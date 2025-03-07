В Барнауле водитель не выдержал дистанцию и устроил ДТП с пятью машинами

Пострадали два человека

07 марта 2025, 17:00, ИА Амител

ДТП на улице Воровского / Фото: "В курсе 22"

В Барнауле днем 7 марта произошло ДТП с участием пяти автомобилей, сообщили amic.ru в городской Госавтоинспекции.

Авария случилась на улице Воровского возле дома № 163.

Предварительно установили, что мужчина 1979 года рождения за рулем Volkswagen Polo ехал от Комсомольского в сторону Бульвара 9 Января, но не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутными Hyundai Sonata, Renault Clio, Toyota Corolla и Toyota Succeed.

В результате пострадали два человека: водитель Volkswagen (ему оказали медпомощь на месте) и водитель Hyundai – женщину увезли в больницу.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства ДТП.