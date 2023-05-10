В Барнауле водитель легковушки врезался в столб
Авария случилась на улице Трактовой
10 мая 2023, 12:35, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле водитель легкового автомобиля врезался в опору освещения, сообщает "Инцидент Барнаул".
Авария случилась утром 10 мая на улице Трактовой.
При каких обстоятельствах произошло ДТП и есть ли в нём пострадавшие, не уточняется. На месте происшествия работали полицейские.
Напомним, вечером 8 мая на пересечении Трактовой и Дальней произошло ДТП с участием УАЗ Profi и Nissan Pulsar. При попытке избежать столкновения с иномаркой водитель отечественного авто съехал с трассы и врезался в металлическую конструкцию.
16:32:26 10-05-2023
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