В Барнауле водитель влетел в маршрутку и скрылся в неизвестном направлении
В маршрутке находился только водитель — его госпитализировали
26 февраля 2025, 22:38, ИА Амител
В Барнауле на улице Профсоюзов, 4, неизвестный водитель автомобиля Lexus RX 350 врезался в стоящий автобус № 33, после чего скрылся с места происшествия. Об этом рассказали в краевой Госавтоинспекции.
В момент аварии в маршрутке находился только водитель – 31-летний мужчина. Он получил травмы и был госпитализирован в городскую больницу № 1.
"Водитель автомобиля Lexus покинул место происшествия", – сказано в сообщении.
На кадрах, опубликованных в Telegram-канале "В курсе 22", заметно, что автомобиль Lexus получил серьезные повреждения.
"Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просьба сообщить в дежурную группу Госавтоинспекции Барнаула по телефону 391-090 либо обратиться по адресу ул. 10-я Западная, 5", – призвали в ГАИ.
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после чего скрылся с места происшествия --- грамотно, теперь скажет, что авто было в угоне