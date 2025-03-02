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В Барнауле водитель маршрутки избил пассажира, который не хотел платить наличкой

При этом терминал у водителя был

02 марта 2025, 17:15, ИА Амител

Водитель маршрутки бьет пассажира / Фото: "Инцидент Барнаул"
Водитель маршрутки бьет пассажира / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле водитель автобуса № 47 подрался с пассажиром. Как рассказали в Telegram-канале "Инцидент Барнаул", конфликт между ними начался из-за оплаты проезда.

Происшествие случилось 28 февраля на остановке "Поликлиника № 14". По словам одной из пассажирок, водитель требовал оплату наличными, утверждая, что у него нет терминала и переводы его не устраивают. При этом он удерживал двери закрытыми, не выпуская людей.

Однако позже выяснилось, что терминал у водителя все-таки есть.

"Пассажиры просили открыть двери, но водителю было важно быть хозяином положения. Видимо, хотел, чтобы кто-то из нас предложил оплату за парня. Через какое-то время под синей тряпкой оказался терминал", – рассказала очевидец.

Конфликт между пассажиром и водителем лишь продолжил "набирать обороты". Пассажир хотел оплатить проезд телефоном, приложив его к терминалу, и отказывался давать гаджет в руки водителю. Водитель же в ответ на это демонстративно запретил пассажиру касаться терминала.

Когда пассажир наконец оплатил проезд, водитель бросил его телефон на пол. Между мужчинами завязалась драка. Кто именно ее начал, не уточняется.

Барнаул Происшествия общественный транспорт автобусы

Комментарии 25

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Гость

17:40:20 02-03-2025

Маршрутки в Барнауле это рассадник зла.
Причём только в Алтайском крае.
От них нужно избавляться.

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Гость

17:45:04 02-03-2025

Очевидно, что всё это не правда. Комитет по транспорту это может подтвердить

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Гость

18:10:38 02-03-2025

Вот чертила. Этого водителя палками по спине избить надо бы.

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1

18:14:48 02-03-2025

Тема старая. Просто не хотят платить налоги. Контроля жёсткого нет. Надо не водителей давить, а их хозяев. Все всё знают, но годами никто никого не трогает, другие предприниматели обязаны налоги платить, а эти неприкасаемые. Крыша бизнеса кто?

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Гость

22:08:49 02-03-2025

1 (18:14:48 02-03-2025) Тема старая. Просто не хотят платить налоги. Контроля жёстко... Дело не в налогах по большому счету. Они скрывают выручку. И под эту "песню" постоянно кричат, что они убыточные и надо поднять стоимость проезда.

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Гость

18:36:00 02-03-2025

Запинать водятла надо. И чиновники от государства должны воспринять это как должное. Он налоги не платит

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Грыша

18:46:23 02-03-2025

Редкостная сволочь

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Гость

19:25:15 02-03-2025

Что там на днях решали в горадминистрации? Стоимость проезда поднять? А может быть перевозчика 47 маршрута выслать за 101 км вместе с его работничками? И пусть они там друг с дружки наличку требуют. Ну и денежку в кружку складывают.

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Гость

19:49:42 02-03-2025

Т.к. в наше время различные способы оплаты. То, если один из способов не работает, то заранее на берегу об этом надо предупредить в любом случае покупателя. Если он ему про это перед поездкой не сказал, и потом затеял конфликт, то справка с психдиспансера по ходу липовая.

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Гость

20:12:43 02-03-2025

Гость (19:49:42 02-03-2025) Т.к. в наше время различные способы оплаты. То, если один из... Они обязаны иметь терминал. На многих маршрутах его нет. Например, 27 . Или наличка или перевод. Мошенники

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Гость

20:34:54 02-03-2025

Администрацию надо уже к уголовке привлекать. А один Шеломенцев крайний, ему скучно. Комитет по транспорту не работает или работает отрицательно.

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Чучмек

21:59:57 02-03-2025

Гость (20:34:54 02-03-2025) Администрацию надо уже к уголовке привлекать. А один Шеломен...
Многолетняя практика показывает, что чиновники администрации Барнаула работают весьма успешно. Только их работа состоит исключительно в крышевании перевозочного бизнеса и лоббировании интересов его владельцев.

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Гостья из прошлого

20:43:01 02-03-2025

Единицы нормальных водителей. Раз в две недели, уже по расписанию жалобы пишу, а толку нет. Что там с уголовным делом? Следующего не будет?

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Гость

21:30:09 02-03-2025

Регулярно читаю про эти проблемы с оплатой. И прихожу к выводу, что нашим людям нравится драться, возмущаться, проезжать остановки из - за неоплаты, или быть выгнанными. Ну почему не взять с собой наличными 100руб. и ездить спокойно? Охота нервы себе трепать, воевать с водителями и системой? Ну продолжайте, если собственного здоровья не жалко

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Гость

22:07:14 02-03-2025

Гость (21:30:09 02-03-2025) Регулярно читаю про эти проблемы с оплатой. И прихожу к выво... Завтра на вашем подъезде будет вывешено объявление, что "всех жильцов много раз анально изнасилуют". Я думаю, что вы со своими кондомами и вазелином придете вперед всех. Вы же против "войны" с системой и теми, кто над вами глумится.

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гость

10:25:57 03-03-2025

Гость (22:07:14 02-03-2025) Завтра на вашем подъезде будет вывешено объявление, что "все... Почему именно анально? и если сам придет да еще со всем что нужно эт уже не износ это добровольно.)))

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Гость

22:17:36 02-03-2025

Гость (21:30:09 02-03-2025) Регулярно читаю про эти проблемы с оплатой. И прихожу к выво... А вам не приходит в голову, что у людей нет не только налички, но денег вообще в данный день? Пассажиры расплачиваются кредитной картой. Или вы верите, что средняя зарплата в АК 70 000р?

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Гость

07:37:33 03-03-2025

Гость (22:17:36 02-03-2025) А вам не приходит в голову, что у людей нет не только наличк... Если вы такой нищий, как вам кредитную карту выдали? Банки проверяют доход

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Гость

09:37:36 03-03-2025

Гость (07:37:33 03-03-2025) Если вы такой нищий, как вам кредитную карту выдали? Банк... нет не проверяют, если речь идет о кредитках. Сначала вам выдают кредитку (можете и не брать, кстати, если богатый) условно на 10000р, погашаете ее вовремя - сумма кредитования постепенно увеличивается. Вот так это работает. А вот если вы захотите взять какой кредит в банке, тогда да, вас будут проверять вкруговую и скорее всего ничего не дадут.

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Гость

22:04:41 02-03-2025

Сегодня в 144 водительотказался везти, уверял, что нет терминала. Старый такой дяденька, но похоже, врёт.

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Гость

08:39:58 03-03-2025

Гость (22:04:41 02-03-2025) Сегодня в 144 водительотказался везти, уверял, что нет терми... А потом тот старый хрен потащится в поликлинику, где по полису ОМС, оплаченнному с наши зарплат, будет лечить свой застарелый геморрой, и пенсию будет получать, сам, при том, ничего не отдав взамен...

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Гость

07:58:18 03-03-2025

Водиле надо заплатить налог, себе заработать, отдать наверх... Еще не так озвереешь. При желании отцы города могли бы навести порядок, но это же в ущерб себе!

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Гость

08:30:40 03-03-2025

что на пацана то не нападать, попробовал бы на какого нибудь бугая напасть.....

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Гость

08:43:04 03-03-2025

Из-за этого чорта отказать всем транспортникам в повышении цен за проезд на год!

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Гость

10:38:58 03-03-2025

Гость (08:43:04 03-03-2025) Из-за этого чорта отказать всем транспортникам в повышении ц...
на три!

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