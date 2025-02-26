В Барнауле водитель влетел в маршрутку и скрылся в неизвестном направлении

В маршрутке находился только водитель — его госпитализировали

26 февраля 2025, 22:38, ИА Амител

Место происшествия / Фото: Telegram-канал "В курсе 22", Страховой аварком

В Барнауле на улице Профсоюзов, 4, неизвестный водитель автомобиля Lexus RX 350 врезался в стоящий автобус № 33, после чего скрылся с места происшествия. Об этом рассказали в краевой Госавтоинспекции.

В момент аварии в маршрутке находился только водитель – 31-летний мужчина. Он получил травмы и был госпитализирован в городскую больницу № 1.

"Водитель автомобиля Lexus покинул место происшествия", – сказано в сообщении.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале "В курсе 22", заметно, что автомобиль Lexus получил серьезные повреждения.