 по ул. Панфиловцев.

Предварительно установили, что 45-летний мужчина за рулем Hyundai Elantra сбил 76-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, не слезая с велосипеда.

В результате ДТП пенсионер получил травмы различной тяжести. Дорожные полицейские проводят проверку по факту произошедшего.