В Барнауле водитель маршрутки избил пассажира, который не хотел платить наличкой

При этом терминал у водителя был

02 марта 2025, 17:15, ИА Амител

Водитель маршрутки бьет пассажира / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле водитель автобуса № 47 подрался с пассажиром. Как рассказали в Telegram-канале "Инцидент Барнаул", конфликт между ними начался из-за оплаты проезда.

Происшествие случилось 28 февраля на остановке "Поликлиника № 14". По словам одной из пассажирок, водитель требовал оплату наличными, утверждая, что у него нет терминала и переводы его не устраивают. При этом он удерживал двери закрытыми, не выпуская людей.

Однако позже выяснилось, что терминал у водителя все-таки есть.

"Пассажиры просили открыть двери, но водителю было важно быть хозяином положения. Видимо, хотел, чтобы кто-то из нас предложил оплату за парня. Через какое-то время под синей тряпкой оказался терминал", – рассказала очевидец.

Конфликт между пассажиром и водителем лишь продолжил "набирать обороты". Пассажир хотел оплатить проезд телефоном, приложив его к терминалу, и отказывался давать гаджет в руки водителю. Водитель же в ответ на это демонстративно запретил пассажиру касаться терминала.

Когда пассажир наконец оплатил проезд, водитель бросил его телефон на пол. Между мужчинами завязалась драка. Кто именно ее начал, не уточняется.