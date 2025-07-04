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В Барнауле водитель иномарки сбил пожилого велосипедиста на пешеходном переходе

Пенсионер пересекал проезжую часть, не спешившись

04 июля 2025, 10:00, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"
Место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"

Водитель легкового автомобиля сбил велосипедиста в Барнауле, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул" со ссылкой на ГАИ города.

ДТП случилось 3 июля в 20:00 в районе дома № 18 по ул. Панфиловцев.

Предварительно установили, что 45-летний мужчина за рулем Hyundai Elantra сбил 76-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, не слезая с велосипеда.

В результате ДТП пенсионер получил травмы различной тяжести. Дорожные полицейские проводят проверку по факту произошедшего.

Барнаул ДТП

Комментарии 31

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гость

10:09:17 04-07-2025

45 лет пожилой? Тогда 50 лет старик

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Гость

10:26:59 04-07-2025

гость (10:09:17 04-07-2025) 45 лет пожилой? Тогда 50 лет старик... 76 велосипедисту. Как бы не подросток.

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Элен без ребят

10:32:17 04-07-2025

гость (10:09:17 04-07-2025) 45 лет пожилой? Тогда 50 лет старик... в статье русским по белому написано, что 45-летний мужчина за рулем Hyundai Elantra сбил 76-летнего велосипедиста. еще вопросы?

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Гость

10:34:31 04-07-2025

гость (10:09:17 04-07-2025) 45 лет пожилой? Тогда 50 лет старик... Велосипедист пожилой, а не водитель)

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Гость

10:37:06 04-07-2025

гость (10:09:17 04-07-2025) 45 лет пожилой? Тогда 50 лет старик... пожилой - 76 лет, хот это уже старческий возраст.

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Гость

10:59:49 04-07-2025

гость (10:09:17 04-07-2025) 45 лет пожилой? Тогда 50 лет старик... в каменном веке в 20 человек был уже старик а если до 45 дожил -ну это ... ну это долгожитель уже считался

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Гость

00:42:30 05-07-2025

гость (10:09:17 04-07-2025) 45 лет пожилой? Тогда 50 лет старик... ну вы вот в свои дцать слепой. всякое бывает

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Сергей

10:13:13 04-07-2025

А кто мешал дедушке слезть с велосипеда и пройти переход как пешеход.

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Элен без ребят

10:32:48 04-07-2025

Сергей (10:13:13 04-07-2025) А кто мешал дедушке слезть с велосипеда и пройти переход как... отсутствие знаний ПДД и мозга.

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Гость

10:37:19 04-07-2025

Сергей (10:13:13 04-07-2025) А кто мешал дедушке слезть с велосипеда и пройти переход как... артрит

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Гость

16:17:42 04-07-2025

Гость (10:37:19 04-07-2025) артрит... судя по вашему контексту, видимо, сейчас вылечит артрит)

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Гость

10:49:50 04-07-2025

Сергей (10:13:13 04-07-2025) А кто мешал дедушке слезть с велосипеда и пройти переход как... Постоянно вижу, как деды и бабки спокойно ходят по проезжей части, поперек, вдоль, наискосок даже не оглядываясь. Объяснение только одно, к сожалению - деменция.

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Мимопроходящий

11:30:33 04-07-2025

Гость (10:49:50 04-07-2025) Постоянно вижу, как деды и бабки спокойно ходят по проезжей ... стеснясь спросить - знак "Жилая зона" видел когда-нибудь??

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Гость

11:53:30 04-07-2025

Мимопроходящий (11:30:33 04-07-2025) стеснясь спросить - знак "Жилая зона" видел когда-нибудь??... Я видел. Более того, даже ПДД в этой части знаю. Речь о проезжей части вне жилой зоны, поверьте.

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Гость

11:02:19 04-07-2025

Сергей (10:13:13 04-07-2025) А кто мешал дедушке слезть с велосипеда и пройти переход как... Никто не мешал. Кроме того, что второй раз, он бы на велик не смог взгромоздиться.

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Акакий

11:25:40 04-07-2025

Сергей (10:13:13 04-07-2025) А кто мешал дедушке слезть с велосипеда и пройти переход как... Что то я сомневаюсь,что был бы другой результат.А без велосипедов на переходах сколько людей угробили?Закон должен быть внятным и жёстким,тогда может что то изменится.

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Гость

11:31:13 04-07-2025

Акакий (11:25:40 04-07-2025) Что то я сомневаюсь,что был бы другой результат.А без велоси... Спорно. Велосипедист подъезжает к переходу с бОльшей скоростью, нежели подходит пешеход. А еще он может ехать справа-сзади машины по тротуару, а потом резко свернуть на переход, и в этом случае для водителя он вообще возникнет перед машиной как чертик из табакерки. Правило, запрещающее переезжать пп на велосипеде не на ровном месте появилось. ЗЫ Если что, я не за рулем, а на велосипеде)

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Гость

11:36:24 04-07-2025

Сергей (10:13:13 04-07-2025) А кто мешал дедушке слезть с велосипеда и пройти переход как... Дедушка местный. Он здесь 75 лет так ездил.

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Гость

00:43:58 05-07-2025

Гость (11:36:24 04-07-2025) Дедушка местный. Он здесь 75 лет так ездил.... и чо??? ПДД кровью дедушек и пр. написаны, их нужно ВЫПОЛНЯТЬ!!!!!!!!!

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Гость

11:14:32 04-07-2025

Чтобы слезть с велосипеда или сесть на него, надо ногу поднимать на высоту больше метра. Тот кто хочет, чтобы велосипедист бесконца слазил и залазил на велосипед, сами это сделать не в состоянии.

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Гость

11:28:59 04-07-2025

Гость (11:14:32 04-07-2025) Чтобы слезть с велосипеда или сесть на него, надо ногу подни... Да вы же мамкин велосипедист... А про велики с одной наклонной рамой не слышали? Погуглите велосипед "кама", "салют" и т.д.

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Гость

11:33:38 04-07-2025

Гость (11:14:32 04-07-2025) Чтобы слезть с велосипеда или сесть на него, надо ногу подни... Мил человек, не хотите "бесконца" это делать - ездите по дороге по крайней правой. Но тут уже придется быть полноправным участником дорожного движения со всеми вытекающими. И перед пп тоже тормозить и пропускать)

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Гость

11:43:29 04-07-2025

Гость (11:14:32 04-07-2025) Чтобы слезть с велосипеда или сесть на него, надо ногу подни... Ну либо ты подымаешь ноги, либо ты их протягиваешь. Увы, среагировать на скоростного пересекателя проезжей части не всегда возможно.

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Гость

12:11:18 04-07-2025

Гость (11:43:29 04-07-2025) Ну либо ты подымаешь ноги, либо ты их протягиваешь. Увы, сре... Я останавливаюсь на велосипеде перед пешеходным и смотрю пропускают-не пропускают. Даже, если ты спешился, тебя торопыги,которые на тротуар не смотрят, собьют.

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Гость

12:35:53 04-07-2025

Гость (12:11:18 04-07-2025) Я останавливаюсь на велосипеде перед пешеходным и смотрю про... Отлично. То есть нарушал, нарушаю и буду нарушать. Все равно же кого-то сбивают на нерегулируемых пп, так зачем соблюдать правила. На регулируемых пп, кстати, на зеленый тоже сбивают. Вы, наверное, на красный переходите - если на зеленый сбивают, так какая разница.

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Гость

13:22:12 04-07-2025

Гость (12:35:53 04-07-2025) Отлично. То есть нарушал, нарушаю и буду нарушать. Все равно... Если велосипедиста обязать танец станцевать перед переходом, тем самым привлечет к себе внимание и водитель остановится?

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Гость

11:42:58 04-07-2025

Берегите дедушек. Им обязательно надо до 80 лет дожить, чтобы тряхануть пенсионный фонд повышенной пенсией.

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Гость

21:57:43 04-07-2025

Гость (11:42:58 04-07-2025) Берегите дедушек. Им обязательно надо до 80 лет дожить, чтоб... Хорошо бы чтобы они сами ещё имели стальное желание нахлобучить фонд, а не бросались под колеса. Эххх ...

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Гость

18:30:01 04-07-2025

Переход - не переезд. Пусть у вас в жизни будет больше белых полос, чем черных.

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Гость

00:46:24 05-07-2025

ну за что боролся всю жизнь, от того и покалечился. надо же догадаться переезжать по пешеходке. вот же позор и какой дурной пример детям. хотя наверное хороший пример - поедешь по пешеходке - заляжешь в гипс на пол-года

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Гость

13:27:13 05-07-2025

ну, судя по тому, что машина не пересекла пешеходный переход, водитель тут виноват минимально
и еще такой момент - там припаркованные машины закрывают обзор при движении со стороны Энтузиастов

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