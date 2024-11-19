В Барнауле водитель "Нивы" протаранил пять автомобилей во дворе дома и скрылся
В ДТП никто не пострадал
19 ноября 2024, 16:40, ИА Амител
ДТП на ул. Гущина в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"
На ул. Гущина, 175, в Барнауле водитель Chevrolet Niva врезался в пять припаркованных автомобилей и уехал с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
В ночь на 19 ноября 25-летний мужчина за рулем "Нивы" наехал на автомобили Mitsubishi ASX, ГАЗ-3102, Kia Spectra, Toyota Mark II и Mazda MPV. После этого он скрылся с места ДТП. Пострадавших в аварии нет.
"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Подготавливается материал по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ ("Оставление места ДТП") для направления в мировой суд", – заключили в ведомстве.
17:07:35 19-11-2024
пьяных очень много, это жуть просто. нужно срочняк увеличивать патрули ГИБДД и на авто и пешие