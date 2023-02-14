Жёсткая авария с "Тойотой" и "Жигулями" произошла в центре алтайского города

В соцсетях сообщают о пострадавших

14 февраля 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: "Инцидент Рубцовск"

Два легковых автомобиля – Toyota и "Жигули" – столкнулись в центре Рубцовска вечером 13 февраля. В соцсетях сообщают, что есть пострадавшие, их увезли в больницу.

Авария произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Дзержинского.

Как рассказали в паблике "Инцидент Рубцовск", на месте работали экстренные службы, проезд по участку был закрыт.



















Фото: "Инцидент Рубцовск"

Об обстоятельствах ДТП, а также о количестве и состоянии пострадавших не уточняется.