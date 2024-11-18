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Жесткое ДТП с перевертышем произошло на Алтае. Есть пострадавшие

Двух человек госпитализировали с травмами различной степени тяжести

18 ноября 2024, 13:30, ИА Амител

Фото: ГУ МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай автомобиль врезался в забор и перевернулся. Водителя и пассажира госпитализировали. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

18 ноября в Майминском районе 25-летний житель Чеченской Республики, находясь за рулем автомобиля УАЗ, врезался в деревянный забор. После этого машина опрокинулась.

В результате ДТП с травмами различной степени тяжести госпитализировали водителя и 26-летнего пассажира, также жителя Чеченской Республики.

В отношении водителя возбудили дело об административном правонарушении.

ДТП

Комментарии 2

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Гонщик

17:29:51 18-11-2024

торопыги куда так торопитесь на свидание со смертью?

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Гость

17:33:30 18-11-2024

А ведь буквально на прошлой (если мне не изменяет память) неделе, какой-то, не очень умный человек, пытался на праворульные машины все ДТП списать... А тут УАЗ и руль левый...

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