В Барнауле водитель "Нивы" протаранил пять автомобилей во дворе дома и скрылся

В ДТП никто не пострадал

19 ноября 2024, 16:40, ИА Амител

ДТП на ул. Гущина в Барнауле / Фото: "Инцидент Барнаул"

На ул. Гущина, 175, в Барнауле водитель Chevrolet Niva врезался в пять припаркованных автомобилей и уехал с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

В ночь на 19 ноября 25-летний мужчина за рулем "Нивы" наехал на автомобили Mitsubishi ASX, ГАЗ-3102, Kia Spectra, Toyota Mark II и Mazda MPV. После этого он скрылся с места ДТП. Пострадавших в аварии нет.