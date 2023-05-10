В Барнауле водитель легковушки врезался в столб

Авария случилась на улице Трактовой

10 мая 2023, 12:35, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле водитель легкового автомобиля врезался в опору освещения, сообщает "Инцидент Барнаул".

Авария случилась утром 10 мая на улице Трактовой.

При каких обстоятельствах произошло ДТП и есть ли в нём пострадавшие, не уточняется. На месте происшествия работали полицейские.

Напомним, вечером 8 мая на пересечении Трактовой и Дальней произошло ДТП с участием УАЗ Profi и Nissan Pulsar. При попытке избежать столкновения с иномаркой водитель отечественного авто съехал с трассы и врезался в металлическую конструкцию.