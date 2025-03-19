В Барнауле водитель маршрутки нагрубил пенсионерке, которая по его вине опаздывала к врачу
Шофер ехал очень медленно, несмотря на отсутствие пробок. Досталось от него и другой пассажирке
19 марта 2025, 14:10, ИА Амител
В Барнауле водитель маршрутки № 80 нагрубил двум пассажиркам днем 19 марта, рассказала очевидица amic.ru.
По ее словам, пожилая женщина опаздывала к врачу в краевую клиническую больницу на Ляпидевского, так как шофер ехал очень медленно, несмотря на отсутствие пробок. Пенсионерка подошла к нему и спокойно спросила, почему он движется с такой небольшой скоростью. Мужчина из-за этого впал в истерику и начал грубо отвечать:
"Вас в следующий раз обязательно спрошу, когда мне выезжать и как ехать. Я никуда не тороплюсь. Раньше надо было выходить", – приводит его слова очевидица.
После этого водитель на ближайшей остановке открыл дверь и сказал: "Выходите, раз опаздываете". Девушка при этом вступилась за пенсионерку и попросила шофера говорить с ней повежливее, но тот лишь в грубой форме потребовал от нее "не умничать".
14:16:54 19-03-2025
вы уж определитесь быстро вас вести или медленно.
"Раньше надо было выходить", — приводит его слова очевидица. верно.по факту бабка прифигела
15:31:16 19-03-2025
Гость (14:16:54 19-03-2025) вы уж определитесь быстро вас вести или медленно."Раньше... а у водителя есть график движения маршрута ?
Ну это примерно как у трамваев...
В определённое время на конкретной остановке
14:30:01 19-03-2025
А что не так сказал водитель?
Вобще, что за устойчивая привычка появилась у некоторых граждан винить в своих проблемах всех, кроме себя любимого?
14:33:46 19-03-2025
Гость (14:30:01 19-03-2025) А что не так сказал водитель? Вобще, что за устойчивая ... Может она вышла раньше, но транспорт так так "регулярно" ходит...
14:46:43 19-03-2025
Гость (14:30:01 19-03-2025) А что не так сказал водитель? Вобще, что за устойчивая ... Ну да, у нас же в порядке вещей грубить по любому поводу и сразу же прогонять из салона. Сказать что-нибудь в духе "извините, еду по времени, быстрее не могу" вообще никак нельзя, да?
14:42:00 19-03-2025
Я почему-то не удивлена, кругом нервозность и хамство. А что такого страшного спросила женщина, за что ей нужно было грубить? Действительно, порой раздражает, что водители то по 5 минут на остановках стоят с открытыми дверями, когда на остановке уже давно нет желающих ехать по данному маршруту. Бывает едут 20 км/ч при отсутствии пробок, так даже с запасом времени никуда не успеешь.
15:31:31 19-03-2025
Гость (14:42:00 19-03-2025) Я почему-то не удивлена, кругом нервозность и хамство. А что... У каждого маршрута есть график, которого они должны придерживаться.
Возможно, предыдущий водитель проезжал совсем недавно, и следующий за ним специально замедляется, чтобы соблюсти интервал.
Причины разные могут быть, не нужно думать, что водитель просто едет как ему вздумается.
17:24:20 19-03-2025
Гость (15:31:31 19-03-2025) У каждого маршрута есть график, которого они должны придержи...
Диспетчер должен быть. Но его нет ни у одного маршрута. Поэтому едут как хотят. Захотят - вообще с маршрута уходят. План сделали и домой.
09:38:09 20-03-2025
Гость (17:24:20 19-03-2025) Диспетчер должен быть. Но его нет ни у одного маршрута. ... Какой диспетчер))) По навигатору смотрит далеко ли впереди предыдущий автобус его маршрута и держит дистанцию.
15:32:19 19-03-2025
Где доказательства всего разговора? или "одна бабка сказала"?
15:39:37 19-03-2025
Уберите выделенки у общественного транспорта. Раз не куда не торопятся.
15:42:49 19-03-2025
Хамство, грубость и тупость - это болезни глубоко провинциального общества. На больных не стоит обижаться, и тем более им что-то доказывать - это может быть опасно. Бесполезно вступать в конфликт с деревом по поводу того, что оно не правильно выросло.
16:09:49 19-03-2025
Гость (15:42:49 19-03-2025) Хамство, грубость и тупость - это болезни глубоко провинциал... Во многих магазинах хамоватые продавцы бывают, сегодня в Рубцовске видели, как троллейбус промчался, окатив грязью из лужи двух женщин,...Как к этому привыкнуть? 🤣
05:54:39 20-03-2025
Гость (15:42:49 19-03-2025) Хамство, грубость и тупость - это болезни глубоко провинциал... Глупость не пишите. Вы не слышали как хамят коренные москвичи. И это далеко не торговки с базара. А бабушки со статусом профессора. Так что не надо говорить о том, чего не знаете, провинциалы.
14:10:35 20-03-2025
которая по его вине опаздывала к врачу--------- ну бабка еще та) я тож так своему начальнику говорить буду, что опаздываю на работу по вине водил😄