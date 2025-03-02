В Барнауле водитель маршрутки избил пассажира, который не хотел платить наличкой
При этом терминал у водителя был
02 марта 2025, 17:15, ИА Амител
В Барнауле водитель автобуса № 47 подрался с пассажиром. Как рассказали в Telegram-канале "Инцидент Барнаул", конфликт между ними начался из-за оплаты проезда.
Происшествие случилось 28 февраля на остановке "Поликлиника № 14". По словам одной из пассажирок, водитель требовал оплату наличными, утверждая, что у него нет терминала и переводы его не устраивают. При этом он удерживал двери закрытыми, не выпуская людей.
Однако позже выяснилось, что терминал у водителя все-таки есть.
"Пассажиры просили открыть двери, но водителю было важно быть хозяином положения. Видимо, хотел, чтобы кто-то из нас предложил оплату за парня. Через какое-то время под синей тряпкой оказался терминал", – рассказала очевидец.
Конфликт между пассажиром и водителем лишь продолжил "набирать обороты". Пассажир хотел оплатить проезд телефоном, приложив его к терминалу, и отказывался давать гаджет в руки водителю. Водитель же в ответ на это демонстративно запретил пассажиру касаться терминала.
Когда пассажир наконец оплатил проезд, водитель бросил его телефон на пол. Между мужчинами завязалась драка. Кто именно ее начал, не уточняется.
17:40:20 02-03-2025
Маршрутки в Барнауле это рассадник зла.
Причём только в Алтайском крае.
От них нужно избавляться.
17:45:04 02-03-2025
Очевидно, что всё это не правда. Комитет по транспорту это может подтвердить
18:10:38 02-03-2025
Вот чертила. Этого водителя палками по спине избить надо бы.
18:14:48 02-03-2025
Тема старая. Просто не хотят платить налоги. Контроля жёсткого нет. Надо не водителей давить, а их хозяев. Все всё знают, но годами никто никого не трогает, другие предприниматели обязаны налоги платить, а эти неприкасаемые. Крыша бизнеса кто?
22:08:49 02-03-2025
1 (18:14:48 02-03-2025) Тема старая. Просто не хотят платить налоги. Контроля жёстко... Дело не в налогах по большому счету. Они скрывают выручку. И под эту "песню" постоянно кричат, что они убыточные и надо поднять стоимость проезда.
18:36:00 02-03-2025
Запинать водятла надо. И чиновники от государства должны воспринять это как должное. Он налоги не платит
18:46:23 02-03-2025
Редкостная сволочь
19:25:15 02-03-2025
Что там на днях решали в горадминистрации? Стоимость проезда поднять? А может быть перевозчика 47 маршрута выслать за 101 км вместе с его работничками? И пусть они там друг с дружки наличку требуют. Ну и денежку в кружку складывают.
19:49:42 02-03-2025
Т.к. в наше время различные способы оплаты. То, если один из способов не работает, то заранее на берегу об этом надо предупредить в любом случае покупателя. Если он ему про это перед поездкой не сказал, и потом затеял конфликт, то справка с психдиспансера по ходу липовая.
20:12:43 02-03-2025
Гость (19:49:42 02-03-2025) Т.к. в наше время различные способы оплаты. То, если один из... Они обязаны иметь терминал. На многих маршрутах его нет. Например, 27 . Или наличка или перевод. Мошенники
20:34:54 02-03-2025
Администрацию надо уже к уголовке привлекать. А один Шеломенцев крайний, ему скучно. Комитет по транспорту не работает или работает отрицательно.
21:59:57 02-03-2025
Гость (20:34:54 02-03-2025) Администрацию надо уже к уголовке привлекать. А один Шеломен...
Многолетняя практика показывает, что чиновники администрации Барнаула работают весьма успешно. Только их работа состоит исключительно в крышевании перевозочного бизнеса и лоббировании интересов его владельцев.
20:43:01 02-03-2025
Единицы нормальных водителей. Раз в две недели, уже по расписанию жалобы пишу, а толку нет. Что там с уголовным делом? Следующего не будет?
21:30:09 02-03-2025
Регулярно читаю про эти проблемы с оплатой. И прихожу к выводу, что нашим людям нравится драться, возмущаться, проезжать остановки из - за неоплаты, или быть выгнанными. Ну почему не взять с собой наличными 100руб. и ездить спокойно? Охота нервы себе трепать, воевать с водителями и системой? Ну продолжайте, если собственного здоровья не жалко
22:07:14 02-03-2025
Гость (21:30:09 02-03-2025) Регулярно читаю про эти проблемы с оплатой. И прихожу к выво... Завтра на вашем подъезде будет вывешено объявление, что "всех жильцов много раз анально изнасилуют". Я думаю, что вы со своими кондомами и вазелином придете вперед всех. Вы же против "войны" с системой и теми, кто над вами глумится.
10:25:57 03-03-2025
Гость (22:07:14 02-03-2025) Завтра на вашем подъезде будет вывешено объявление, что "все... Почему именно анально? и если сам придет да еще со всем что нужно эт уже не износ это добровольно.)))
22:17:36 02-03-2025
Гость (21:30:09 02-03-2025) Регулярно читаю про эти проблемы с оплатой. И прихожу к выво... А вам не приходит в голову, что у людей нет не только налички, но денег вообще в данный день? Пассажиры расплачиваются кредитной картой. Или вы верите, что средняя зарплата в АК 70 000р?
07:37:33 03-03-2025
Гость (22:17:36 02-03-2025) А вам не приходит в голову, что у людей нет не только наличк... Если вы такой нищий, как вам кредитную карту выдали? Банки проверяют доход
09:37:36 03-03-2025
Гость (07:37:33 03-03-2025) Если вы такой нищий, как вам кредитную карту выдали? Банк... нет не проверяют, если речь идет о кредитках. Сначала вам выдают кредитку (можете и не брать, кстати, если богатый) условно на 10000р, погашаете ее вовремя - сумма кредитования постепенно увеличивается. Вот так это работает. А вот если вы захотите взять какой кредит в банке, тогда да, вас будут проверять вкруговую и скорее всего ничего не дадут.
22:04:41 02-03-2025
Сегодня в 144 водительотказался везти, уверял, что нет терминала. Старый такой дяденька, но похоже, врёт.
08:39:58 03-03-2025
Гость (22:04:41 02-03-2025) Сегодня в 144 водительотказался везти, уверял, что нет терми... А потом тот старый хрен потащится в поликлинику, где по полису ОМС, оплаченнному с наши зарплат, будет лечить свой застарелый геморрой, и пенсию будет получать, сам, при том, ничего не отдав взамен...
07:58:18 03-03-2025
Водиле надо заплатить налог, себе заработать, отдать наверх... Еще не так озвереешь. При желании отцы города могли бы навести порядок, но это же в ущерб себе!
08:30:40 03-03-2025
что на пацана то не нападать, попробовал бы на какого нибудь бугая напасть.....
08:43:04 03-03-2025
Из-за этого чорта отказать всем транспортникам в повышении цен за проезд на год!
10:38:58 03-03-2025
Гость (08:43:04 03-03-2025) Из-за этого чорта отказать всем транспортникам в повышении ц...
на три!