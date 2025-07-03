Женщина за рулем иномарки сбила 10-летнюю девочку на Алтае

Пострадавшую госпитализировали

03 июля 2025, 13:40, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Горно-Алтайске 10-летняя девочка пострадала в результате наезда автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 2 июля около 13:30 у дома № 2/2 по улице Афганцев.

36-летняя женщина за рулем Honda Freed наехала на школьницу на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, когда та переходила дорогу.

"В результате ДТП ребенок с полученными травмами был госпитализирован в республиканскую детскую больницу", — рассказали в ведомстве.

Полицейские проводят административное расследование.