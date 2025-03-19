В Барнауле водитель маршрутки нагрубил пенсионерке, которая по его вине опаздывала к врачу

Шофер ехал очень медленно, несмотря на отсутствие пробок. Досталось от него и другой пассажирке

19 марта 2025, 14:10, ИА Амител

Маршрутка № 80 в Барнауле / Фото очевидицы / amic.ru

В Барнауле водитель маршрутки № 80 нагрубил двум пассажиркам днем 19 марта, рассказала очевидица amic.ru.

По ее словам, пожилая женщина опаздывала к врачу в краевую клиническую больницу на Ляпидевского, так как шофер ехал очень медленно, несмотря на отсутствие пробок. Пенсионерка подошла к нему и спокойно спросила, почему он движется с такой небольшой скоростью. Мужчина из-за этого впал в истерику и начал грубо отвечать:

"Вас в следующий раз обязательно спрошу, когда мне выезжать и как ехать. Я никуда не тороплюсь. Раньше надо было выходить", – приводит его слова очевидица.

После этого водитель на ближайшей остановке открыл дверь и сказал: "Выходите, раз опаздываете". Девушка при этом вступилась за пенсионерку и попросила шофера говорить с ней повежливее, но тот лишь в грубой форме потребовал от нее "не умничать".