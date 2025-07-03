Женщина за рулем иномарки сбила 10-летнюю девочку на Алтае
Пострадавшую госпитализировали
03 июля 2025, 13:40, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
В Горно-Алтайске 10-летняя девочка пострадала в результате наезда автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД Республики Алтай.
ДТП случилось 2 июля около 13:30 у дома № 2/2 по улице Афганцев.
36-летняя женщина за рулем Honda Freed наехала на школьницу на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, когда та переходила дорогу.
"В результате ДТП ребенок с полученными травмами был госпитализирован в республиканскую детскую больницу", — рассказали в ведомстве.
Полицейские проводят административное расследование.
22:17:40 03-07-2025
там все пьяными ездят. страшно